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30 марта 9:09ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Лацио - Торино, 31 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Римлянам нельзя отставать от «Ювентуса»
Руслан Ипполитов

Закрывать игровую программу 30-го-го тура итальянской Серии А выпало «Лацио» и «Торино». Римляне постараются не отстать в турнирной таблице от «Болоньи» и «Ювентуса», с которыми ведут заочное соперничество за место в четверке сильнейших и полагающуюся за это место путевку в Лигу чемпионов. Прикидываем шансы команд и присматриваемся к интересным котировкам.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лацио» (Рим)

31.03.2024, Пн

21:45 МСК

«Торино» (Турин)

П1 - 1.77

Х - 3.55

П2 - 4.70

Турнир:  Серия А, 30-й тур

Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)

Главный арбитр: Давиде Масса

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Лацио» 456145194-188
«Торино»456145188-194

Последние пять матчей «Лацио»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.03.2025«Болонья»

5:0

«Лацио»

Серия А

13.03.2025«Лацио»

1:1

«Виктория»

Лига Европы

10.03.2025«Лацио»

1:1

«Удинезе»

Серия А

06.03.2025«Виктория»

1:2

«Лацио»

Лига Европы

02.03.2025«Милан»

1:2

«Лацио»

Серия А

Последние пять матчей «Торино»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2025«Торино»

1:0

«Эмполи»

Серия А

08.03.2025«Парма»

2:2

«Торино»

Серия А

02.03.2025«Монца»

0:2

«Торино»

Серия А

22.02.2025«Торино»

2:1

«Милан»

Серия А

14.02.2025«Болонья»

3:2

«Торино»

Серия А

Последние пять матчей «Лацио» и «Торино»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.09.2024«Торино»

2:3

«Лацио»

Серия А

22.02.2024«Торино»

0:2

«Лацио»

Серия А

27.09.2023«Лацио»

2:0

«Торино»

Серия А

22.04.2023«Лацио»

0:1

«Торино»

Серия А

20.08.2022«Торино»

0:0

«Лацио»

Серия А

Турнирное положение

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По итогам 29-ти туров «Лацио» расположилось на 6-й строчке, а «Торино» - на 11-й.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер29197365-2764
2. Наполи29187445-2361
3. Аталанта29177563-2858
4. Болонья301511450-3456
5. Ювентус301413346-2855
6. Рома30157845-3052
7. Лацио29156850-4151
8. Фиорентина29146946-3048
9. Милан29138844-3347
10. Удинезе291171135-3940
11. Торино29911934-3438
12. Дженоа308111128-3835
13. Комо30791436-4730
14. Верона29921829-5829
15. Кальяри29681528-4426
16. Лечче30671721-4925
17. Парма295101435-4925
18. Эмполи304111524-4723
19. Венеция303111623-4320
20. Монца29291824-4915

Прогноз на матч

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Главные конкуренты «Лацио» в турнирной таблице - «Рома», «Ювентус» и «Болонья» - уже выиграли свои матчи в субботу и римлянам необходимо набирать очки, чтобы не отстать в гонке за еврокубковыми путевками. Перерыв должен был пойти «Лацио» на пользу, ведь перед ним команда Марко Барони  влетела на выезде «Болонье» (5:0), да и вообще в последних пяти матчах первенства римский клуб победил лишь однажды. 

У «Торино» куда более радужная статистика набора очков перед перерывом - три победы в четырех матчах. Признаем, что на этой дистанции единственным именитым соперником туринцев стал «Милан», но свое игроки «Торино» берут уверенно.

В трех последних встречах соперников неизменно побеждал «Лацио», забивая в каждом из этих матчей минимум по два мяча. Проходи встреча в Турине, можно было бы предположить, что «Торино»  не проиграет, но в Риме «Лацио» обязан обыгрывать сложного, но все же проходимого противника.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Риме в прямом эфире.  

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка 299 рублей в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Лацио»: Весино (дисквалификация). Деле-Баширу, Тавареш, Кастельянос (все - травма)

«Торино»: Сапата, Нжие, Илькхан, Схюрс, Савва, Салама (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лацио» - «Торино»:

Позиция«Лацио»

«Торино»

Позиция

Вратарь94. Проведель

32. Малинкович-Савич

Вратарь

Защитник77. Марушич

23. Коко-Басси

Защитник

Защитник34. Хила

4. Валюкевич

Защитник

Защитник30. Тавареш

13. Марипан

Защитник

Защитник13. Романьоли

20. Лацаро

Полузащитник

Полузащитник8. Гендузи

24. Соса

Полузащитник

Полузащитник 9. Родригес

22. Казадей

Полузащитник 

Полузащитник 18. Исаксен

77. Линетты

Полузащитник

Полузащитник 26. Башич

10. Влашич

Полузащитник

Полузащитник 19. Диа 

7. Карамо

Нападающий

Нападающий14. Нослин

18. Адамс

Нападающий

Главный тренерМарко Барони

Паоло Ваноли

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline умножит на 4.70 номинал успешной ставки на победу гостей. Коэффициент на победу хозяев - 1.77. Ничья котируется за 3.55.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Лацио» - «Торино»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за победу римского клуба 1:0. На такой итог можно поставить с котировкой 5.80.

Где смотреть бесплатно матч «Лацио» - «Торино»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Риме в прямом эфире.  

Будет ли много голов в матче «Лацио» - «Торино»?

Букмекерская линия намекает, что забитых мячей много не будет. На тотал больше 2.5 установлен коэффициент 2.01, а на тотал меньше 2.5 - 1.79.

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