Барселона — Алавес, 2 февраля: где смотреть матч чемпионата Испании, прогноз, составы

Фаворит встречи более чем очевиден. Поразмыслить можно разве что о разнице в счете и количестве голов, на которые сподобятся гости.

Ничья «Барсы» с «Аталантой» на своем поле в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов не должна вводить в заблуждение. Каталонцы заметно превосходили соперника во всех игровых компонентах и бергамцам здорово повезло, что смогли устоять. В любом случае этот матч не стал бы показательным перед игрой с «Алавесом», ведь последних никак не назвать ровней одному из лидеров итальянской Серии А.

А вот матч предыдущего тура Примеры, в котором «Барса» встречалась с соседствующей в турнирной таблице с «Алавесом» «Валенсией», вспомнить вполне уместно. В той встрече «сине-гранатовые» просто порвали «летучих мышей» (7:1). Крупней команда Ханса-Дитера Флика в текущем сезоне в Ла Лиге побеждала лишь однажды, когда в августе громила «Вальядолид» (7:0).

Довольно интересной выглядит ставка на победу «Барселоны» с пропущенным голом, но «Алавес» может и не сдюжить. Наш выбор - победа каталонцев с форой.