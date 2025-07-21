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19 июля 17:30ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Анна Бондарь — Лоис Буассон, 20 июля: прогноз на финал турнира в Гамбурге

Теннисистка из Венгрии близка к первой титульной победе в карьере
Руслан Ипполитов

20 июля в финале женского одиночного турнира в Гамбурге встретятся Анна Бондарь и Луис Буассон. Теннисистка из Венгрии по пути к титульному матчу выбила первую ракетку турнира - россиянку Екатерину Александрову. Буассон в полуфинале заставила зачехлить ракетку второй номер посева - украинку Даяну Ястремскую. Обе соперницы по финалу на столь высоком уровне побед в карьере еще не одерживали. Кому достанется титул?

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Дата / Время: 16.07.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Ротенбаум клуб»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Анна Бондарь (28 лет, 77-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Нома Ноа-Акугуэ (Германия, 260) — 6:4, 3:6, 7:6
  • 2-й круг: Синья Краус (Австрия, 153) — 6:3, 6:2
  • ¼ финала: Екатерина Александрова (Россия, 16) — 7:6, 6:4
  • ½ финала: Кая Юван (Словения, 239) — 5:7, 6:3, 6:4

Лоис Буассон (22 года, 63-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Юлия Грабер (Австрия, 142) — 6:1, 6:3
  • 2-й круг: Тамара Корпач (Германия, 157) — 6:4, 6:7, 6:4
  • ¼ финала: Виктория Томова (Болгария, 83) — 6:3, 6:3
  • ½ финала: Даяна Ястремская (Украина, 46) — 6:1, 7:6

Анна Бондарь (Венгрия)

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Победительница двух турниров WTA в парном разряде. Наивысшая позиция в мировом женском рейтинге - 50.

В 2025 году провела 47 матчей, в которых одержала 29 побед и потерпела 18 поражений. 

На Уимблдоне вылетела в первом круге, проиграв украинке Элине Свитолиной. На «Ролан Гаррос» сошла с турнирной дистанции по итогам второго раунда, в котором уступила Элине Свитолиной. На Australian Open в первом матче проиграла китаянке Ван Яфань.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Лоис Буассон (Франция)

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Победительница одного турнира WTA 125 в одиночном разряде и шести турниров ITF в одиночном разряде. Наивысшее место в мировом женском рейтинге - 63. Профессионал с 2021 года.

В 2025 году провела 32 матча: 22 победы и 10 поражений. 

На «Ролан Гаррос» в одиночном разряде дошла до полуфинала, где уступила Кори Гауфф.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы раньше не встречались. 

Ставки на исход

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Аналитики PARI, судя по котировкам, больше верят во француженку. Вероятность успеха Буассон оценена коэффициентом 1,64. Удачная ставка на выигрыш Бондарь приведет к выплате по кэфу 2.26.

Ставки на 1-й сет

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Выигрыш в первом сете венгерской теннисистки котируется за 2.19. На Буассон на том же игровом отрезке предлагается поставить за 1.68.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Коэффициенты букмекеров

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Победа Бондарь

Победа Буассон

Победа Бондарь в 1-м сете

Победа Буассон в 1-м сете

PARI

2.26

1.64

2.19

1.68

Прогноз и ставка

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Бондарь отлично подготовилась к турниру в Гамбурге, что и привело Анну в финал, где ее, скажем прямо, мало кто ожидал увидеть. Победа венгерской спортсменки над первой ракеткой турнира и 16-й мира - Екатериной Александровой - стала одной из главных сенсаций на немецких кортах.

Не добралась до решающего матча и вторая ракетка турнира в Гамбурге. Даяну Ястремскую выбила Буассон. Француженка ошеломила своим напором украинку в первом сете (6:1), после чего фаворитка так и не смогла прийти в себя, проиграв и вторую партию.

Букмекеры фаворитом финала называют француженку, но и теннисистка из Венгрии отлично проявила себя на кортах в Гамбурге. А вот забыть то, насколько была хороша Буассон в первом сете с Ястремской, невозможно. Наш выбор - победа Лоис в первом сете.

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