Жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА: пары, даты, фавориты

В пятницу, 31 января, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. Накануне завершился Общий этап турнира. По его итогам восемь первых команд таблицы отправились напрямую в 1/8 финала. Этого права добились «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла» (команды расположены согласно занятым местам).

Еще восемь путевок в 1/8 финала разыграют в стыковых матчах клубы, финишировавшие с девятой по 24-ю позицию. Это: «Аталанта», «Боруссия», «Реал», «Бавария», «Милан», ПСВ, «ПСЖ», «Бенфика», «Монако», «Брест», «Фейеноорд», «Ювентус», «Селтик», «Манчестер Сити», «Спортинг», «Брюгге».

В результате жеребьевки в «стыках» сформировались следующие пары:

«Брест» — «ПСЖ» (потенциальный соперник: «Ливерпуль» или «Барселона»)

«Монако» — «Бенфика» («Ливерпуль» или «Барселона»)

«Ювентус» — ПСВ («Арсенал» или «Интер»)

«Фейеноорд» — «Милан» («Арсенал» или «Интер»)

«Манчестер Сити» — «Реал» («Атлетико» или «Байер»)

«Селтик» — «Бавария» («Атлетико» или «Байер»)

«Брюгге» — «Аталанта» («Лилль» или «Астон Вилла»)

«Спортинг» — «Боруссия» («Лилль» или «Астон Вилла»)

БК FONBET обновила топ фаворитов розыгрыша:

Клуб Победа в ЛЧ - да Победа в ЛЧ - нет Выход в финал - да Выход в финал - нет «Ливерпуль» 6.00 1.13 3.25 1.35 «Реал» 7.00 1.10 4.00 1.25 «Арсенал» 7.00 1.10 4.00 1.25 «Барселона» 7.00 1.10 4.00 1.25 «Манчестер Сити» 10.00 1.05 5.50 1.15

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2024/25 пройдет 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия).