Карлос Алькарас – Янник Синнер, 12 апреля: прогноз на финал турнира в Монте-Карло

Александр Бокулёв

В финале грунтового турнира ATP-1000 в Монте-Карло встретятся испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер. Уже культовое противостояние впервые пройдет в нынешнем сезоне. Кто на этот раз окажется сильнее в матче лидеров мирового рейтинга?

ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE

Дата / Время: 12.04.2026, не ранее 14:00 по московскому времени

Арена: Monte Carlo Country Club, корт имени Ренье III (Монте-Карло)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom

Карлос Алькарас (22 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Себастьян Баэс (Аргентина) – 6:1, 6:3
  • 3-й круг: Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – 6:1, 4:6, 6:3
  • 1/4 финала: Александр Бублик (Казахстан, 8) – 6:3, 6:0
  • 1/2 финала: Валентен Вашеро (Монако) – 6:4, 6:4

Янник Синнер (24 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Уго Умбер (Франция) – 6:3, 6:0
  • 3-й круг: Томаш Махач (Чехия) – 6:1, 6:7 (3:7), 6:3
  • 1/4 финала: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) – 6:3, 6:4
  • 1/2 финала: Александр Зверев (Германия, 3) – 6:1, 6:4

Карлос Алькарас

Выиграл 26 турниров на уровне ATP в одиночном разряде (11 грунтовых), а также серебряную медаль Олимпиады-2024 в Париже. В нынешнем сезоне впервые в карьере победил на Australian Open, благодаря чему самым молодым обладателем карьерного «Большого шлема». Затем на харде взял титул в Дохе и дошел до полуфинала в Индиан-Уэллсе. Всего в 2026 г. одержал 21 победу при двух поражениях. Турнир в Монте-Карло выиграл в прошлом сезоне.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Янник Синнер

Бывшая первая ракетка мира. Победитель 22 турниров ATP, в том числе одного грунтового. Также выиграл четыре мэйджора – два Australian Open, US Open и Уимблдон. В нынешнем сезоне на харде взял титулы в Индиан-Уэллсе и Майами и дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. Всего в 2026 г. одержал 23 победы при двух поражениях. На турнире в Монте-Карло уже показал свой лучший результат, в двух прошлых сезонах вылетал в полуфинале.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Соперники провели 16 официальных очных матчей. Синнер выиграл обе встречи на траве, на грунте победил один раз, на харде – три. Алькарас трижды был сильнее на грунте и семь раз на харде.

Букмекеры считают фаворитом испанца. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,85 на его победу и 2,04 на успех итальянца.

Все очные матчи спортсменов, которые не были прерваны, продлились минимум 20 геймов. Сейчас букмкекер WINLINE предлагает коэффициент 1,90 и на ТБ (22,5), и на ТМ (22,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа АлькарасаПобеда СиннераТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE1,852,041,901,90

Нужно ли много слов для такого матча? Пожалуй, только форс-мажор может лишить нас шикарного зрелища и интригующей борьбы. Да, на грунте Алькарас базово выглядит чуть предпочтительнее, но кондиции Синнера в Монте-Карло точно не хуже. Оба проиграли по сету на турнире, а в решающих стадиях особых проблем не испытали.

Изобретать велосипед не хочется – ставка на исход кажется слишком рискованной. Куда актуальнее линия на тоталы. Например, вариант с ТБ (20,5) кажется перспективным, пусть и при аккуратном коэффициенте.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer263 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer79 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer263 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer263 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer263 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer263 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer263 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё