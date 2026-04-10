Карлос Алькарас – Александр Бублик, 10 апреля: прогноз на четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Роскошная афиша, которую заждались многие любители тенниса. Интриги добавляет впечатляющая форма Бублика. У него не лучшие отношения с грунтом, но еще в прошлом сезоне казахстанец значительно добавил на этом покрытии. И вот теперь в Монте-Карло он с запасом обновил личный рекорд.

Но хватит ли мастерства и куража, чтобы пройти Алькараса? В третьем круге Этчеверри доказал, что на старте грунтового сезона испанец уязвим. И если в первой части сезона трудно было представить, за счет чего возможно обыграть испанца, то теперь это выглядит чуть вероятнее.

Впрочем, в любом случае Алькарас – явный фаворит. Но букмекеры рисуют совсем уж разгромные коэффициенты, и это кажется хорошим поводом обратиться, например, к плюсовой форе через Бублика. Вариант с Ф2 (+6,5) выглядит вполне уместным.