Брендан Аллен – Эдмен Шахбазян, 7 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между американцами Бренданом Алленом и Эдменом Шахбазяном. Чья победная серия продлится?
Аллен
Шахбазян
|США
Страна
США
|30
Возраст
28
|33
Бои
21
|26 (6 / 14 / 6)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
16 (13 / 1 / 2)
|7 (2 / 1 / 4)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (3 / 1 / 1)
|4
Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC
–
|188
Рост (см)
189
|190,5
Размах рук (см)
188
|106,5
Размах ног (см)
106,5
В 13-летнем возрасте начал заниматься бразильским джиу-джитсу, впоследствии получил черный пояс. Также тренировался в борьбе и боксе, а с 2015 г. выступает в профессиональных MMA. Имеет опыт боев в полусредней, средней и полутяжелой весовых категориях. Становился чемпионом VF и LFA в среднем дивизионе, а в 2019-м через победу в Претендентской серии Дэйны Уайта попал в UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл 14 боев и уступил в четырех. Идет на серии из двух побед. В последнем поединке в июле октябре победил Ренье де Риддера техническим нокаутом после четырех раундов.
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Американский боец смешанного стиля армянского происхождения. Занимается боевыми искусствами с девяти лет, с 2017 г. выступает в профессиональных MMA. В 2018-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта, а затем – в шоу The Ultimate Fighter. В UFC выиграл восемь боев и в пяти уступил. На данный момент идет на серии из трех побед. В последнем поединке в октябре нокаутировал Андре Муниза в первом раунде.
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Нечасто приходится видеть поединки, в которых представители топ-5 встречаются с соперниками, не входящими в рейтинг. Но в UFC, похоже, решили дать еще один большой шанс Шахбазяну, который несколько лет назад считался едва ли не главным проспектом среднего дивизиона. После кризисного этапа карьеры он сумел выйти на победную серию, хотя в полной мере от проблем не избавился. Шахбазян – по-прежнему ярко выраженный ударник с посредственной борьбой и хроническими проблемами с выносливостью.
Аллен, напротив, крутой джитсер. Обычно он делает ставку на работу в партере, используя широкий арсенал сабмишенов. Трудно представить, за счет чего Шахбазян избежит проблем на нижнем этаже. Возможно, интенсивная работа в стойке на старте поединка поможет ему навязать локальную конкуренцию, но Аллен прекрасно умеет справляться с этим и переводить бой в удобную стихию.
Когда дойдет до партера, у Шахбазяна вряд ли получится спастись от досрочного финала. Играем соответствующий маркет в пользу Аллена.
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Турнир UFC Fight Night 278 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 6 на 7 июня московскому времени. Основной кард начнется в воскресенье в 03:00, поэтому соглавный бой Аллен – Шахбазян стоит ожидать около 04:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямой эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 01:00 мск.
Основной кард
Прелимы