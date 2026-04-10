Карлос Алькарас – Александр Бублик, 10 апреля: прогноз на четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Обновлено:
Их первый очный матч
Александр Бокулёв

Казахстанец Александр Бублик впервые в карьере дошел до четвертьфинала грунтового турнира ATP-1000 в Монте-Карло. На этой стадии ему будет противостоять испанец Карлос Алькарас. Сумеет ли уроженец Гатчины остановить действующего чемпиона и лидера мирового рейтинга?

Дата / Время: 10.04.2026, не ранее 15:00 по московскому времени

Арена: Monte Carlo Country Club, корт имени Ренье III (Монте-Карло)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom

Турнирная сетка

Карлос Алькарас (22 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Себастьян Баэс (Аргентина) – 6:1, 6:3
  • 3-й круг: Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – 6:1, 4:6, 6:3

Александр Бублик (28 лет, 11-я ракетка мира, 8-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Гаэль Монфис (Франция) – 6:4, 6:4
  • 3-й круг: Иржи Легечка (Чехия, 11) – 6:2, 7:5

Победитель этого матча в полуфинале встретится с сильнейшим из пары Валентен Вашеро (Монако) – Алекс де Минаур (Австралия, 5)

Карлос Алькарас

Выиграл 26 турниров на уровне ATP в одиночном разряде (11 грунтовых), а также серебряную медаль Олимпиады-2024 в Париже. В нынешнем сезоне впервые в карьере победил на Australian Open, благодаря чему самым молодым обладателем карьерного «Большого шлема». Затем на харде взял титул в Дохе и дошел до полуфинала в Индиан-Уэллсе. Всего в 2026 г. одержал 19 побед при двух поражениях. Турнир в Монте-Карло выиграл в прошлом сезоне.

Александр Бублик

До 2016 г. представлял Россию. Победитель девяти турниров ATP в одиночном разряде, в том числе двух грунтовых. В нынешнем сезоне на харде взял титул в Гонконге и дошел до полуфинала в Роттердаме. На Australian Open вылетел в четвертом круге. Всего в 2026 г. одержал 15 побед при шести поражениях. На турнире в Монте-Карло уже показал свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетел в первом раунде квалификации.

Личные встречи

Спортсмены ранее не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

Букмекеры считают явным фаворитом испанца. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,07 на его победу и 11,00 на успех казахстанца.

Ставки на тоталы

Букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,99 на ТБ (19,5) и 1,81 на ТМ (19,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа АлькарасаПобеда БубликаТБ (19,5)ТМ (19,5)
WINLINE1,0711,001,991,81

Прогноз и ставка

Роскошная афиша, которую заждались многие любители тенниса. Интриги добавляет впечатляющая форма Бублика. У него не лучшие отношения с грунтом, но еще в прошлом сезоне казахстанец значительно добавил на этом покрытии. И вот теперь в Монте-Карло он с запасом обновил личный рекорд.

Но хватит ли мастерства и куража, чтобы пройти Алькараса? В третьем круге Этчеверри доказал, что на старте грунтового сезона испанец уязвим. И если в первой части сезона трудно было представить, за счет чего возможно обыграть испанца, то теперь это выглядит чуть вероятнее.

Впрочем, в любом случае Алькарас – явный фаворит. Но букмекеры рисуют совсем уж разгромные коэффициенты, и это кажется хорошим поводом обратиться, например, к плюсовой форе через Бублика. Вариант с Ф2 (+6,5) выглядит вполне уместным.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
