Жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА: пары, даты, фавориты

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В пятницу, 31 января, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. Накануне завершился Общий этап турнира. По его итогам восемь первых команд таблицы отправились напрямую в 1/8 финала. Этого права добились «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла» (команды расположены согласно занятым местам).
Еще восемь путевок в 1/8 финала разыграют в стыковых матчах клубы, финишировавшие с девятой по 24-ю позицию. Это: «Аталанта», «Боруссия», «Реал», «Бавария», «Милан», ПСВ, «ПСЖ», «Бенфика», «Монако», «Брест», «Фейеноорд», «Ювентус», «Селтик», «Манчестер Сити», «Спортинг», «Брюгге».
В результате жеребьевки в «стыках» сформировались следующие пары:
«Брест» — «ПСЖ» (потенциальный соперник: «Ливерпуль» или «Барселона»)
«Монако» — «Бенфика» («Ливерпуль» или «Барселона»)
«Ювентус» — ПСВ («Арсенал» или «Интер»)
«Фейеноорд» — «Милан» («Арсенал» или «Интер»)
«Манчестер Сити» — «Реал» («Атлетико» или «Байер»)
«Селтик» — «Бавария» («Атлетико» или «Байер»)
«Брюгге» — «Аталанта» («Лилль» или «Астон Вилла»)
«Спортинг» — «Боруссия» («Лилль» или «Астон Вилла»)
БК FONBET обновила топ фаворитов розыгрыша:
|Клуб
|Победа в ЛЧ - да
|Победа в ЛЧ - нет
|Выход в финал - да
|Выход в финал - нет
|«Ливерпуль»
|6.00
|1.13
|3.25
|1.35
|«Реал»
|7.00
|1.10
|4.00
|1.25
|«Арсенал»
|7.00
|1.10
|4.00
|1.25
|«Барселона»
|7.00
|1.10
|4.00
|1.25
|«Манчестер Сити»
|10.00
|1.05
|5.50
|1.15
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Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2024/25 пройдет 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия).
Партнерский проект