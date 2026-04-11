Мирра Андреева – Елена-Габриэла Русе, 11 апреля: прогноз на полуфинал турнира в Линце

Партнерский проект
Первая ракетка России Мирра Андреева в полуфинале грунтового турнира WTA-500 сыграет с румынкой Еленой-Габриэлой Русе. Сумеет ли молодая звезда оправдать статус фаворитки?
Дата / Время: 11.04.2026, не ранее 16:30 по московскому времени
Арена: TipsArena, Центральный корт (Линц, Австрия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Мирра Андреева (18 лет, 10-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Елена-Габриэла Русе (28 лет, 87-я ракетка мира)
Победительница этого матча в финале встретится с сильнейшей из пары Анастасия Потапова (Австрия) / Лилли Таггер (Австрия) – Донна Векич (Хорватия) / Каролина Плишкова (Чехия)
Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В 2024 г. взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В прошлом сезоне на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе. В 2026 г. на этом покрытии взяла титул в Аделаиде, а в Дубае дошла до четвертьфинала. На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 16 побед при шести поражениях. В турнире в Линце участвует впервые.
Не поднималась выше 51-й позиции в мировом рейтинге. Выиграла один титул на уровне WTA – на грунте в Гамбурге-2021. В нынешнем сезоне на Australian Open дошла до третьего круга, а всего одержала восемь побед при трех поражениях. В турнире в Линце участвует впервые.
Спортсменки единственный официальный очный матч провели в третьем круге последнего Australian Open. Тогда Андреева выиграла со счетом 6:3, 6:4.
Букмекеры считают явной фавориткой россиянку.
Единственный очный матч спортсменок продлился 19 геймов.
Андреева не лучшим образом завершила первую хардовую часть сезона, а на грунте стартовала надежно, но без блеска. В частности, четвертьфинал против Кырсти получился трудовым и затяжным – более двух часов. Подача россиянки работала нестабильно, невынужденных ошибок было многовато.
Но запас прочности у Андреевой, безусловно, есть. Вот только порой её накрывают эмоции, а в Линце добавляется давление как на главную фаворитку. Русе в этом смысле гораздо спокойнее – она уже выдала один из лучших турниров в карьере. С кондициями у румынки всё в порядке – выдержала три затяжных матча, одержала две волевые победы после проигранных сетов. Не факт, что сил хватит на всю встречу с Андреевой, но локально Русе точно поборется.
Рискнем предположить, что разгрома от россиянки ждать не стоит. С учетом коэффициентов аккуратное пари на ТБ (17,5) выглядит интересным вариантом.