Барселона — Алавес, 2 февраля: где смотреть матч чемпионата Испании, прогноз, составы

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2 февраля в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» принимает на своем поле «Алавес». В матче с находящейся всего в одном шаге от зоны вылета командой каталонцы не имеют права терять очки и должны порадовать зрителей результативной игрой.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Барселона» (Барселона)
02.02.2025, Вс
16:00 МСК
«Алавес» (Витория)
|П1 - 1.19
Турнир: Чемпионат Испании по футболу, 22-й тур
Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Барселона»
|45
|36
|117
|223-420
|«Алавес»
|117
|36
|45
|420-223
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.01.2025
|«Барселона»
|2:2
|«Аталанта»
|Лига чемпионов
|26.01.2025
|«Барселона»
|7:1
|«Валенсия»
|Примера
|21.01.2025
|«Бенфика»
|4:5
|«Барселона»
|Лига чемпионов
|18.01.2025
|«Хетафе»
|1:1
|«Барселона»
|Примера
|15.01.2025
|«Барселона»
|5:1
|«Бетис»
|Кубок Испании
Последние пять матчей «Алавеса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.01.2025
|«Алавес»
|1:1
|«Сельта»
|Примера
|18.01.2025
|«Бетис»
1:3
«Алавес»
Примера
|11.01.2025
|«Алавес»
|0:1
|«Жирона»
|Примера
|22.12.2024
|«Валенсия»
|2:2
|«Алавес»
|Примера
|15.12.2024
|«Алавес»
|1:1
|«Атлетик»
|Примера
Последние пять матчей «Барселоны» и «Алавеса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.10.2024
|«Алавес»
|0:3
|«Барселона»
|Примера
|03.02.2024
|«Алавес»
1:3
«Барселона»
Примера
|12.11.2023
|«Барселона»
|2:1
|«Алавес»
|Примера
|23.01.2022
|«Алавес»
|0:1
|«Барселона»
|Примера
|30.10.2021
|«Барселона»
|1:1
|«Алавес»
|Примера
После 21-го тура «Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице, а «Алавес» - 17-е
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Реал Мадрид
|21
|15
|4
|2
|50-20
|49
|2. Атлетико
|21
|13
|6
|2
|35-14
|45
|3. Барселона
|21
|13
|3
|5
|59-24
|42
|4. Атлетик
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|5. Вильярреал
|21
|9
|7
|5
|39-32
|34
|6. Мальорка
|21
|9
|3
|9
|19-26
|30
|7. Райо Вальекано
|21
|7
|8
|6
|25-24
|29
|8. Жирона
|21
|8
|4
|9
|29-29
|28
|9. Реал Сосьедад
|21
|8
|4
|9
|17-17
|28
|10. Бетис
|21
|7
|7
|7
|23-26
|28
|11. Осасуна
|21
|6
|9
|6
|25-30
|27
|12. Севилья
|21
|7
|6
|8
|24-30
|27
|13. Сельта
|21
|7
|4
|10
|30-33
|25
|14. Хетафе
|21
|5
|8
|8
|17-17
|23
|15. Лас-Пальмас
|21
|6
|5
|10
|26-34
|23
|16. Леганес
|21
|5
|8
|8
|19-29
|23
|17. Алавес
|21
|5
|6
|10
|25-33
|21
|18. Эспаньол
|21
|5
|5
|11
|20-33
|20
|19. Валенсия
|21
|3
|7
|11
|20-36
|16
|20. Вальядолид
|21
|4
|3
|14
|14-42
|15
Фаворит встречи более чем очевиден. Поразмыслить можно разве что о разнице в счете и количестве голов, на которые сподобятся гости.
Ничья «Барсы» с «Аталантой» на своем поле в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов не должна вводить в заблуждение. Каталонцы заметно превосходили соперника во всех игровых компонентах и бергамцам здорово повезло, что смогли устоять. В любом случае этот матч не стал бы показательным перед игрой с «Алавесом», ведь последних никак не назвать ровней одному из лидеров итальянской Серии А.
А вот матч предыдущего тура Примеры, в котором «Барса» встречалась с соседствующей в турнирной таблице с «Алавесом» «Валенсией», вспомнить вполне уместно. В той встрече «сине-гранатовые» просто порвали «летучих мышей» (7:1). Крупней команда Ханса-Дитера Флика в текущем сезоне в Ла Лиге побеждала лишь однажды, когда в августе громила «Вальядолид» (7:0).
Довольно интересной выглядит ставка на победу «Барселоны» с пропущенным голом, но «Алавес» может и не сдюжить. Наш выбор - победа каталонцев с форой.
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В прямом эфире встречу между «Барселоной» и «Алавесом» покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 2». Также игру можно посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 2»
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|Текстовая
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Потери:
«Барселона»: Берналь, Тер Штеген, Мартинес, Ольмо, Кристенсен (все - травма)
«Алавес»: Абкар (дисквалификация). Сивера, Жордан (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Брест» - «Реал»:
|Позиция
|«Барселона»
|«Алавес»
|Позиция
|Вратарь
|25. Щенсны
|13. Овоно
|Вратарь
|Защитник
|23. Кунде
|3. Санчес
|Защитник
|Защитник
|4. Араухо
|22. Диарра
|Защитник
|Защитник
|2. Кубарси
|36. Пика
|Защитник
|Защитник
|3. Бальде
|14. Тенаглия
|Защитник
|Полузащитник
|8. Педри
|18. Альдалур
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. де Йонг
|23. Бенавидес
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Гави
|6. Гевара
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Ямаль
|7. Висенте
|Нападающий
|Нападающий
|11. Рафинья
|10. Конечны
|Нападающий
|Нападающий
|9. Левандовски
|17. Кике
|Нападающий
|Главный тренер
|Ханс-Дитер Флик
|Луис Гарсия Пласа
|Главный тренер
Аналитики БК PARI установили щедрый коэффициент на успех гостей - 14.00. Вероятность победы «Барселоны» оценена котировкой 1.18. На ничью можно поставить за 7.20.
Наиболее вероятным исходом аналитики БК PARI считают победу хозяев поля со счетом 2:0 или 3:0, предлагая за ставку эти счета коэффициент 7.50. На 4:0 можно поставить за 10.00. 1:0, 2:1 или 3:1 котируются за 11.00.
В прямом эфире встречу между «Барселоной» и «Алавесом» покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 2». Также игру можно посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров.
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