Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Исраэль Адесанья – Джо Пайфер, 29 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Бывший чемпион идет на серии из трех поражений
Александр Бокулёв
Источник: UFC

Ближайший турнир UFC возглавит рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между нигерийцем Исраэлем Адесаньей и американцем Джо Пайфером. Сумеет ли бывший чемпион прервать серию поражений?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Статистика

Адесанья

 

Пайфер

Нигерия

Страна

США

36

Возраст

29

29

Бои

18

24 (16 / 0 / 8)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

15 (9 / 4 / 2)

5 (2 / 1 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (1 / 1 / 1)

4

Место в рейтинге среднего дивизиона UFC

14

193

Рост (см)

188

203

Размах рук (см)

190,5

113

Размах ног (см)

104

Исраэль Адесанья

В детстве начал заниматься тхэквондо, затем освоил другие виды единоборств, получил пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Построил профессиональную карьеру в кикбоксинге, где выиграл 75 из 80 поединков и претендовал на пояс ведущего промоушена Glory. Также имеет опыт выступлений в боксе. В профессиональных MMA выступает с 2012 г., становился чемпионом AFC и Hex Fight Series в среднем весе, после чего в 2018-м перешел в UFC. 

В 2019-м завоевал сначала временный, а затем и регулярный пояса лиги. В 2021-м бился за титул UFC в полутяжелом весе, но уступил Яну Блаховичу, потерпев первое поражение в карьере. После пяти успешных защит пояса в средней категории в ноябре 2022-го проиграл нокаутом Алексу Перейре. В реванше в апреле 2023-го вернул себе титул, победив техническим нокаутом. Но затем уступил уступил Шону Стрикленду и вновь потерял пояс. Вышел на серию из трех поражений. В последнем поединке в феврале 2025 г. проиграл Нассурдину Имавову техническим нокаутом во втором раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Джо Пайфер

В профессиональных MMA выступает с 2018 г. Становился чемпионом AOWCF и Ring of Combat в среднем весе. В 2022 г. со второй попытки победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В ведущем промоушене выиграл шесть боев и уступил в одном. Идет на серии из трех побед. В последнем поединке в октябре одолел Абусупьяна Магомедова болевым приемом во втором раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

 Победа АдесаньиПобеда ПайфераТМ (3,5)ТБ (3,5)
PARI1,722,171,991,77

Прогноз на бой

Поединки Адесаньи теперь крайне тяжелы для прогнозирования. Вроде бы крутые навыки всё ещё при нем, за плечами огромный опыт, но уж слишком впечатляет серия поражений – пусть и нанесли их топовые соперники. Далеко не всем удается вернуться на прежний уровень после таких неудач. Вдобавок в октагон бывший чемпион не выходил больше года.

Теперь же нигериец принял бой с соперником, который находится на грани топ-15. Несмотря на то, что Пайфер – один из самых заметных проспектов среднего дивизиона, поединок с ним нельзя назвать статусным по меркам Адесаньи. При этом экс-чемпион серьезно рискует, ведь американец – очень крепкий ударник с сильными одиночными панчами, качественными комбинациями и высоким нокаутирующим потенциалом. Если нигериец будет медленно вкатываться в поединок, то рискует уже на старте не справиться с агрессивным натиском оппонента.

В общем, статус Адесаньи как фаворита выглядит во многом авансом за былые заслуги. У Пайфера есть очевидные шансы превзойти соперника в стойке. Да и в борьбе американец умеет немало, особенно когда до этого удается измотать и потрясти оппонента на верхнем этаже. И мы прекрасно понимаем тех, кто захочет воспользоваться высокими коэффициентами на номинального аутсайдера, которому предстоит главный бой в карьере. 

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Полный кард, где смотреть бой Адесанья – Пайфер

Турнир UFC Fight Night 271 пройдет на арене «Climate Pledge Arena» в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Шоу стартует в полночь с 28 на 29 марта по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому главный бой Адесанья – Пайфер стоит ожидать около 05:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

  • Исраэль Адесанья (Нигерия) Джо Пайфер (США). Средний вес;
  • Алекса Грассо (Мексика) Мэйси Барбер (США). Женский наилегчайший вес;
  • Майкл Кьеза (США) – Нико Прайс (США). Полусредний вес;
  • Джулиан Эроса (США) – Леррайан Дуглас (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Мансур Абдул-Малик (США) – Юсри Белгаруи (Нидерланды). Средний вес;
  • Терренс Маккинни (США) – Кайл Нельсон (Канада). Легкий вес;

Прелимы

  • Игнасио Бахамондес (Чили) – Тофик Мусаев (Азербайджан). Легкий вес;
  • Чейс Хупер (США) – Лэнс Гибсон-младший (Канада). Легкий вес;
  • Марчин Тыбура (Польша) – Тайрелл Форчун (США). Тяжелый вес;
  • Кейси О'Нилл (Австралия) – Габриэлла Фернандес (Бразилия). Женский наилегчайший вес;
  • Навахо Стирлинг (Новая Зеландия) – Бруно Лопес (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Рики Симон (США) – Эдриен Янез (США). Легчайший вес;
  • Алексия Таинара (Бразилия) – Бруна Брасил (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Кан Джи Зу (Китай) – Марсио Барбоза (Бразилия). Полулегкий вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer281 дней 2 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer97 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer281 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer281 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer281 дней 2 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer281 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer281 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё