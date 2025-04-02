Лацио - Торино, 31 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
Закрывать игровую программу 30-го-го тура итальянской Серии А выпало «Лацио» и «Торино». Римляне постараются не отстать в турнирной таблице от «Болоньи» и «Ювентуса», с которыми ведут заочное соперничество за место в четверке сильнейших и полагающуюся за это место путевку в Лигу чемпионов. Прикидываем шансы команд и присматриваемся к интересным котировкам.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Лацио» (Рим)
31.03.2024, Пн
21:45 МСК
«Торино» (Турин)
|П1 - 1.77
Турнир: Серия А, 30-й тур
Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)
Главный арбитр: Давиде Масса
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лацио»
|45
|61
|45
|194-188
|«Торино»
|45
|61
|45
|188-194
Последние пять матчей «Лацио»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.03.2025
|«Болонья»
5:0
«Лацио»
Серия А
|13.03.2025
|«Лацио»
1:1
«Виктория»
Лига Европы
|10.03.2025
|«Лацио»
1:1
«Удинезе»
Серия А
|06.03.2025
|«Виктория»
1:2
«Лацио»
Лига Европы
|02.03.2025
|«Милан»
1:2
«Лацио»
Серия А
Последние пять матчей «Торино»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.03.2025
|«Торино»
1:0
«Эмполи»
Серия А
|08.03.2025
|«Парма»
2:2
«Торино»
Серия А
|02.03.2025
|«Монца»
0:2
«Торино»
Серия А
|22.02.2025
|«Торино»
2:1
«Милан»
Серия А
|14.02.2025
|«Болонья»
3:2
«Торино»
Серия А
Последние пять матчей «Лацио» и «Торино»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.09.2024
|«Торино»
2:3
«Лацио»
Серия А
|22.02.2024
|«Торино»
0:2
«Лацио»
Серия А
|27.09.2023
|«Лацио»
2:0
«Торино»
Серия А
|22.04.2023
|«Лацио»
0:1
«Торино»
Серия А
|20.08.2022
|«Торино»
0:0
«Лацио»
Серия А
По итогам 29-ти туров «Лацио» расположилось на 6-й строчке, а «Торино» - на 11-й.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|29
|19
|7
|3
|65-27
|64
|2. Наполи
|29
|18
|7
|4
|45-23
|61
|3. Аталанта
|29
|17
|7
|5
|63-28
|58
|4. Болонья
|30
|15
|11
|4
|50-34
|56
|5. Ювентус
|30
|14
|13
|3
|46-28
|55
|6. Рома
|30
|15
|7
|8
|45-30
|52
|7. Лацио
|29
|15
|6
|8
|50-41
|51
|8. Фиорентина
|29
|14
|6
|9
|46-30
|48
|9. Милан
|29
|13
|8
|8
|44-33
|47
|10. Удинезе
|29
|11
|7
|11
|35-39
|40
|11. Торино
|29
|9
|11
|9
|34-34
|38
|12. Дженоа
|30
|8
|11
|11
|28-38
|35
|13. Комо
|30
|7
|9
|14
|36-47
|30
|14. Верона
|29
|9
|2
|18
|29-58
|29
|15. Кальяри
|29
|6
|8
|15
|28-44
|26
|16. Лечче
|30
|6
|7
|17
|21-49
|25
|17. Парма
|29
|5
|10
|14
|35-49
|25
|18. Эмполи
|30
|4
|11
|15
|24-47
|23
|19. Венеция
|30
|3
|11
|16
|23-43
|20
|20. Монца
|29
|2
|9
|18
|24-49
|15
Главные конкуренты «Лацио» в турнирной таблице - «Рома», «Ювентус» и «Болонья» - уже выиграли свои матчи в субботу и римлянам необходимо набирать очки, чтобы не отстать в гонке за еврокубковыми путевками. Перерыв должен был пойти «Лацио» на пользу, ведь перед ним команда Марко Барони влетела на выезде «Болонье» (5:0), да и вообще в последних пяти матчах первенства римский клуб победил лишь однажды.
У «Торино» куда более радужная статистика набора очков перед перерывом - три победы в четырех матчах. Признаем, что на этой дистанции единственным именитым соперником туринцев стал «Милан», но свое игроки «Торино» берут уверенно.
В трех последних встречах соперников неизменно побеждал «Лацио», забивая в каждом из этих матчей минимум по два мяча. Проходи встреча в Турине, можно было бы предположить, что «Торино» не проиграет, но в Риме «Лацио» обязан обыгрывать сложного, но все же проходимого противника.
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Потери
«Лацио»: Весино (дисквалификация). Деле-Баширу, Тавареш, Кастельянос (все - травма)
«Торино»: Сапата, Нжие, Илькхан, Схюрс, Савва, Салама (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лацио» - «Торино»:
|Позиция
|«Лацио»
«Торино»
Позиция
|Вратарь
|94. Проведель
32. Малинкович-Савич
Вратарь
|Защитник
|77. Марушич
23. Коко-Басси
Защитник
|Защитник
|34. Хила
4. Валюкевич
Защитник
|Защитник
|30. Тавареш
13. Марипан
Защитник
|Защитник
|13. Романьоли
20. Лацаро
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Гендузи
24. Соса
Полузащитник
|Полузащитник
|9. Родригес
22. Казадей
Полузащитник
|Полузащитник
|18. Исаксен
77. Линетты
Полузащитник
|Полузащитник
|26. Башич
10. Влашич
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Диа
7. Карамо
Нападающий
|Нападающий
|14. Нослин
18. Адамс
Нападающий
|Главный тренер
|Марко Барони
Паоло Ваноли
Главный тренер
Winline умножит на 4.70 номинал успешной ставки на победу гостей. Коэффициент на победу хозяев - 1.77. Ничья котируется за 3.55.
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Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за победу римского клуба 1:0. На такой итог можно поставить с котировкой 5.80.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Риме в прямом эфире.
Букмекерская линия намекает, что забитых мячей много не будет. На тотал больше 2.5 установлен коэффициент 2.01, а на тотал меньше 2.5 - 1.79.
Партнерский проект