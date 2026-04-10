Карлос Алькарас – Александр Бублик, 10 апреля: прогноз на четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Казахстанец Александр Бублик впервые в карьере дошел до четвертьфинала грунтового турнира ATP-1000 в Монте-Карло. На этой стадии ему будет противостоять испанец Карлос Алькарас. Сумеет ли уроженец Гатчины остановить действующего чемпиона и лидера мирового рейтинга?
Дата / Время: 10.04.2026, не ранее 15:00 по московскому времени
Арена: Monte Carlo Country Club, корт имени Ренье III (Монте-Карло)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Карлос Алькарас (22 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Александр Бублик (28 лет, 11-я ракетка мира, 8-й номер посева)
Победитель этого матча в полуфинале встретится с сильнейшим из пары Валентен Вашеро (Монако) – Алекс де Минаур (Австралия, 5)
Выиграл 26 турниров на уровне ATP в одиночном разряде (11 грунтовых), а также серебряную медаль Олимпиады-2024 в Париже. В нынешнем сезоне впервые в карьере победил на Australian Open, благодаря чему самым молодым обладателем карьерного «Большого шлема». Затем на харде взял титул в Дохе и дошел до полуфинала в Индиан-Уэллсе. Всего в 2026 г. одержал 19 побед при двух поражениях. Турнир в Монте-Карло выиграл в прошлом сезоне.
До 2016 г. представлял Россию. Победитель девяти турниров ATP в одиночном разряде, в том числе двух грунтовых. В нынешнем сезоне на харде взял титул в Гонконге и дошел до полуфинала в Роттердаме. На Australian Open вылетел в четвертом круге. Всего в 2026 г. одержал 15 побед при шести поражениях. На турнире в Монте-Карло уже показал свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетел в первом раунде квалификации.
Спортсмены ранее не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают явным фаворитом испанца. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,07 на его победу и 11,00 на успех казахстанца.
Букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,99 на ТБ (19,5) и 1,81 на ТМ (19,5).
Роскошная афиша, которую заждались многие любители тенниса. Интриги добавляет впечатляющая форма Бублика. У него не лучшие отношения с грунтом, но еще в прошлом сезоне казахстанец значительно добавил на этом покрытии. И вот теперь в Монте-Карло он с запасом обновил личный рекорд.
Но хватит ли мастерства и куража, чтобы пройти Алькараса? В третьем круге Этчеверри доказал, что на старте грунтового сезона испанец уязвим. И если в первой части сезона трудно было представить, за счет чего возможно обыграть испанца, то теперь это выглядит чуть вероятнее.
Впрочем, в любом случае Алькарас – явный фаворит. Но букмекеры рисуют совсем уж разгромные коэффициенты, и это кажется хорошим поводом обратиться, например, к плюсовой форе через Бублика. Вариант с Ф2 (+6,5) выглядит вполне уместным.