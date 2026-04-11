Мирра Андреева – Елена-Габриэла Русе, 11 апреля: прогноз на полуфинал турнира в Линце

Андреева не лучшим образом завершила первую хардовую часть сезона, а на грунте стартовала надежно, но без блеска. В частности, четвертьфинал против Кырсти получился трудовым и затяжным – более двух часов. Подача россиянки работала нестабильно, невынужденных ошибок было многовато.

Но запас прочности у Андреевой, безусловно, есть. Вот только порой её накрывают эмоции, а в Линце добавляется давление как на главную фаворитку. Русе в этом смысле гораздо спокойнее – она уже выдала один из лучших турниров в карьере. С кондициями у румынки всё в порядке – выдержала три затяжных матча, одержала две волевые победы после проигранных сетов. Не факт, что сил хватит на всю встречу с Андреевой, но локально Русе точно поборется.

Рискнем предположить, что разгрома от россиянки ждать не стоит. С учетом коэффициентов аккуратное пари на ТБ (17,5) выглядит интересным вариантом.