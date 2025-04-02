Лацио - Торино, 31 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Главные конкуренты «Лацио» в турнирной таблице - «Рома», «Ювентус» и «Болонья» - уже выиграли свои матчи в субботу и римлянам необходимо набирать очки, чтобы не отстать в гонке за еврокубковыми путевками. Перерыв должен был пойти «Лацио» на пользу, ведь перед ним команда Марко Барони влетела на выезде «Болонье» (5:0), да и вообще в последних пяти матчах первенства римский клуб победил лишь однажды.

У «Торино» куда более радужная статистика набора очков перед перерывом - три победы в четырех матчах. Признаем, что на этой дистанции единственным именитым соперником туринцев стал «Милан», но свое игроки «Торино» берут уверенно.

В трех последних встречах соперников неизменно побеждал «Лацио», забивая в каждом из этих матчей минимум по два мяча. Проходи встреча в Турине, можно было бы предположить, что «Торино» не проиграет, но в Риме «Лацио» обязан обыгрывать сложного, но все же проходимого противника.