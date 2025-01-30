Дэвид Бенавидес — Дэвид Моррель, 2 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В ближайший уикенд в Лас-Вегасе пройдет крупный вечер бокса. Главным событием турнира станет поединок между американцем Дэвидом Бенавидесом и кубинцем Дэвидом Моррелем. На кону будут стоять пояс WBA Regular и временный титул WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Кто покинет ринг чемпионом?
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Бенавидес
Моррель
США
Страна
Куба
28
Возраст
27
29
Бои
11
29 (24)
Победы (нокауты)
11 (9)
0
Поражения (нокауты)
0
3
Место в рейтинге BoxRec (полутяжелый вес)
4
184
Рост (см)
185
189
Размах рук (см)
196
Правша
Стойка
Левша
Начал заниматься боксом в трехлетнем возрасте. Выиграл все 15 любительских боев, после чего в 2013 году дебютировал на профессиональном ринге. В 2017-м взял пояс WBC и стал самым молодым чемпионом мира в истории второго среднего веса. Защитил титул, но затем лишился его из-за положительного теста на кокаин. В 2019-м вернул пояс WBC, однако перед следующим поединком не уложился в лимит весовой категории и вновь потерял чемпионство. В 2022 году выиграл временный титул WBC в том же дивизионе и защитил его дважды. После этого перешел в полутяжелый вес и в последнем поединке в июне единогласным решением судей победил Александра Гвоздика и забрал временный пояс WBC.
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На любительском уровне выиграл чемпионат мира среди юниоров. На профессиональном ринге выступает с 2019 года. В 2020-м выиграл временный пояс WBA во втором среднем весе. Затем был повышен до регулярного чемпиона, этот титул защитил шесть раз. В последнем поединке в августе дебютировал в полутяжелом весе, победил Радивое Калайджича единогласным решением судей и забрал пояс WBA (Regular).
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Профессиональная карьера Морреля развивается крайне стремительно. Однако есть опасения, что до уровня Бенавидеса он пока не добрался. Оппозиция у кубинца была отнюдь не впечатляющей, а американец — совершенно другой персонаж.
Бенавидес ведет себя дерзко в публичном пространстве, но на ринге умеет работать довольно рационально. Он активно действует корпусом, выдает агрессивные серии, прекрасно чувствует, когда сопернику можно дать вымахаться, а когда его пора дожимать.
Моррелю вроде бы и выгодно попробовать работать вторым номером и ловить Бенавидеса на контратаках, в том числе плотными панчами. Вот только у американца есть всё, чтобы быстро приспособиться к такому раскладу и загнать оппонента в тупик.
Полагаем, так и произойдет. Вполне возможно, что благодаря накопительному урону Бенавидес даже сумеет оформить нокаут во второй половине. Но коэффициенты позволяют аккуратно заиграть простую победу американца.
Боксерский вечер пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, Саудовская Аравия). Турнир начнется в воскресенье, 2 февраля, в 04:00 по московскому времени. Главный бой Бенавидес — Моррель стоит ожидать не ранее 07:00 мск.
Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.
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