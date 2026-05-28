Дмитрий Бивол – Михаэль Айферт, 30 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

В субботу, 30 мая, Дмитрий Бивол в Екатеринбурге будет защищать титулы IBF и WBA в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Сумеет ли российский боксер победить немца Михаэля Айферта и остаться чемпионом мира?
Бивол
Айферт
|Россия
Страна
Германия
|35
Возраст
28
|25
Бои
14
|24 (12)
Победы (нокауты)
13 (5)
|1 (0)
Поражения (нокауты)
1 (0)
|Неактивен
Место в рейтинге полутяжелого дивизиона BoxRec
Неактивен
|183
Рост (см)
181
|183
Размах рук (см)
181
|Правша
Стойка
Правша
Уроженец кыргызстанского Токмака, там же начал заниматься боксом в шестилетнем возрасте. Дважды выигрывал чемпионат мира среди юниоров. На профессиональный ринг вышел в 2014 г. В 2016-м забрал временный пояс WBA в полутяжелом весе, который защитил дважды. После того, как два других титула этой организации были освобождены, стал полноправным регулярным чемпионом мира. Пять раз защитил пояс и в 2019 г. забрал титул WBA (Super). Также владел поясом IBO. Утратил все титулы после поражения от Артура Бетербиева. В последнем поединке в феврале 2025 г. победил Бетербиева в реванше решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира. Лишился этого звания, когда освободил пояс WBC.
На профессиональном ринге выступает с 2018 г. Владел молодежными титулами WBO, IBF и WBC в полутяжелом весе. В 2022 г. выиграл пояс IBF Inter-Continental в этой же категории. Идет на серии из семи побед. В последнем поединке в августе 2024 г. досрочно одолел Карлоса Эдуардо Хименеса во втором раунде.
Сразу оговоримся, что разница в уровне боксеров огромна. Если совсем прямо, для Бивола это во многом разминочный бой после простоя и проблем со здоровьем. Россиянин наверняка в фирменном стиле не будет форсировать события, а постепенно прочувствует соревновательный тонус и разберет соперника.
Айферту попросту нечего противопоставить Биволу, кроме меньшего давления. От немца ничего особенного не ждут, поэтому у него есть шанс раскрепоститься и навязать достойную конкуренцию. Но в любом случае главный вопрос будет в том, сколько продержится претендент.
Рискнем предположить, что до чемпионских раундов бой дойдет. Все-таки Бивол – не ярко выраженный нокаутер, тем более после простоя. И если Айферт совсем не провалится и покажет свой максимум в защите, то вполне может дотянуть до 11-го раунда. Такой тотал и заиграем.
Турнир на «УГМК Арене» в Екатеринбурге начнется в субботу, 30 мая, в 15:00 по московскому времени. Бой Бивол – Айферт стоит ожидать не ранее 21:30 мск.
Официальным международным вещателем турнира будет сервис DAZN. В России главный бой покажет «Первый канал», а другие поединки карда – YouTube-канал RCC Boxing Promotions.
