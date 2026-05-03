Мирра Андреева / Диана Шнайдер – Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд, 3 мая: прогноз на финал турнира в Мадриде

Андреева и Шнайдер в Мадриде доказали, что даже после паузы в совместных выступлениях представляют грозную силу. За четыре матча они не отдали соперницам ни сета. При этом Андреева параллельно дошла и до финала в одиночном разряде. С эмоциональной и физической нагрузкой россиянка, похоже, справилась на отлично.

А Синякова и Таунсенд – опытнейший дуэт. Это одни из лучших парниц последних лет. В нынешнем сезоне они вместе выиграли два «тысячника» в США, а в Мадриде забарахлили только на старте. При этом у чешки и американки есть особая мотивация взять первый титул в паре на грунте.

В общем, соперниц труднее для Андреевой и Шнайдер трудно представить. Тем более что в прошлом сезоне Синякова и Таунсенд обыграли россиянок в обоих матчах, отдав лишь сет. С учетом ограниченной линии на предстоящий финал попробуем вариант с индивидуальным тоталом Андреевой и Шнайдер.