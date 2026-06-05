Белал Мухаммад – Габриэль Бонфим, 7 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Несмотря на солидное боксерское прошлое, в MMA Бонфим побеждает, прежде всего, за счет сабмишенов. У него богатый арсенал удушающих и болевых приемов, в партере спортсмен действует активно и уверенно. При этом в стойке бразилец тоже хорош, но нокаутирующей мощи не хватает – его ударный стиль больше про технику и интенсивность.

В UFC Бонфим уже зарекомендовал себя как качественный проспект. Теперь его вновь крепко проверяют – если пройдет Мухаммада, залетит в топ-5. И шансы на это есть. Вопрос – насколько серьезен спад палестинца. Забрав пояс, он потерпел уже два поражения подряд, причем порой выглядел бледной версией себя – замедлившейся и пассивной.

Но опыта у Мухаммада кратно больше. Он давно выступает на топовом уровне, провел аж 10 пятираундовых боев за карьеру, тогда как Бонфим – ни одного. А это важный фактор, ведь палестинец образцово умеет затягивать поединки. Он старается комбинировать работу в стойке и партере, но делает ставку на последний аспект. Тейкдауны и давление на соперников через борьбу – фирменные козыри бывшего чемпиона.

Важно, что Мухаммад отличается отменной выносливостью. Вернее, отличался – до недавнего времени. В последних боях появились проблемы. Но в том, что он затянет Бонфима в чемпионские раунды, сомнений мало. Бразилец не настолько хорош в стойке, чтобы быстро завести соперника в тупик на верхнем этаже. Обоим придется повозиться в партере.

Резюмируя, рискнем предположить, что поединок продлится минимум до середины четвертого раунда.