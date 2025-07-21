Анна Бондарь — Лоис Буассон, 20 июля: прогноз на финал турнира в Гамбурге

20 июля в финале женского одиночного турнира в Гамбурге встретятся Анна Бондарь и Луис Буассон. Теннисистка из Венгрии по пути к титульному матчу выбила первую ракетку турнира - россиянку Екатерину Александрову. Буассон в полуфинале заставила зачехлить ракетку второй номер посева - украинку Даяну Ястремскую. Обе соперницы по финалу на столь высоком уровне побед в карьере еще не одерживали. Кому достанется титул?

Дата / Время: 16.07.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Ротенбаум клуб»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Анна Бондарь (28 лет, 77-я ракетка мира)

1-й круг: Нома Ноа-Акугуэ (Германия, 260) — 6:4, 3:6, 7:6

2-й круг: Синья Краус (Австрия, 153) — 6:3, 6:2

¼ финала: Екатерина Александрова (Россия, 16) — 7:6, 6:4

½ финала: Кая Юван (Словения, 239) — 5:7, 6:3, 6:4

Лоис Буассон (22 года, 63-я ракетка мира)