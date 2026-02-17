Ведомости
Мирра Андреева – Дарья Касаткина, 17 февраля: прогноз на второй круг турнира в Дубае

Противостояние экс-первой ракетки России с нынешней
Валентин Васильев

Во вторник, 17 февраля, российская теннисистка Мирра Андреева встретится с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной во втором круге «тысячника» в Дубае. Кто выйдет вперед в очном противостоянии? Разбираемся в нашем прогнозе.

Дата / Время: 17.02.2026, не ранее 11:30 по московскому времени

Арена: 

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom

Турнирная сетка

Мирра Андреева (18 лет, 7-я ракетка мира, 5-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Дарья Касаткина (Австралия) –

Дарья Касаткина (28 лет, 61-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Лаура Зигемунд (Германия) – 6:2, 6:3
  • 2-й круг Мирра Андреева (Россия) –

Мирра Андреева

Победительница шести турниров WTA (четыре из которых - в одиночном разряде, серебряный призер Олимпийских игр-2024 в Париже. Лучшим достижением 18-летней спортсменки на турнирах «Большого шлема» является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2024). Действующая чемпионка соревнований в Дубае. В прошлом году россиянка обыграла в финале Клару Таусон из Дании.

Дарья Касаткина

За карьеру выиграла девять турниров на уровне WTA и стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг-2021 в составе сборной России. В марте прошлого года объявила о смене спортивного гражданства на австралийское. С тех пор лучшим результатом уроженки Тольятти является выход в четвертый круг «Ролан Гаррос», где она уступила как раз Андреевой. В нынешнем сезоне одержала четыре победы при пяти поражениях.

Личные встречи

Теннисистки одержали по одной победе друг на другом.

Ставки на исход

Андреева является безоговорочным фаворитом противостояния в Дубае. На ее победу эксперты БК «МАРАФОН» предлагают поставить за коэффициент 1,18. Успех Касаткиной может приумножить банк беттора почти в пять раз - 4,75.

Ставки на тоталы

Эксперты БК «МАРАФОН» не исключают, что как минимум одна из партий может затянуться. Коэффициент на ТБ (20,5) составляет 1,62. В сторону уменьшения геймов - 2,16.

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа АндреевойПобеда КасаткинойТБ (20,5)ТМ (20,5)
«МАРАФОН»1,184,751,622,16

Прогноз и ставка

Можно констатировать, что Андреева подошла к важному турниру в Дубае в достаточно неплохих игровых кондициях. В январе Мирра выиграла титул в Аделаиде, а неделей ранее провела равный матч против Мбоко на турнире в Дохе.

Касаткина, с одной стороны, демонстрирует определенный прогресс по сравнению с плачевным прошлым годом. Однако экс-россиянка не решила серьезные проблемы с вводом мяча, часто допуская вынужденные ошибки. Тем не менее, Дарья недавно одержала победу над неуступчивой Мертенс и урвала сет в игре со Швентек.

Резюмируя, в предстоящем матче есть основания ожидать борьбу как минимум в одном из сетов. Теннисистки хорошо знают сильные и слабые стороны друг друга. К рекомендации ставка на ТБ (19,5) по геймам за коэффициент 1,93.

