Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Мирра Андреева – Елена-Габриэла Русе, 11 апреля: прогноз на полуфинал турнира в Линце

Обновлено:
Первая ракетка России сделает еще один шаг к титулу?
Александр Бокулёв
Источник: WTA

Первая ракетка России Мирра Андреева в полуфинале грунтового турнира WTA-500 сыграет с румынкой Еленой-Габриэлой Русе. Сумеет ли молодая звезда оправдать статус фаворитки?

Дата / Время: 11.04.2026, не ранее 16:30 по московскому времени

Арена: TipsArena, Центральный корт (Линц, Австрия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Турнирная сетка

Свернуть

Мирра Андреева (18 лет, 10-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Слоан Стивенс (США) – 6:4, 6:2
  • 1/4 финала: Сорана Кырстя (Румыния, 5) – 7:6 (7:4), 4:6, 6:2

Елена-Габриэла Русе (28 лет, 87-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Кэти Бултер (Великобритания) – 7:6 (7:3), 7:6 (7:2)
  • 2-й круг: Даяна Ястремская (Украина) – 4:6, 6:4, 6:4
  • 1/4 финала: Елена Остапенко (Латвия, 4) – 4:6, 6:4, 6:1

Победительница этого матча в финале встретится с сильнейшей из пары Анастасия Потапова (Австрия) / Лилли Таггер (Австрия) – Донна Векич (Хорватия) / Каролина Плишкова (Чехия)

Свернуть

Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В 2024 г. взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В прошлом сезоне на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе. В 2026 г. на этом покрытии взяла титул в Аделаиде, а в Дубае дошла до четвертьфинала. На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 16 побед при шести поражениях. В турнире в Линце участвует впервые.

Свернуть

Не поднималась выше 51-й позиции в мировом рейтинге. Выиграла один титул на уровне WTA – на грунте в Гамбурге-2021. В нынешнем сезоне на Australian Open дошла до третьего круга, а всего одержала восемь побед при трех поражениях. В турнире в Линце участвует впервые.

Личные встречи

Свернуть

Спортсменки единственный официальный очный матч провели в третьем круге последнего Australian Open. Тогда Андреева выиграла со счетом 6:3, 6:4.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают явной фавориткой россиянку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,19 на её победу и 5,20 на успех румынки.

Ставки на тоталы

Свернуть

Единственный очный матч спортсменок продлился 19 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,75 на ТБ (18,5) и 2,05 на ТМ (18,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа АндреевойПобеда РусеТБ (18,5)ТМ (18,5)
WINLINE1,195,201,752,05

Прогноз и ставка

Свернуть

Андреева не лучшим образом завершила первую хардовую часть сезона, а на грунте стартовала надежно, но без блеска. В частности, четвертьфинал против Кырсти получился трудовым и затяжным – более двух часов. Подача россиянки работала нестабильно, невынужденных ошибок было многовато. 

Но запас прочности у Андреевой, безусловно, есть. Вот только порой её накрывают эмоции, а в Линце добавляется давление как на главную фаворитку. Русе в этом смысле гораздо спокойнее – она уже выдала один из лучших турниров в карьере. С кондициями у румынки всё в порядке – выдержала три затяжных матча, одержала две волевые победы после проигранных сетов. Не факт, что сил хватит на всю встречу с Андреевой, но локально Русе точно поборется.

Рискнем предположить, что разгрома от россиянки ждать не стоит. С учетом коэффициентов аккуратное пари на ТБ (17,5) выглядит интересным вариантом.

