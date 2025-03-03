Бенфика - Барселона, 5 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Ханси Флик явно не прочь завершить свой первый сезон в Каталонии с «треблом». Пока его команда уверенно продвигается по дистанции всех трех турниров, в которых принимает участие. В Примере «Барселона» на одно очко опережает «Атлетико» и на три - «Реал», в Кубке Испании уже достигла полуфинала, а в Лиге чемпионов напрямую, без стыковых матчей, шагнула в 1/8.

Матч «Барселоны» вообще без забитых мячей - аномалия. При Флике сине-гранатовые ни разу не сыграли 0:0, а сами не смогли забить дважды - «Реалу Сосьедад» и «Леганесу» еще в прошлом году (оба матча завершились со счетом 0:1). Гораздо чаще каталонцы устраивают феерии - вроде 4:0 с «Сосьедадом», 4:4 с «Атлетико» или 5:4 с той же «Бенфикой».

Но здесь уровень концентрации с обеих сторон будет в разы выше, чем в январской «перестрелке». Пошла игра на выбывание. Очевидно, что гости выше классом соперника и должны преодолевать этот барьер. Сделаем комбинированный прогноз на встречу в Лиссабоне: «Барселона» не проиграет и забьет больше полутора голов.