Боруссия Д - Шахтер, 29 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Боруссия» еще сохраняет шансы на прямой выход в 1/8 финала, а «Шахтер» - на продолжение борьбы в плей-офф Лиги чемпионов. Мотивация у обеих сторон высочайшая. А вот с точки зрения игрового тонуса соперники находятся в разном состоянии. Украинский клуб в этом году провел всего один официальный матч, тогда как немцы с 10 января играют в режиме нон-стоп. Правда, результаты в 2025-м у дортмундцев оставляют желать лучшего: ноль побед, одна домашняя ничья и целых четыре поражения. У донетчан настроение после выигрыша у «Бреста» гораздо лучше. Так что большой вопрос, кто в этой паре находится в заведомо более выгодном положении. Тем более что родные стены «Боруссии» в последнее время не очень помогают.

Команде Нури Шахина в январе забивали все без исключения соперники, как на внутренней, так и на международной арене. Для гостей это добрый знак, а для бетторов - повод обратить внимание на маркет с обоюдным взятием ворот. PARI дает весьма неплохой кэф на этот исход.