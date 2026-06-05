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ГлавнаяПрогнозыБрендан Аллен – Эдмен Шахбазян, 7 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Брендан Аллен – Эдмен Шахбазян, 7 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Некогда звездный проспект вернется в топ?
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Брендан Аллен
  • Эдмен Шахбазян
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Аллен – Шахбазян

Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между американцами Бренданом Алленом и Эдменом Шахбазяном. Чья победная серия продлится?

Статистика

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Аллен

 

Шахбазян

США

Страна

США

30

Возраст

28

33

Бои

21

26 (6 / 14 / 6)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

16 (13 / 1 / 2)

7 (2 / 1 / 4)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

5 (3 / 1 / 1)

4

Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC

188

Рост (см)

189

190,5

Размах рук (см)

188

106,5

Размах ног (см)

106,5

Брендан Аллен

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В 13-летнем возрасте начал заниматься бразильским джиу-джитсу, впоследствии получил черный пояс. Также тренировался в борьбе и боксе, а с 2015 г. выступает в профессиональных MMA. Имеет опыт боев в полусредней, средней и полутяжелой весовых категориях. Становился чемпионом VF и LFA в среднем дивизионе, а в 2019-м через победу в Претендентской серии Дэйны Уайта попал в UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл 14 боев и уступил в четырех. Идет на серии из двух побед. В последнем поединке в июле октябре победил Ренье де Риддера техническим нокаутом после четырех раундов.

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Эдмен Шахбазян

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Американский боец смешанного стиля армянского происхождения. Занимается боевыми искусствами с девяти лет, с 2017 г. выступает в профессиональных MMA. В 2018-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта, а затем – в шоу The Ultimate Fighter. В UFC выиграл восемь боев и в пяти уступил. На данный момент идет на серии из трех побед. В последнем поединке в октябре нокаутировал Андре Муниза в первом раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа АлленаПобеда ШахбазянаДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,442,881,522,45

Прогноз на бой

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Нечасто приходится видеть поединки, в которых представители топ-5 встречаются с соперниками, не входящими в рейтинг. Но в UFC, похоже, решили дать еще один большой шанс Шахбазяну, который несколько лет назад считался едва ли не главным проспектом среднего дивизиона. После кризисного этапа карьеры он сумел выйти на победную серию, хотя в полной мере от проблем не избавился. Шахбазян – по-прежнему ярко выраженный ударник с посредственной борьбой и хроническими проблемами с выносливостью.

Аллен, напротив, крутой джитсер. Обычно он делает ставку на работу в партере, используя широкий арсенал сабмишенов. Трудно представить, за счет чего Шахбазян избежит проблем на нижнем этаже. Возможно, интенсивная работа в стойке на старте поединка поможет ему навязать локальную конкуренцию, но Аллен прекрасно умеет справляться с этим и переводить бой в удобную стихию. 

Когда дойдет до партера, у Шахбазяна вряд ли получится спастись от досрочного финала. Играем соответствующий маркет в пользу Аллена.

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Полный кард, где смотреть бой Аллен – Шахбазян

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Турнир UFC Fight Night 278 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 6 на 7 июня московскому времени. Основной кард начнется в воскресенье в 03:00, поэтому соглавный бой Аллен – Шахбазян стоит ожидать около 04:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямой эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 01:00 мск.

Основной кард

Прелимы

  • Мэтт Шнелл (США) – Алессандро Коста (Бразилия). Промежуточный вес;
  • Маркус Макги (США) – Джон Яннис (США). Легчайший вес;
  • Бруно Силва (Бразилия) – Эдгар Чайрез (Мексика). Наилегчайший вес;
  • Присцила Качоэйра (Бразилия) – Челси Чендлер (США). Женский легчайший вес;
  • Джордан Лавитт (США) – Жоандерсон Брито (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Джейсла Чавес (Бразилия) – Юнейси Дюбен (Венесуэла). Женский наилегчайший вес;
  • Кетлин Соуза (Бразилия) – Ариане Карнелосси (Бразилия). Женский минимальный вес.

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