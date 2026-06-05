Белал Мухаммад – Габриэль Бонфим, 7 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Ближайший турнир UFC возглавит рейтинговый поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между американо-палестинским бойцом Белалом Мухаммадом и бразильцем Габриэлем Бонфимом. Кто окажется сильнее?
Мухаммад
Фигередо
|США / Палестина
Страна
Бразилия
|37
Возраст
28
|30
Бои
20
|24 (5 / 1 / 18)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
19 (4 / 13 / 2)
|5 (1 / 0 / 4)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (1 / 0 / 0)
|1
Без результата
0
|5
Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC
11
|180,5
Рост (см)
185,5
|183
Размах рук (см)
184
|101,5
Размах ног (см)
103
Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных MMA выступает с 2012 г. В 2016-м стал чемпионом Titan FC в полусреднем весе, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира провел уже 20 боев, выиграв 15 из них. В июле 2024 г. победил Леона Эдвардса и стал чемпионом UFC в полусреднем весе. Потерял пояс, в первой же защите уступив Джеку Делла Маддалене. В последнем поединке в ноябре проиграл Иэну Мачадо Гэрри единогласным решением судей.
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В 14-летнем возрасте начал заниматься боксом, на любительском уровне стал чемпионом Бразилии. Впоследствии получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу, освоил смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2014 г. В 2022-м стал чемпионом LFA в полусреднем весе, после чего победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл шесть раз и уступил однажды. На данный момент идет на серии из четырех побед. В последнем поединке в ноябре нокаутировал Рэнди Брауна во втором раунде.
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Несмотря на солидное боксерское прошлое, в MMA Бонфим побеждает, прежде всего, за счет сабмишенов. У него богатый арсенал удушающих и болевых приемов, в партере спортсмен действует активно и уверенно. При этом в стойке бразилец тоже хорош, но нокаутирующей мощи не хватает – его ударный стиль больше про технику и интенсивность.
В UFC Бонфим уже зарекомендовал себя как качественный проспект. Теперь его вновь крепко проверяют – если пройдет Мухаммада, залетит в топ-5. И шансы на это есть. Вопрос – насколько серьезен спад палестинца. Забрав пояс, он потерпел уже два поражения подряд, причем порой выглядел бледной версией себя – замедлившейся и пассивной.
Но опыта у Мухаммада кратно больше. Он давно выступает на топовом уровне, провел аж 10 пятираундовых боев за карьеру, тогда как Бонфим – ни одного. А это важный фактор, ведь палестинец образцово умеет затягивать поединки. Он старается комбинировать работу в стойке и партере, но делает ставку на последний аспект. Тейкдауны и давление на соперников через борьбу – фирменные козыри бывшего чемпиона.
Важно, что Мухаммад отличается отменной выносливостью. Вернее, отличался – до недавнего времени. В последних боях появились проблемы. Но в том, что он затянет Бонфима в чемпионские раунды, сомнений мало. Бразилец не настолько хорош в стойке, чтобы быстро завести соперника в тупик на верхнем этаже. Обоим придется повозиться в партере.
Резюмируя, рискнем предположить, что поединок продлится минимум до середины четвертого раунда.
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Турнир UFC Fight Night 278 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 6 на 7 июня московскому времени. Основной кард начнется в воскресенье в 03:00, поэтому главный бой Мухаммад – Бонфим стоит ожидать около 05:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямой эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 01:00 мск.
Основной кард
Прелимы