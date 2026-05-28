Дмитрий Бивол – Михаэль Айферт, 30 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Россиянин возвращается после дилогии с Артуром Бетербиевым
Источник: DAZN Boxing
В субботу, 30 мая, Дмитрий Бивол в Екатеринбурге будет защищать титулы IBF и WBA в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Сумеет ли российский боксер победить немца Михаэля Айферта и остаться чемпионом мира?

Бивол

 

Айферт

Россия

Страна

Германия

35

Возраст

28

25

Бои

14

24 (12)

Победы (нокауты)

13 (5)

1 (0)

Поражения (нокауты)

1 (0)

Неактивен

Место в рейтинге полутяжелого дивизиона BoxRec

Неактивен

183

Рост (см)

181

183

Размах рук (см)

181

Правша

Стойка

Правша

Дмитрий Бивол

Уроженец кыргызстанского Токмака, там же начал заниматься боксом в шестилетнем возрасте. Дважды выигрывал чемпионат мира среди юниоров. На профессиональный ринг вышел в 2014 г. В 2016-м забрал временный пояс WBA в полутяжелом весе, который защитил дважды. После того, как два других титула этой организации были освобождены, стал полноправным регулярным чемпионом мира. Пять раз защитил пояс и в 2019 г. забрал титул WBA (Super). Также владел поясом IBO. Утратил все титулы после поражения от Артура Бетербиева. В последнем поединке в феврале 2025 г. победил Бетербиева в реванше решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира. Лишился этого звания, когда освободил пояс WBC.

Михаэль Айферт

На профессиональном ринге выступает с 2018 г. Владел молодежными титулами WBO, IBF и WBC в полутяжелом весе. В 2022 г. выиграл пояс IBF Inter-Continental в этой же категории.  Идет на серии из семи побед. В последнем поединке в августе 2024 г. досрочно одолел Карлоса Эдуардо Хименеса во втором раунде.

Сравнение коэффициентов

 Победа БиволаПобеда АйфертаТМ (10,5)ТБ (10,5)
PARI1,0314,002,401,50

Прогноз на бой

Сразу оговоримся, что разница в уровне боксеров огромна. Если совсем прямо, для Бивола это во многом разминочный бой после простоя и проблем со здоровьем. Россиянин наверняка в фирменном стиле не будет форсировать события, а постепенно прочувствует соревновательный тонус и разберет соперника.

Айферту попросту нечего противопоставить Биволу, кроме меньшего давления. От немца ничего особенного не ждут, поэтому у него есть шанс раскрепоститься и навязать достойную конкуренцию. Но в любом случае главный вопрос будет в том, сколько продержится претендент.

Рискнем предположить, что до чемпионских раундов бой дойдет. Все-таки Бивол – не ярко выраженный нокаутер, тем более после простоя. И если Айферт совсем не провалится и покажет свой максимум в защите, то вполне может дотянуть до 11-го раунда. Такой тотал и заиграем.

Где смотреть бой Бивол – Айферт

Турнир на «УГМК Арене» в Екатеринбурге начнется в субботу, 30 мая, в 15:00 по московскому времени. Бой Бивол – Айферт стоит ожидать не ранее 21:30 мск.

Официальным международным вещателем турнира будет сервис DAZN. В России главный бой покажет «Первый канал», а другие поединки карда – YouTube-канал RCC Boxing Promotions.

Полный кард

  • Дмитрий Бивол (Россия) – Михаэль Айферт (Германия). Полутяжелый вес. Бой за титулы WBA и IBF;
  • Всеволод Шумков (Россия) – Кристиан Оливо (Мексика). Полулегкий вес. Бой за титул WBA Gold;
  • Мухаммад Шехов (Россия) – Ерни Бетанкур (Венесуэла). Второй легчайший вес;
  • Вадим Туков (Россия) – Себастьян Папечи (Аргентина). Средний вес. Бой за титул WBA Gold;
  • Никита Зонь (Россия) – Науэль Гарсия (Аргентина). Второй средний вес. Бой за титул WBA Gold;
  • Шарабутдин Атаев (Россия) – Сайпайер Рузи (Китай). Полутяжелый вес;
  • Сергей Лубкович (Россия) – Майкл Кинг (ОАЭ). Полусредний вес. Бой за титул IBF Asia;
  • Султан Аль-Мохаммед (Саудовская Аравия) – Деди Импракс (Индонезия). Легкий вес.

