Боруссия Д - Шахтер, 29 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

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Волею жребия донецкому «Шахтеру» выпали в соперники сразу два топа Бундеслиги за один розыгрыш Лиги чемпионов. И обе встречи - на немецких полях. «Баварию» «горняки» приняли на нейтральном поле в Гельзенкирхене, а на исходе Общего этапа навестят Дортмунд. Анализируем шансы команд на успех в матче.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Боруссия» (Дортмунд, Германия)
29.01.2025, Ср
23:00 МСК
«Шахтер» (Украина)
|П1 - 1.35
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, общий этап, 8-й тур
Стадион: Стадион: «Дортмунд» (Дортмунд, Германия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Боруссия»
|3
|1
|0
|10-3
|«Шахтер»
|0
|1
|3
|3-10
Последние пять игр «Боруссии Д»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.01.2025
|«Боруссия»
2:2
«Вердер»
Бундеслига
|21.01.2025
|«Болонья»
2:1
«Боруссия»
Лига чемпионов
|1701.2025
|«Айнтрахт»
2:0
«Боруссия»
Бундеслига
|14.01.2025
|«Хольштайн»
4:2
«Боруссия»
Бундеслига
|10.01.2025
|«Боруссия»
2:3
«Байер»
Бундеслига
Последние пять игр «Шахтера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.01.2025
|«Шахтер»
2:0
«Брест»
Лига чемпионов
|15.12.2024
|«Полесье»
1:0
«Шахтер»
УПЛ
|10.12.2025
|«Шахтер»
1:5
«Бавария»
Лига чемпионов
|05.12.2024
|«Шахтер»
3:1
«Ворскла»
УПЛ
|12.12.2024
|«Шахтер»
1:1
«Рух»
УПЛ
После семи туров «Боруссия» занимает 14-е место в таблице, а ее соперник - 27-е.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Ливерпуль
|7
|7
|0
|0
|15-2
|21
|2. Барселона
|7
|6
|0
|1
|26-11
|18
|3. Арсенал
|7
|5
|1
|1
|14-2
|16
|4. Интер
|7
|5
|1
|1
|8-1
|16
|5. Атлетико
|7
|5
|0
|2
|16-11
|15
|6. Милан
|7
|5
|0
|2
|13-9
|15
|7. Аталанта
|7
|4
|2
|1
|18-4
|14
|8. Байер
|7
|4
|1
|2
|13-7
|13
|9. Астон Вилла
|7
|4
|1
|2
|9-4
|13
|10. Монако
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11. Фейеноорд
|7
|4
|1
|2
|17-15
|13
|12. Лилль
|7
|4
|1
|2
|11-9
|13
|13. Брест
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|14. Боруссия Д
|7
|4
|0
|3
|19-11
|12
|15. Бавария
|7
|4
|0
|3
|17-11
|12
|16. Реал Мадрид
|7
|4
|0
|3
|17-12
|12
|17. Ювентус
|7
|3
|3
|1
|9-5
|12
|18. Селтик
|7
|3
|3
|1
|11-10
|12
|19. ПСВ
|7
|3
|2
|2
|13-10
|11
|20. Брюгге
|7
|3
|2
|2
|6-8
|11
|21. Бенфика
|7
|3
|1
|3
|14-12
|10
|22. ПСЖ
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|23. Спортинг
|7
|3
|1
|3
|12-11
|10
|24. Штутгарт
|7
|3
|1
|3
|12-13
|10
|25. Манчестер Сити
|7
|2
|2
|3
|15-13
|8
|26. Динамо Загреб
|7
|2
|2
|3
|10-18
|8
|27. Шахтер
|7
|2
|1
|4
|7-13
|7
|28. Болонья
|7
|1
|2
|4
|3-8
|5
|29. Спарта Прага
|7
|1
|1
|5
|7-19
|4
|30. Лейпциг
|7
|1
|0
|6
|8-14
|3
|31. Жирона
|7
|1
|0
|6
|4-11
|3
|32. Црвена Звезда
|7
|1
|0
|6
|12-22
|3
|33. Штурм
|7
|1
|0
|6
|4-14
|3
|34. Зальцбург
|7
|1
|0
|6
|4-23
|3
|35. Слован
|7
|0
|0
|7
|6-24
|0
|36. Янг Бойз
|7
|0
|0
|7
|3-23
|0
«Боруссия» еще сохраняет шансы на прямой выход в 1/8 финала, а «Шахтер» - на продолжение борьбы в плей-офф Лиги чемпионов. Мотивация у обеих сторон высочайшая. А вот с точки зрения игрового тонуса соперники находятся в разном состоянии. Украинский клуб в этом году провел всего один официальный матч, тогда как немцы с 10 января играют в режиме нон-стоп. Правда, результаты в 2025-м у дортмундцев оставляют желать лучшего: ноль побед, одна домашняя ничья и целых четыре поражения. У донетчан настроение после выигрыша у «Бреста» гораздо лучше. Так что большой вопрос, кто в этой паре находится в заведомо более выгодном положении. Тем более что родные стены «Боруссии» в последнее время не очень помогают.
Команде Нури Шахина в январе забивали все без исключения соперники, как на внутренней, так и на международной арене. Для гостей это добрый знак, а для бетторов - повод обратить внимание на маркет с обоюдным взятием ворот. PARI дает весьма неплохой кэф на этот исход.
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|Текстовая
|-
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|Текстовая
|-
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Потери
«Боруссия»: Нмеча, Зюле (оба - травмы)
«Шахтер»: Тотовицкий, Эгиналдо (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Боруссия» - «Шахтер»:
|Позиция
|«Боруссия»
|«Шахтер»
|Позиция
|Вратарь
|1. Кобель
|31. Ризнык
|Вратарь
|Защитник
|26. Рюэрсон
|17. Аугусто
|Защитник
|Защитник
|23. Джан
|5. Бондарь
|Защитник
|Защитник
|4. Шлоттербек
|22. Матвиенко
|Защитник
|Защитник
|5. Бенсебаини
|16. Азаров
|Защитник
|Полузащитник
|20. Забитцер
|8. Крыськив
|Полузащитник
|Полузащитник
|13. Грос
|30 Гомес
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Адейеми
|10. Судаков
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Брандт
|11. Зубков
|Полузащитник
|Полузащитник
|43. Байно-Гиттенс
|39. Невертон
|Нападающий
|Нападающий
|9. Гирасси
|2. Траоре
|Нападающий
|Главный тренер
|Нури Шахин
|Марино Пушич
|Главный тренер
Победа «Боруссии» идет в БК PARI с невысоким коэффициентом 1.35. Котировка на гостей почти в шесть раз выше (7.70). Ничью можно взять за 5.30.
Согласно подсчетам аналитиков, вероятность победы хозяев составляет около 74%. За четыре предыдущих матча немцы лишь раз довольствовались ничьей и трижды обыграли «Шахтер».
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Напрямую в плей-офф попадут восемь лучших команд группового этапа. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи за выход в 1/8 финала.
БК PARI сняла «Шахтер» с линии на итоги Общего этапа. Надо полагать, эксперты совсем не верят в благополучный для оранжево-черных исход групповой стадии.
Партнерский проект