Исраэль Адесанья – Джо Пайфер, 29 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Поединки Адесаньи теперь крайне тяжелы для прогнозирования. Вроде бы крутые навыки всё ещё при нем, за плечами огромный опыт, но уж слишком впечатляет серия поражений – пусть и нанесли их топовые соперники. Далеко не всем удается вернуться на прежний уровень после таких неудач. Вдобавок в октагон бывший чемпион не выходил больше года.

Теперь же нигериец принял бой с соперником, который находится на грани топ-15. Несмотря на то, что Пайфер – один из самых заметных проспектов среднего дивизиона, поединок с ним нельзя назвать статусным по меркам Адесаньи. При этом экс-чемпион серьезно рискует, ведь американец – очень крепкий ударник с сильными одиночными панчами, качественными комбинациями и высоким нокаутирующим потенциалом. Если нигериец будет медленно вкатываться в поединок, то рискует уже на старте не справиться с агрессивным натиском оппонента.

В общем, статус Адесаньи как фаворита выглядит во многом авансом за былые заслуги. У Пайфера есть очевидные шансы превзойти соперника в стойке. Да и в борьбе американец умеет немало, особенно когда до этого удается измотать и потрясти оппонента на верхнем этаже. И мы прекрасно понимаем тех, кто захочет воспользоваться высокими коэффициентами на номинального аутсайдера, которому предстоит главный бой в карьере.