Бенфика - Барселона, 5 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
На групповой стадии (теперь она называется Общим этапом) «Бенфика» с «Барселоной» выдали, пожалуй, самое безумное шоу сезона в Лиге чемпионов. Эти 4:5 не забыли ни в каталонской столице, ни в португальской. Чего ждать от новой дуэли Бруну Лаже и Ханси Флика? В поиске ответа обратимся к раскладам аналитиков букмекерских контор. При составлении своих линий они принимают в расчет все возможные факторы.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Бенфика» (Лиссабон, Португалия)
05.03.2025, Ср
23:00 МСК
«Барселона» (Испания)
|П1 - 3.80
Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
Стадион: «Да Луш» (Лиссабон, Португалия)
Главный судья: еще не объявлен
История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Бенфика»
2
4
4
11-13
|«Барселона»
4
4
2
13-11
Последние пять игр «Бенфики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.02.2025
|«Бенфика»
1:0
«Брага»
Кубок Португалии
|22.02.2025
|«Бенфика»
3:0
«Боавишта»
Примейра
|18.02.2025
|«Бенфика»
3:3
«Монако»
Лига чемпионов
|15.02.2025
|«Санта-Клара»
0:1
«Бенфика»
Примейра
|12.02.2025
|«Монако»
0:1
«Бенфика»
Лига чемпионов
Последние пять игр «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.03.2025
|«Барселона»
4:0
«Реал Сосьедад»
Кубок Испании
|25.02.2025
|«Барселона»
4:4
«Атлетико»
Кубок Испании
|22.02.2025
|«Лас-Пальмас»
0:2
«Барселона»
Примера
|17.02.2025
|«Барселона»
1:0
«Райо Вальекано»
Примера
|09.02.2025
|«Севилья»
1:4
«Барселона»
Примера
Последние пять матчей «Бенфики» и «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.01.2025
|«Бенфика»
4:5
«Барселона»
Лига чемпионов
|23.11.2021
|«Барселона»
0:0
«Бенфика»
Лига чемпионов
|29.09.2021
|«Бенфика»
3:0
«Барселона»
Лига чемпионов
|05.12.2012
|«Барселона»
0:0
«Бенфика»
Лига чемпионов
|02.10.2012
|«Бенфика»
0:2
«Барселона»
Лига чемпионов
04.03.2025. 20:45. «Брюгге» – «Астон Вилла»
04.03.2025. 23:00. «Реал Мадрид» – «Атлетико»
04.03.2025. 23:00. «ПСВ Эйндховен» – «Арсенал»
04.03.2025. 23:00. «Боруссия» Д – «Лилль»
05.03.2025. 20:45. «Фейеноорд» – «Интер»
05.03.2025. 23:00. ПСЖ – «Ливерпуль»
05.03.2025. 23:00. «Бавария» – «Байер»
Ханси Флик явно не прочь завершить свой первый сезон в Каталонии с «треблом». Пока его команда уверенно продвигается по дистанции всех трех турниров, в которых принимает участие. В Примере «Барселона» на одно очко опережает «Атлетико» и на три - «Реал», в Кубке Испании уже достигла полуфинала, а в Лиге чемпионов напрямую, без стыковых матчей, шагнула в 1/8.
Матч «Барселоны» вообще без забитых мячей - аномалия. При Флике сине-гранатовые ни разу не сыграли 0:0, а сами не смогли забить дважды - «Реалу Сосьедад» и «Леганесу» еще в прошлом году (оба матча завершились со счетом 0:1). Гораздо чаще каталонцы устраивают феерии - вроде 4:0 с «Сосьедадом», 4:4 с «Атлетико» или 5:4 с той же «Бенфикой».
Но здесь уровень концентрации с обеих сторон будет в разы выше, чем в январской «перестрелке». Пошла игра на выбывание. Очевидно, что гости выше классом соперника и должны преодолевать этот барьер. Сделаем комбинированный прогноз на встречу в Лиссабоне: «Барселона» не проиграет и забьет больше полутора голов.
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Потери
«Бенфика»: Ди Мария, Флорентину, Гувейя, Эурснес, Саншеш, Бах, Ману (все - травмы)
«Барселона»: Берналь, Тер Штеген, Кристенсен (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бенфика» - «Барселона»:
|Позиция
|«Бенфика»
|«Барселона»
Позиция
|Вратарь
|1. Трубин
|25. Щенсны
Вратарь
|Защитник
|71. Сантуш
|23. Кунде
Защитник
|Защитник
|30. Отаменди
|5. Мартинес
Защитник
|Защитник
|3. Фернандес
|2. Кубарси
Защитник
|Защитник
|4. Антониу Силва
|3. Бальде
Защитник
|Полузащитник
|10. Кекчю
|8. Педри
Полузащитник
|Полузащитник
|18. Баррейро
|21. де Йонг
Полузащитник
|Полузащитник
|26. Даль
|6. Гави
Полузащитник
|Нападающий
|17. Актюркоглу
|19. Ямаль
Полузащитник
|Нападающий
|19. Белотти
|11. Рафинья
Полузащитник
|Нападающий
|14. Павлидис
|9. Левандовски
Нападающий
|Главный тренер
|Бруну Лаже
|Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Коэффициент на победу хозяев в «Бетсити» ровно в два раза превышает аналогичное предложение на гостей - соответственно, 3.80 против 1.90. Ничья котируется за 4.20. На квалификацию в четвертьфинал «Барселоны» можно поставить за 1.27. Ставка на проход «Бенфики» обещает четырехкратный выигрыш.
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Самый скромный коэффициент (7.80) в линии точного счета букмекеры предлагают на 1:1.
В режиме реального времени следить за перипетиями игры можно по графическим трансляциям легальных букмекеров, в частности «Бетсити».
В четвертьфинале победитель этого противостояния сыграет с «Боруссией» или «Лиллем».
Каталонцы очень давно, с эпохи Месси, не завоевывали «ушастый» трофей. Последний триумф «Барселоны» в ЛЧ случился без малого 10 лет назад - в 2015 году. В этом розыгрыше сине-гранатовые считаются вторым фаворитом после «Реала». Ставки на триумф «Барсы» сейчас принимаются по коэффициенту 5.00.
Партнерский проект