Дмитрий Бивол – Михаэль Айферт, 30 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Сразу оговоримся, что разница в уровне боксеров огромна. Если совсем прямо, для Бивола это во многом разминочный бой после простоя и проблем со здоровьем. Россиянин наверняка в фирменном стиле не будет форсировать события, а постепенно прочувствует соревновательный тонус и разберет соперника.

Айферту попросту нечего противопоставить Биволу, кроме меньшего давления. От немца ничего особенного не ждут, поэтому у него есть шанс раскрепоститься и навязать достойную конкуренцию. Но в любом случае главный вопрос будет в том, сколько продержится претендент.

Рискнем предположить, что до чемпионских раундов бой дойдет. Все-таки Бивол – не ярко выраженный нокаутер, тем более после простоя. И если Айферт совсем не провалится и покажет свой максимум в защите, то вполне может дотянуть до 11-го раунда. Такой тотал и заиграем.