Мирра Андреева – Дарья Касаткина, 17 февраля: прогноз на второй круг турнира в Дубае

Можно констатировать, что Андреева подошла к важному турниру в Дубае в достаточно неплохих игровых кондициях. В январе Мирра выиграла титул в Аделаиде, а неделей ранее провела равный матч против Мбоко на турнире в Дохе.

Касаткина, с одной стороны, демонстрирует определенный прогресс по сравнению с плачевным прошлым годом. Однако экс-россиянка не решила серьезные проблемы с вводом мяча, часто допуская вынужденные ошибки. Тем не менее, Дарья недавно одержала победу над неуступчивой Мертенс и урвала сет в игре со Швентек.

Резюмируя, в предстоящем матче есть основания ожидать борьбу как минимум в одном из сетов. Теннисистки хорошо знают сильные и слабые стороны друг друга. К рекомендации ставка на ТБ (19,5) по геймам за коэффициент 1,93.