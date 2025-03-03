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3 марта 5:21ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Бенфика - Барселона, 5 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Флик не признает нулевых ничьих

На групповой стадии (теперь она называется Общим этапом) «Бенфика» с «Барселоной» выдали, пожалуй, самое безумное шоу сезона в Лиге чемпионов. Эти 4:5 не забыли ни в каталонской столице, ни в португальской. Чего ждать от новой дуэли Бруну Лаже и Ханси Флика? В поиске ответа обратимся к раскладам аналитиков букмекерских контор. При составлении своих линий они принимают в расчет все возможные факторы.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бенфика» (Лиссабон, Португалия)  

05.03.2025, Ср

23:00 МСК

«Барселона» (Испания)

П1 - 3.80

Х - 4.20

П2 - 1.90

Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

Стадион: «Да Луш»  (Лиссабон, Португалия)

Главный судья: еще не объявлен

Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Бенфика» 

2

4

4

11-13

«Барселона»

4

4

2

13-11

Последние пять игр «Бенфики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.02.2025«Бенфика»

1:0

«Брага»

Кубок Португалии

22.02.2025«Бенфика»

3:0

«Боавишта»

Примейра

18.02.2025«Бенфика» 

3:3

«Монако»

Лига чемпионов

15.02.2025«Санта-Клара»

0:1

«Бенфика»

Примейра

12.02.2025«Монако»

0:1

«Бенфика»

Лига чемпионов

Последние пять игр «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.03.2025«Барселона» 

4:0

«Реал Сосьедад» 

Кубок Испании

25.02.2025«Барселона» 

4:4

«Атлетико» 

Кубок Испании

22.02.2025 «Лас-Пальмас»

 0:2

«Барселона» 

Примера

17.02.2025«Барселона»

1:0

«Райо Вальекано»

Примера

 09.02.2025 «Севилья»

 1:4

«Барселона» 

Примера

Последние пять матчей «Бенфики» и «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.01.2025«Бенфика» 

4:5

«Барселона» 

Лига чемпионов

23.11.2021«Барселона» 

0:0

«Бенфика» 

Лига чемпионов

29.09.2021«Бенфика» 

3:0

«Барселона» 

Лига чемпионов

05.12.2012«Барселона» 

0:0

«Бенфика» 

Лига чемпионов

02.10.2012«Бенфика» 

0:2

«Барселона» 

Лига чемпионов

Календарь игр

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1/8 финала. Первые матчи

04.03.2025.  20:45. «Брюгге» – «Астон Вилла»
04.03.2025.  23:00. «Реал Мадрид» – «Атлетико»
04.03.2025.  23:00. «ПСВ Эйндховен»  – «Арсенал»
04.03.2025.  23:00. «Боруссия»  Д – «Лилль»
05.03.2025.  20:45. «Фейеноорд»  – «Интер»
05.03.2025.  23:00. ПСЖ – «Ливерпуль»  
05.03.2025.  23:00. «Бавария»  – «Байер» 

Прогноз на матч

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Ханси Флик явно не прочь завершить свой первый сезон в Каталонии с «треблом». Пока его команда уверенно продвигается по дистанции всех трех турниров, в которых принимает участие. В Примере «Барселона» на одно очко опережает «Атлетико» и на три - «Реал», в Кубке Испании уже достигла полуфинала, а в Лиге чемпионов напрямую, без стыковых матчей, шагнула в 1/8.

Матч «Барселоны» вообще без забитых мячей - аномалия. При Флике сине-гранатовые ни разу не сыграли 0:0, а сами не смогли забить дважды - «Реалу Сосьедад» и «Леганесу» еще в прошлом году (оба матча завершились со счетом 0:1). Гораздо чаще каталонцы устраивают феерии - вроде 4:0 с «Сосьедадом», 4:4 с «Атлетико» или 5:4 с той же «Бенфикой».

Но здесь уровень концентрации с обеих сторон будет в разы выше, чем в январской «перестрелке». Пошла игра на выбывание. Очевидно, что гости выше классом соперника и должны преодолевать этот барьер. Сделаем комбинированный прогноз на встречу в Лиссабоне: «Барселона» не проиграет и забьет больше полутора голов.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Онлайн-кинотеатр Okko легально транслирует Лигу чемпионов на территории РФ.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Бетсити»Графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Бенфика»: Ди Мария, Флорентину, Гувейя, Эурснес, Саншеш, Бах, Ману (все - травмы)

«Барселона»:  Берналь, Тер Штеген, Кристенсен (все - травма) 

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бенфика» - «Барселона»:

Позиция«Бенфика»«Барселона»

Позиция

Вратарь1. Трубин25. Щенсны

Вратарь

Защитник71. Сантуш23. Кунде

Защитник

Защитник30. Отаменди5. Мартинес

Защитник

Защитник3. Фернандес2. Кубарси

Защитник

Защитник4. Антониу Силва3. Бальде

Защитник

Полузащитник10. Кекчю8. Педри

Полузащитник

Полузащитник 18. Баррейро21. де Йонг

Полузащитник 

Полузащитник26. Даль6. Гави

Полузащитник

Нападающий17. Актюркоглу19. Ямаль

Полузащитник

Нападающий19. Белотти11. Рафинья

Полузащитник

Нападающий14. Павлидис9. Левандовски

Нападающий

Главный тренерБруну ЛажеХанс-Дитер Флик

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициент на победу хозяев в «Бетсити» ровно в два раза превышает аналогичное предложение на гостей - соответственно, 3.80 против 1.90. Ничья котируется за 4.20. На квалификацию в четвертьфинал «Барселоны» можно поставить за 1.27. Ставка на проход «Бенфики» обещает четырехкратный выигрыш.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Бенфика» -  «Барселона»?

Самый скромный коэффициент (7.80) в линии точного счета букмекеры предлагают на 1:1. 

Где бесплатно смотреть матч «Бенфика» -  «Барселона»?

В режиме реального времени следить за перипетиями игры можно по графическим трансляциям легальных букмекеров, в частности «Бетсити».

На кого выходит победитель пары «Бенфика» -  «Барселона»?

В четвертьфинале победитель этого противостояния сыграет с «Боруссией» или «Лиллем».

«Барселона» выиграет Лигу чемпионов?

Каталонцы очень давно, с эпохи Месси, не завоевывали «ушастый» трофей. Последний триумф «Барселоны» в ЛЧ случился без малого 10 лет назад - в 2015 году. В этом розыгрыше сине-гранатовые считаются вторым фаворитом после «Реала». Ставки на триумф «Барсы» сейчас принимаются по коэффициенту 5.00.

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