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26 апреля 8:24ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 400 000 рублей на «Зенит» против «Динамо» в РПЛ

Аналитики склоняются к тому, что смогут отличиться обе команды
Валентин Васильев

26 апреля «Динамо» и «Зенит» встретятся в матче 26-го тура РПЛ. Поединок пройдет в Москве и начнется в 14:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры оценивают шансы гостей выше. Коэффициент на успех «Зенита» — 2.00, что соответствует примерно 48% вероятности. Поставить на то, что выиграют динамовцы, можно за 3.60 (около 26%). Ничья также котируется за 3.60 (приблизительно 26%). 

Клиенты PARI не сомневаются в успехе клуба из Санкт-Петербурга. На победу «Зенита» приходится около 96% от общего объема ставок на исход игры. 

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.70. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.15.

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Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Динамо», и «Зенит», сыграет коэффициент 1.62. Обратный исход идет за 2.30. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.75.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 7.50. На то, что первой отличится команда Сергея Семака, можно поставить за 1.67. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении москвичей составляют 2.35.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 400 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 3.92 и включил в него пари на победу «Зенита». Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 2.00. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит 1 168 000 рублей.

«Зенит» после 25 туров идет вторым в турнирной таблице РПЛ с 55 очками, отставая от лидера — «Краснодара» — на два очка. В своем последнем матче петербуржцы одержали домашнюю победу над «Химками» (1:0). Вероятность того, что зенитовцы станут чемпионами в этом сезоне, аналитики оценили в 2.00. На то, что подопечные Сергея Семака окажутся в числе двух сильнейших клубов, предлагают коэффициент 1.15.

«Динамо» в своем последнем матче в РПЛ дома победило «Рубин» (3:1). Команда Марцела Лички занимает пятую позицию, набрав 46 очков. Отставание от «Спартака», который занимает третье место, составляет четыре балла. Шансы бело-голубых стать чемпионами оценили в 500.00, а вероятность попадания в тройку сильнейших котируется за 15.00.

Матч первого круга в Санкт-Петербурге завершился победой хозяев со счётом 1:0.

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