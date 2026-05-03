Мирра Андреева / Диана Шнайдер – Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд, 3 мая: прогноз на финал турнира в Мадриде

Партнерский проект
Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вновь встали в пару и сумели дойти до финала на грунтовом турнире WTA-1000 в Мадриде. Сумеет ли звездный дуэт обыграть опытных Катерину Синякову (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США) и забрать титул?
Дата / Время: 03.05.2026, не ранее 15:00 по московскому времени
Арена: Caja Magica, Корт имени Маноло Сантаны (Мадрид, Испания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Андреева / Шнайдер (19 лет / 22 года, 33-я / 28-я ракетка мира)
Синякова / Таунсенд (29 / 30 лет, 2-я / 5-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Впервые встали в дуэт на Олимпиаде-2024, где выиграли серебро. В 2025 г. выиграли два титула на харде – в Брисбене и Майами. В последний раз вместе выступали на прошлом Итоговом турнире WTA. В индивидуальном мировом рейтинге Андреева занимает восьмое место, Шнайдер – 19-е.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Бывшие первые ракетки мира в парном разряде. Синякова – обладательница карьерного «Большого шлема», олимпийская чемпионка Токио-2020 (пара) и Парижа-2024 (микст). Вместе они выиграли пять турниров, в том числе Уимблдон-2024 и Australian Open – 2025, но ни одного грунтового. В нынешнем сезоне победили на хардовых соревнованиях в Индиан-Уэллсе и Майами.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Дуэты провели два официальных очных матча, оба – на харде. В прошлом сезоне Синякова и Таусенд обыграли Андрееву и Шнайдер и на Australian Open, и на Итоговом турнире WTA.
Букмекеры считают чешку и американку явными фаворитками. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,40 на их победу и 2,85 на успех россиянок.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI
Букмекерская компания PARI дает коэффициент 1,85 и на ТБ (20,5), и на ТМ (20,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ PARI
Андреева и Шнайдер в Мадриде доказали, что даже после паузы в совместных выступлениях представляют грозную силу. За четыре матча они не отдали соперницам ни сета. При этом Андреева параллельно дошла и до финала в одиночном разряде. С эмоциональной и физической нагрузкой россиянка, похоже, справилась на отлично.
А Синякова и Таунсенд – опытнейший дуэт. Это одни из лучших парниц последних лет. В нынешнем сезоне они вместе выиграли два «тысячника» в США, а в Мадриде забарахлили только на старте. При этом у чешки и американки есть особая мотивация взять первый титул в паре на грунте.
В общем, соперниц труднее для Андреевой и Шнайдер трудно представить. Тем более что в прошлом сезоне Синякова и Таунсенд обыграли россиянок в обоих матчах, отдав лишь сет. С учетом ограниченной линии на предстоящий финал попробуем вариант с индивидуальным тоталом Андреевой и Шнайдер.