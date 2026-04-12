Узаир Абдураков – Эдуард Вартанян, 12 апреля: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Соглавным событием турнира ACA 202 станет поединок в полусреднем весе (до 77,6 кг) между россиянином Узаиром Абдураковым и его соотечественником Эдуардом Вартаняном, который также представляет Армению. Чем завершится это противостояние?
Абдураков
Вартанян
|Россия
Страна
Россия / Армения
|30
Возраст
34
|23
Бои
31
|20 (8 / 8 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
27 (9 / 6 / 12)
|2 (0 / 1 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (1 / 2 / 1)
|1
Ничьи
0
|3
Место в рейтинге полусреднего дивизиона ACA
–
|175
Рост (см)
179
|179
Размах рук (см)
180
Уроженец Дагестана. В профессиональных ММА выступает с 2017 г. Был чемпионом лиги MFP. В ACA выступает с 2024 г. Выиграл в промоушене первые три боя, но в последнем поединке в декабре потерпел поражение от Жакшылыка Мырзабекова удушающим приемом за 33 секунды.
Родился в Ереване, в раннем возрасте с семьей переехал в Москву. В 17 лет начал заниматься боевым самбо, позднее освоил тайский бокс. С 2011 г. выступает в профессиональных MMA. В начале карьеры завоевал пояса в паре локальных промоушенов, а в 2015 г. перешел в ACB (прежнее название ACA). В 2017-м стал первым чемпионом организации в легком весе, но дебютная защита оказалась неудачной. В 2020 г. покинул лигу, однако не смог попасть в топовые мировые промоушены и транзитом через Open FC вернулся в ACA. После возвращения выиграл Гран-при легкого дивизиона. Идет на серии из 10 побед. В последнем поединке в августе нокаутировал Ахмеда Алиева во втором раунде под эгидой Fight Nights Global.
Вартанян остается одной из главных ММА-звезд за пределами UFC. Он находится на пике и вышел на внушительную серию побед. В его послужном списке много сильных соперников, Абдураков в опыте точно уступает. Да и общий уровень, универсальность и бойцовский интеллект делают Вартаняна явным фаворитом.
Конечно, у дагестанца качественная борьба, но в последнем поединке и он за полминуты проиграл удушающим приемом. Впрочем, то поражение стало первым досрочным в карьере Абдуракова. Финишировать его по-прежнему сложно, а потому попробуем комбинацию из победы Вартаняна и ТБ (2,5) – ждем, что до третьего раунда соперники доберутся.
Турнир АСА 202 стартует в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный» в воскресенье, 12 апреля, в 16:20 по московскому времени. Основной кард начнется в 20:00 мск, поэтому соглавный бой Абдураков – Вартанян стоит ожидать около 21:30 мск.
В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты) и кабельный канал «Матч! Боец».
Основной кард
Прелимы