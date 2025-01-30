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30 января 18:11ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Дэвид Бенавидес — Дэвид Моррель, 2 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Дуэль непобежденных в дивизионе Бетербиева и Бивола
Александр Бокулёв
Источник: Premier Boxing Champions
Источник: Premier Boxing Champions

В ближайший уикенд в Лас-Вегасе пройдет крупный вечер бокса. Главным событием турнира станет поединок между американцем Дэвидом Бенавидесом и кубинцем Дэвидом Моррелем. На кону будут стоять пояс WBA Regular и временный титул WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Кто покинет ринг чемпионом?

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Статистика

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Бенавидес

 

Моррель

США

Страна

Куба

28

Возраст

27

29

Бои

11

29 (24)

Победы (нокауты)

11 (9)

0

Поражения (нокауты)

0

3

Место в рейтинге BoxRec (полутяжелый вес)

4

184

Рост (см)

185

189

Размах рук (см)

196

Правша

Стойка

Левша

Дэвид Бенавидес

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Начал заниматься боксом в трехлетнем возрасте. Выиграл все 15 любительских боев, после чего в 2013 году дебютировал на профессиональном ринге. В 2017-м взял пояс WBC и стал самым молодым чемпионом мира в истории второго среднего веса. Защитил титул, но затем лишился его из-за положительного теста на кокаин. В 2019-м вернул пояс WBC, однако перед следующим поединком не уложился в лимит весовой категории и вновь потерял чемпионство. В 2022 году выиграл временный титул WBC в том же дивизионе и защитил его дважды. После этого перешел в полутяжелый вес и в последнем поединке в июне единогласным решением судей победил Александра Гвоздика и забрал временный пояс WBC.

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Дэвид Моррель

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На любительском уровне выиграл чемпионат мира среди юниоров. На профессиональном ринге выступает с 2019 года. В 2020-м выиграл временный пояс WBA во втором среднем весе. Затем был повышен до регулярного чемпиона, этот титул защитил шесть раз. В последнем поединке в августе дебютировал в полутяжелом весе, победил Радивое Калайджича единогласным решением судей и забрал пояс WBA (Regular).

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Сравнение коэффициентов

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 Победа БенавидесаПобеда МорреляДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,502,802,571,47

Прогноз на бой

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Профессиональная карьера Морреля развивается крайне стремительно. Однако есть опасения, что до уровня Бенавидеса он пока не добрался. Оппозиция у кубинца была отнюдь не впечатляющей, а американец — совершенно другой персонаж.

Бенавидес ведет себя дерзко в публичном пространстве, но на ринге умеет работать довольно рационально. Он активно действует корпусом, выдает агрессивные серии, прекрасно чувствует, когда сопернику можно дать вымахаться, а когда его пора дожимать. 

Моррелю вроде бы и выгодно попробовать работать вторым номером и ловить Бенавидеса на контратаках, в том числе плотными панчами. Вот только у американца есть всё, чтобы быстро приспособиться к такому раскладу и загнать оппонента в тупик.

Полагаем, так и произойдет. Вполне возможно, что благодаря накопительному урону Бенавидес даже сумеет оформить нокаут во второй половине. Но коэффициенты позволяют аккуратно заиграть простую победу американца.

Где смотреть бой Бенавидес Моррель

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Боксерский вечер пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, Саудовская Аравия). Турнир начнется в воскресенье, 2 февраля, в 04:00 по московскому времени. Главный бой Бенавидес — Моррель стоит ожидать не ранее 07:00 мск.

Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.

Полный кард

  • Дэвид Бенавидес (США) — Дэвид Моррель (Куба). Полутяжелый вес. Бой за пояса WBA (Regular) и WBC (временный);
  • Брэндон Фигероа (США) — Стивен Фултон (США). Полулегкий вес. Бой за пояс WBC;
  • Исаак Крус (Мексика) — Анхель Фиерро (Мексика). Первый полусредний вес;
  • Хесус Рамос (США) — Джейсон Росарио (Доминиканская Республика). Средний вес;
  • Мирко Куэльо (Аргентина) — Кристиан Оливо (Мексика). Полулегкий вес. Бой за временный пояс WBA;
  • Йоэнли Эрнандес (Куба) — Анхель Руис (США). Средний вес;
  • Хосе Бенавидес-младший (США) — Дэнни Розенбергер (США). Средний вес;
  • Кайпо Гальегос (США) — Леонардо Падилья (Венесуэла). Второй полулегкий вес;
  • Даниэль Бланкас (США) — Хуан Барахас (США). Второй средний вес;
  • Кармел Мотон (США) — Фрэнк Зальдивар (Куба). Легкий вес;
  • Джон Истер (США) — Джозеф Агилар (США). Второй средний вес;
  • Габриэла Теллес (США) — Эбрил Ангуяно (США). Полулегкий вес.
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