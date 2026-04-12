Карлос Алькарас – Янник Синнер, 12 апреля: прогноз на финал турнира в Монте-Карло

В финале грунтового турнира ATP-1000 в Монте-Карло встретятся испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер. Уже культовое противостояние впервые пройдет в нынешнем сезоне. Кто на этот раз окажется сильнее в матче лидеров мирового рейтинга?
ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE
Дата / Время: 12.04.2026, не ранее 14:00 по московскому времени
Арена: Monte Carlo Country Club, корт имени Ренье III (Монте-Карло)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Карлос Алькарас (22 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Янник Синнер (24 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Выиграл 26 турниров на уровне ATP в одиночном разряде (11 грунтовых), а также серебряную медаль Олимпиады-2024 в Париже. В нынешнем сезоне впервые в карьере победил на Australian Open, благодаря чему самым молодым обладателем карьерного «Большого шлема». Затем на харде взял титул в Дохе и дошел до полуфинала в Индиан-Уэллсе. Всего в 2026 г. одержал 21 победу при двух поражениях. Турнир в Монте-Карло выиграл в прошлом сезоне.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Бывшая первая ракетка мира. Победитель 22 турниров ATP, в том числе одного грунтового. Также выиграл четыре мэйджора – два Australian Open, US Open и Уимблдон. В нынешнем сезоне на харде взял титулы в Индиан-Уэллсе и Майами и дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. Всего в 2026 г. одержал 23 победы при двух поражениях. На турнире в Монте-Карло уже показал свой лучший результат, в двух прошлых сезонах вылетал в полуфинале.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперники провели 16 официальных очных матчей. Синнер выиграл обе встречи на траве, на грунте победил один раз, на харде – три. Алькарас трижды был сильнее на грунте и семь раз на харде.
Букмекеры считают фаворитом испанца. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,85 на его победу и 2,04 на успех итальянца.
Все очные матчи спортсменов, которые не были прерваны, продлились минимум 20 геймов. Сейчас букмкекер WINLINE предлагает коэффициент 1,90 и на ТБ (22,5), и на ТМ (22,5).
Нужно ли много слов для такого матча? Пожалуй, только форс-мажор может лишить нас шикарного зрелища и интригующей борьбы. Да, на грунте Алькарас базово выглядит чуть предпочтительнее, но кондиции Синнера в Монте-Карло точно не хуже. Оба проиграли по сету на турнире, а в решающих стадиях особых проблем не испытали.
Изобретать велосипед не хочется – ставка на исход кажется слишком рискованной. Куда актуальнее линия на тоталы. Например, вариант с ТБ (20,5) кажется перспективным, пусть и при аккуратном коэффициенте.