Исраэль Адесанья – Джо Пайфер, 29 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Ближайший турнир UFC возглавит рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между нигерийцем Исраэлем Адесаньей и американцем Джо Пайфером. Сумеет ли бывший чемпион прервать серию поражений?
Адесанья
Пайфер
|Нигерия
Страна
США
|36
Возраст
29
|29
Бои
18
|24 (16 / 0 / 8)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
15 (9 / 4 / 2)
|5 (2 / 1 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (1 / 1 / 1)
|4
Место в рейтинге среднего дивизиона UFC
14
|193
Рост (см)
188
|203
Размах рук (см)
190,5
|113
Размах ног (см)
104
В детстве начал заниматься тхэквондо, затем освоил другие виды единоборств, получил пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Построил профессиональную карьеру в кикбоксинге, где выиграл 75 из 80 поединков и претендовал на пояс ведущего промоушена Glory. Также имеет опыт выступлений в боксе. В профессиональных MMA выступает с 2012 г., становился чемпионом AFC и Hex Fight Series в среднем весе, после чего в 2018-м перешел в UFC.
В 2019-м завоевал сначала временный, а затем и регулярный пояса лиги. В 2021-м бился за титул UFC в полутяжелом весе, но уступил Яну Блаховичу, потерпев первое поражение в карьере. После пяти успешных защит пояса в средней категории в ноябре 2022-го проиграл нокаутом Алексу Перейре. В реванше в апреле 2023-го вернул себе титул, победив техническим нокаутом. Но затем уступил уступил Шону Стрикленду и вновь потерял пояс. Вышел на серию из трех поражений. В последнем поединке в феврале 2025 г. проиграл Нассурдину Имавову техническим нокаутом во втором раунде.
В профессиональных MMA выступает с 2018 г. Становился чемпионом AOWCF и Ring of Combat в среднем весе. В 2022 г. со второй попытки победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В ведущем промоушене выиграл шесть боев и уступил в одном. Идет на серии из трех побед. В последнем поединке в октябре одолел Абусупьяна Магомедова болевым приемом во втором раунде.
Поединки Адесаньи теперь крайне тяжелы для прогнозирования. Вроде бы крутые навыки всё ещё при нем, за плечами огромный опыт, но уж слишком впечатляет серия поражений – пусть и нанесли их топовые соперники. Далеко не всем удается вернуться на прежний уровень после таких неудач. Вдобавок в октагон бывший чемпион не выходил больше года.
Теперь же нигериец принял бой с соперником, который находится на грани топ-15. Несмотря на то, что Пайфер – один из самых заметных проспектов среднего дивизиона, поединок с ним нельзя назвать статусным по меркам Адесаньи. При этом экс-чемпион серьезно рискует, ведь американец – очень крепкий ударник с сильными одиночными панчами, качественными комбинациями и высоким нокаутирующим потенциалом. Если нигериец будет медленно вкатываться в поединок, то рискует уже на старте не справиться с агрессивным натиском оппонента.
В общем, статус Адесаньи как фаворита выглядит во многом авансом за былые заслуги. У Пайфера есть очевидные шансы превзойти соперника в стойке. Да и в борьбе американец умеет немало, особенно когда до этого удается измотать и потрясти оппонента на верхнем этаже. И мы прекрасно понимаем тех, кто захочет воспользоваться высокими коэффициентами на номинального аутсайдера, которому предстоит главный бой в карьере.
Турнир UFC Fight Night 271 пройдет на арене «Climate Pledge Arena» в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Шоу стартует в полночь с 28 на 29 марта по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому главный бой Адесанья – Пайфер стоит ожидать около 05:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы