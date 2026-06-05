Брендан Аллен – Эдмен Шахбазян, 7 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Нечасто приходится видеть поединки, в которых представители топ-5 встречаются с соперниками, не входящими в рейтинг. Но в UFC, похоже, решили дать еще один большой шанс Шахбазяну, который несколько лет назад считался едва ли не главным проспектом среднего дивизиона. После кризисного этапа карьеры он сумел выйти на победную серию, хотя в полной мере от проблем не избавился. Шахбазян – по-прежнему ярко выраженный ударник с посредственной борьбой и хроническими проблемами с выносливостью.

Аллен, напротив, крутой джитсер. Обычно он делает ставку на работу в партере, используя широкий арсенал сабмишенов. Трудно представить, за счет чего Шахбазян избежит проблем на нижнем этаже. Возможно, интенсивная работа в стойке на старте поединка поможет ему навязать локальную конкуренцию, но Аллен прекрасно умеет справляться с этим и переводить бой в удобную стихию.

Когда дойдет до партера, у Шахбазяна вряд ли получится спастись от досрочного финала. Играем соответствующий маркет в пользу Аллена.