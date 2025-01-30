Дэвид Бенавидес — Дэвид Моррель, 2 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Профессиональная карьера Морреля развивается крайне стремительно. Однако есть опасения, что до уровня Бенавидеса он пока не добрался. Оппозиция у кубинца была отнюдь не впечатляющей, а американец — совершенно другой персонаж.

Бенавидес ведет себя дерзко в публичном пространстве, но на ринге умеет работать довольно рационально. Он активно действует корпусом, выдает агрессивные серии, прекрасно чувствует, когда сопернику можно дать вымахаться, а когда его пора дожимать.

Моррелю вроде бы и выгодно попробовать работать вторым номером и ловить Бенавидеса на контратаках, в том числе плотными панчами. Вот только у американца есть всё, чтобы быстро приспособиться к такому раскладу и загнать оппонента в тупик.

Полагаем, так и произойдет. Вполне возможно, что благодаря накопительному урону Бенавидес даже сумеет оформить нокаут во второй половине. Но коэффициенты позволяют аккуратно заиграть простую победу американца.