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31 января 15:57ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Барселона — Алавес, 2 февраля: где смотреть матч чемпионата Испании, прогноз, составы

От каталонцев можно ждать результативной игры
Руслан Ипполитов

2 февраля в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» принимает на своем поле «Алавес». В матче с находящейся всего в одном шаге от зоны вылета командой каталонцы не имеют права терять очки и должны порадовать зрителей результативной игрой. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Барселона» (Барселона)

02.02.2025, Вс

16:00 МСК

«Алавес» (Витория)

П1 - 1.19

Х - 7.20

П2 - 14.00

Турнир: Чемпионат Испании по футболу, 22-й тур

Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)

Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Барселона»4536117223-420
«Алавес»1173645420-223

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.01.2025«Барселона»2:2«Аталанта»Лига чемпионов
26.01.2025«Барселона»7:1«Валенсия»Примера
21.01.2025«Бенфика»4:5«Барселона»Лига чемпионов
18.01.2025«Хетафе»1:1«Барселона»Примера
15.01.2025«Барселона»5:1«Бетис»Кубок Испании

Последние пять матчей «Алавеса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.01.2025«Алавес»1:1«Сельта»Примера
18.01.2025«Бетис»

1:3

«Алавес»

Примера

11.01.2025«Алавес»0:1«Жирона»Примера
22.12.2024«Валенсия»2:2«Алавес»Примера
15.12.2024«Алавес»1:1«Атлетик»Примера

Последние пять матчей «Барселоны» и «Алавеса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.10.2024«Алавес»0:3«Барселона»Примера
03.02.2024«Алавес»

1:3

«Барселона»

Примера

12.11.2023«Барселона»2:1«Алавес»Примера
23.01.2022«Алавес»0:1«Барселона»Примера
30.10.2021«Барселона»1:1«Алавес»Примера

Турнирное положение

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После 21-го тура «Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице, а «Алавес» - 17-е

КлубИВНПМячиОчки
1. Реал Мадрид21154250-2049
2. Атлетико21136235-1445
3. Барселона21133559-2442
4. Атлетик21117331-1840
5. Вильярреал2197539-3234
6. Мальорка2193919-2630
7. Райо Вальекано2178625-2429
8. Жирона2184929-2928
9. Реал Сосьедад2184917-1728
10. Бетис2177723-2628
11. Осасуна2169625-3027
12. Севилья2176824-3027
13. Сельта21741030-3325
14. Хетафе2158817-1723
15. Лас-Пальмас21651026-3423
16. Леганес2158819-2923
17. Алавес21561025-3321
18. Эспаньол21551120-3320
19. Валенсия21371120-3616
20. Вальядолид21431414-4215

Прогноз на матч

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Фаворит встречи более чем очевиден. Поразмыслить можно разве что о разнице в счете и количестве голов, на которые сподобятся гости. 

Ничья «Барсы» с «Аталантой» на своем поле в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов не должна вводить в заблуждение. Каталонцы заметно превосходили соперника во всех игровых компонентах и бергамцам здорово повезло, что смогли устоять. В любом случае этот матч не стал бы показательным перед игрой с «Алавесом», ведь последних никак не назвать ровней одному из лидеров итальянской Серии А.

А вот матч предыдущего тура Примеры, в котором «Барса» встречалась с соседствующей в турнирной таблице с «Алавесом» «Валенсией», вспомнить вполне уместно. В той встрече «сине-гранатовые» просто порвали «летучих мышей» (7:1). Крупней команда Ханса-Дитера Флика в текущем сезоне в Ла Лиге побеждала лишь однажды, когда в августе громила «Вальядолид» (7:0).

Довольно интересной выглядит ставка на победу «Барселоны» с пропущенным голом, но «Алавес» может и не сдюжить. Наш выбор - победа каталонцев с форой.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу между «Барселоной» и «Алавесом» покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 2». Также игру можно посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 2»Видеотрансляция, HDплатная подписка
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Барселона»: Берналь, Тер Штеген, Мартинес, Ольмо, Кристенсен (все - травма)

«Алавес»: Абкар (дисквалификация). Сивера, Жордан (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Брест»  - «Реал»:

Позиция«Барселона»«Алавес»Позиция
Вратарь25. Щенсны13. ОвоноВратарь
Защитник23. Кунде3. СанчесЗащитник
Защитник4. Араухо22. ДиарраЗащитник
Защитник2. Кубарси36. ПикаЗащитник
Защитник3. Бальде14. ТенаглияЗащитник
Полузащитник 8. Педри18. АльдалурПолузащитник
Полузащитник 21. де Йонг23. БенавидесПолузащитник 
Полузащитник6. Гави6. ГевараПолузащитник
Нападающий19. Ямаль7. ВисентеНападающий
Нападающий11. Рафинья10. КонечныНападающий
Нападающий9. Левандовски17. КикеНападающий
Главный тренерХанс-Дитер ФликЛуис Гарсия ПласаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI установили щедрый коэффициент на успех гостей - 14.00. Вероятность победы «Барселоны» оценена котировкой 1.18. На ничью можно поставить за 7.20.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Барселона» - «Алавес»?

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Наиболее вероятным исходом аналитики БК PARI считают победу хозяев поля со счетом 2:0 или 3:0, предлагая за ставку эти счета коэффициент 7.50. На 4:0 можно поставить за 10.00. 1:0, 2:1 или 3:1 котируются за 11.00. 

Где бесплатно смотреть матч «Барселона» - «Алавес»?

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В прямом эфире встречу между «Барселоной» и «Алавесом» покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 2». Также игру можно посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров.

Кто выиграет чемпионат Испании?

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Топ-3 фаворитов Ла Лиги у БК PARI выглядит так:

«Реал» - 1.30

«Барселона» - 4.70

«Атлетико» - 8.50

Поставить на чемпионство «Алавеса» можно с коэффициентом 5000.00

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