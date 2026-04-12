Узаир Абдураков – Эдуард Вартанян, 12 апреля: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Вартанян остается одной из главных ММА-звезд за пределами UFC. Он находится на пике и вышел на внушительную серию побед. В его послужном списке много сильных соперников, Абдураков в опыте точно уступает. Да и общий уровень, универсальность и бойцовский интеллект делают Вартаняна явным фаворитом.

Конечно, у дагестанца качественная борьба, но в последнем поединке и он за полминуты проиграл удушающим приемом. Впрочем, то поражение стало первым досрочным в карьере Абдуракова. Финишировать его по-прежнему сложно, а потому попробуем комбинацию из победы Вартаняна и ТБ (2,5) – ждем, что до третьего раунда соперники доберутся.

