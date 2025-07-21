Анна Бондарь — Лоис Буассон, 20 июля: прогноз на финал турнира в Гамбурге

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20 июля в финале женского одиночного турнира в Гамбурге встретятся Анна Бондарь и Луис Буассон. Теннисистка из Венгрии по пути к титульному матчу выбила первую ракетку турнира - россиянку Екатерину Александрову. Буассон в полуфинале заставила зачехлить ракетку второй номер посева - украинку Даяну Ястремскую. Обе соперницы по финалу на столь высоком уровне побед в карьере еще не одерживали. Кому достанется титул?
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Дата / Время: 16.07.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Ротенбаум клуб»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Анна Бондарь (28 лет, 77-я ракетка мира)
Лоис Буассон (22 года, 63-я ракетка мира)
Победительница двух турниров WTA в парном разряде. Наивысшая позиция в мировом женском рейтинге - 50.
В 2025 году провела 47 матчей, в которых одержала 29 побед и потерпела 18 поражений.
На Уимблдоне вылетела в первом круге, проиграв украинке Элине Свитолиной. На «Ролан Гаррос» сошла с турнирной дистанции по итогам второго раунда, в котором уступила Элине Свитолиной. На Australian Open в первом матче проиграла китаянке Ван Яфань.
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Победительница одного турнира WTA 125 в одиночном разряде и шести турниров ITF в одиночном разряде. Наивысшее место в мировом женском рейтинге - 63. Профессионал с 2021 года.
В 2025 году провела 32 матча: 22 победы и 10 поражений.
На «Ролан Гаррос» в одиночном разряде дошла до полуфинала, где уступила Кори Гауфф.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперницы раньше не встречались.
Выигрыш в первом сете венгерской теннисистки котируется за 2.19. На Буассон на том же игровом отрезке предлагается поставить за 1.68.
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Бондарь отлично подготовилась к турниру в Гамбурге, что и привело Анну в финал, где ее, скажем прямо, мало кто ожидал увидеть. Победа венгерской спортсменки над первой ракеткой турнира и 16-й мира - Екатериной Александровой - стала одной из главных сенсаций на немецких кортах.
Не добралась до решающего матча и вторая ракетка турнира в Гамбурге. Даяну Ястремскую выбила Буассон. Француженка ошеломила своим напором украинку в первом сете (6:1), после чего фаворитка так и не смогла прийти в себя, проиграв и вторую партию.
Букмекеры фаворитом финала называют француженку, но и теннисистка из Венгрии отлично проявила себя на кортах в Гамбурге. А вот забыть то, насколько была хороша Буассон в первом сете с Ястремской, невозможно. Наш выбор - победа Лоис в первом сете.