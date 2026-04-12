Узаир Абдураков – Эдуард Вартанян, 12 апреля: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Возвращение «Львиного сердца» в лигу
Александр Бокулёв
Соглавным событием турнира ACA 202 станет поединок в полусреднем весе (до 77,6 кг) между россиянином Узаиром Абдураковым и его соотечественником Эдуардом Вартаняном, который также представляет Армению. Чем завершится это противостояние?

Статистика

Абдураков

 

Вартанян

Россия

Страна

Россия / Армения

30

Возраст

34

23

Бои

31

20 (8 / 8 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

27 (9 / 6 / 12)

2 (0 / 1 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (1 / 2 / 1)

1

Ничьи

0

3

Место в рейтинге полусреднего дивизиона ACA

175

Рост (см)

179

179

Размах рук (см)

180

Узаир Абдураков

Уроженец Дагестана. В профессиональных ММА выступает с 2017 г. Был чемпионом лиги MFP. В ACA выступает с 2024 г. Выиграл в промоушене первые три боя, но в последнем поединке в декабре потерпел поражение от Жакшылыка Мырзабекова удушающим приемом за 33 секунды.

Эдуард Вартанян

Родился в Ереване, в раннем возрасте с семьей переехал в Москву. В 17 лет начал заниматься боевым самбо, позднее освоил тайский бокс. С 2011 г. выступает в профессиональных MMA. В начале карьеры завоевал пояса в паре локальных промоушенов, а в 2015 г. перешел в ACB (прежнее название ACA). В 2017-м стал первым чемпионом организации в легком весе, но дебютная защита оказалась неудачной. В 2020 г. покинул лигу, однако не смог попасть в топовые мировые промоушены и транзитом через Open FC вернулся в ACA. После возвращения выиграл Гран-при легкого дивизиона. Идет на серии из 10 побед. В последнем поединке в августе нокаутировал Ахмеда Алиева во втором раунде под эгидой Fight Nights Global.

Сравнение коэффициентов

 Победа АбдураковаПобеда ВартанянаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI3,951,252,401,50

Прогноз на бой

Вартанян остается одной из главных ММА-звезд за пределами UFC. Он находится на пике и вышел на внушительную серию побед. В его послужном списке много сильных соперников, Абдураков в опыте точно уступает. Да и общий уровень, универсальность и бойцовский интеллект делают Вартаняна явным фаворитом.

Конечно, у дагестанца качественная борьба, но в последнем поединке и он за полминуты проиграл удушающим приемом. Впрочем, то поражение стало первым досрочным в карьере Абдуракова. Финишировать его по-прежнему сложно, а потому попробуем комбинацию из победы Вартаняна и ТБ (2,5) – ждем, что до третьего раунда соперники доберутся.

Полный кард, где смотреть бой Абдураков – Вартанян

Турнир АСА 202 стартует в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный» в воскресенье, 12 апреля, в 16:20 по московскому времени. Основной кард начнется в 20:00 мск, поэтому соглавный бой Абдураков – Вартанян стоит ожидать около 21:30 мск.

В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты) и кабельный канал «Матч! Боец».

Основной кард

  • Кирилл Корнилов (Россия) Тони Джонсон (США). Тяжелый вес;
  • Узаир Абдураков (Россия) – Эдуард Вартанян (Россия / Армения). Полусредний вес;
  • Осимхон Рахмонов (Таджикистан) – Ренат Ондар (Россия). Легчайший вес;
  • Даниил Мацола (Россия) – Хадис Ибрагимов (Россия). Тяжелый вес;
  • Асылжан Бакытжанулы (Казахстан) – Максим Гришин (Россия). Полутяжелый вес;

Прелимы

  • Андрей Кошкин (Россия) – Винисиус Круз (Бразилия). Полусредний вес;
  • Брент Примус (США) – Павел Гордеев (Россия). Легкий вес;
  • Айк Казарян (Россия) – Томаш Дэк (Словакия). Легчайший вес;
  • Хамди Абдельвахаб (Египет) – Антон Винников (Россия). Тяжелый вес;
  • Хафиз Сакибеков (Таджикистан) – Даниэль де Алмейда (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Олег Дадонов (Россия) – Линкольн Энрике (Бразилия). Полусредний вес;
  • Евгений Галочкин (Россия) – Элиас Сильверио (Бразилия). Полусредний вес;
  • Иван Богданов (Россия) – Алтынбек Мамашов (Кыргызстан). Средний вес;
  • Артём Душенко (Россия) – Кайо Биттенкурт (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Александр Гребнев (Россия) – Асланбек Кодзаев (Россия). Тяжелый вес.

