Клиент PARI поставил 300 000 рублей на победу «Зенита» над «Локомотивом-Кубанью» в полуфинале Единой лиги ВТБ

22 мая в седьмом, решающем матче ½ финала Единой лиги ВТБ петербургский «Зенит» встретится с «Локомотивом-Кубанью». Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на финальный поединок серии.

Аналитики считают «Зенит» фаворитом. Поставить на победу хозяев можно за 1.34, что соответствует примерно 72% вероятности. Триумф «Локомотива-Кубани» котируется за 3.25 (около 28%).

Клиенты PARI в основном согласны с такими оценками. 86% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу «Зенита». Один из игроков поставил 300 000 рублей на успех петербуржцев по коэффициенту 1.40.

По оценкам экспертов, игра получится не самой результативной. Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 165 очков, можно с коэффициентом 1.75. Противоположный вариант — тотал меньше 164.5 — котируется за 1.96.

Если первая половина завершится победой «Зенита», сыграет ставка с коэффициентом 1.48. Самым маловероятным результатом по итогам двух первых четвертей встречи аналитики PARI считают ничью. Она котируется за 15.00. Победа «Локомотива-Кубани» в первые 20 минут матча оценивается в 2.95.

«Зенит» завершил регулярный чемпионат на первом месте. В ¼ финала Единой лиги ВТБ петербургская команда легко разобралась с «Пармой» (3:0 в серии). В полуфинальной серии «Зенит» начал серию с уверенной победы, обыграв соперника со счетом 106:79. Во втором матче, который также прошел в Санкт-Петербурге, счет был более скромным (85:80), однако подопечные Хавьера Паскуаля все равно смогли развить успех. А вот на выезде «Зениту» повезло меньше — следующие два матча завершились в пользу «Локомотива-Кубани» со счетом 86:76 и 96:88 соответственно. В пятой встрече «Зенит» победил 93:80, но в шестой кубанцы снова восстановили статус-кво — 75:74.

«Локомотив-Кубань» в регулярном сезоне заняла четвертое место. В четвертьфинале краснодарская команда была сильнее «Уралмаша» (3:1 в серии). В прошлом сезоне у южан также была тяжёлая полуфинальная серия (против ЦСКА), в которой команда уступила в противостоянии из семи матчей, а после также проиграла в борьбе за третье место. Если в этом году тенденция сохранится, и «Локомотив-Кубань» не займёт 3 место, сыграет ставка за 1.25.

Аналитики PARI считают петербуржцев главными соперниками ЦСКА в борьбе за титул. Ставки на чемпионство «Зенита» принимаются по коэффициенту 3.00. На триумф краснодарцев можно заключить пари за 17.00.