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26 января 13:21ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Боруссия Д - Шахтер, 29 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Единственный представитель постсоветского пространства в ЛЧ еще сохраняет шансы на выход в плей-офф
Валентин Васильев

Волею жребия донецкому «Шахтеру» выпали в соперники сразу два топа Бундеслиги за один розыгрыш Лиги чемпионов. И обе встречи - на немецких полях. «Баварию» «горняки» приняли на нейтральном поле в Гельзенкирхене, а на исходе Общего этапа навестят Дортмунд. Анализируем шансы команд на успех в матче. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Боруссия» (Дортмунд, Германия)

29.01.2025, Ср

23:00 МСК

«Шахтер» (Украина) 

П1 - 1.35

Х - 5.30

П2 - 7.70

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, общий этап, 8-й тур

Стадион: Стадион: «Дортмунд» (Дортмунд, Германия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Боруссия»31010-3
«Шахтер»0133-10

Последние пять игр «Боруссии Д»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.01.2025«Боруссия»

2:2

«Вердер»

Бундеслига

21.01.2025«Болонья»

2:1

«Боруссия»

Лига чемпионов

1701.2025«Айнтрахт»

2:0

«Боруссия»

Бундеслига

14.01.2025«Хольштайн»

4:2

«Боруссия»

Бундеслига

10.01.2025«Боруссия»

2:3

«Байер»

Бундеслига

Последние пять игр «Шахтера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.01.2025«Шахтер»

2:0

«Брест»

Лига чемпионов

15.12.2024«Полесье»

1:0

«Шахтер»

УПЛ

10.12.2025«Шахтер»

1:5

«Бавария»

Лига чемпионов

05.12.2024«Шахтер»

3:1

«Ворскла»

УПЛ

12.12.2024«Шахтер»

1:1

«Рух»

УПЛ

Место в турнирной таблице

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После семи туров «Боруссия» занимает 14-е место в таблице, а ее соперник - 27-е.

КомандаИВНПМО
1. Ливерпуль770015-221
2. Барселона760126-1118
3. Арсенал751114-216
4. Интер75118-116
5. Атлетико750216-1115
6. Милан750213-915
7. Аталанта742118-414
8. Байер741213-713
9. Астон Вилла74129-413
10. Монако741213-1013
11. Фейеноорд741217-1513
12. Лилль741211-913
13. Брест741210-813
14. Боруссия Д740319-1112
15. Бавария740317-1112
16. Реал Мадрид740317-1212
17. Ювентус73319-512
18. Селтик733111-1012
19. ПСВ732213-1011
20. Брюгге73226-811
21. Бенфика731314-1210
22. ПСЖ731310-810
23. Спортинг731312-1110
24. Штутгарт731312-1310
25. Манчестер Сити722315-138
26. Динамо Загреб722310-188
27. Шахтер72147-137
28. Болонья71243-85
29. Спарта Прага71157-194
30. Лейпциг71068-143
31. Жирона71064-113
32. Црвена Звезда710612-223
33. Штурм71064-143
34. Зальцбург71064-233
35. Слован70076-240
36. Янг Бойз70073-230

Прогноз на матч

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«Боруссия» еще сохраняет шансы на прямой выход в 1/8 финала, а «Шахтер» - на продолжение борьбы в плей-офф Лиги чемпионов. Мотивация у обеих сторон высочайшая. А вот с точки зрения игрового тонуса соперники находятся в разном состоянии. Украинский клуб в этом году провел всего один официальный матч, тогда как немцы с 10 января играют в режиме нон-стоп. Правда, результаты в 2025-м у дортмундцев оставляют желать лучшего: ноль побед, одна домашняя ничья и целых четыре поражения. У донетчан настроение после выигрыша у «Бреста» гораздо лучше. Так что большой вопрос, кто в этой паре находится в заведомо более выгодном положении. Тем более что родные стены «Боруссии» в последнее время не очень помогают.

Команде Нури Шахина в январе забивали все без исключения соперники, как на внутренней, так и на международной арене. Для гостей это добрый знак, а для бетторов - повод обратить внимание на маркет с обоюдным взятием ворот. PARI дает весьма неплохой кэф на этот исход.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу между «Боруссией» «Шахтером» покажет сервис Okko - эксклюзивный вещатель Лиги чемпионов в России. Также игру можно будет посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Боруссия»: Нмеча, Зюле (оба - травмы)

«Шахтер»: Тотовицкий, Эгиналдо (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Боруссия» - «Шахтер»:

Позиция«Боруссия»«Шахтер»Позиция
Вратарь1. Кобель31. РизныкВратарь
Защитник26. Рюэрсон17. АугустоЗащитник
Защитник23. Джан5. БондарьЗащитник
Защитник4. Шлоттербек22. МатвиенкоЗащитник
Защитник5. Бенсебаини16. АзаровЗащитник
Полузащитник 20. Забитцер8. КрыськивПолузащитник
Полузащитник 13. Грос30 ГомесПолузащитник 
Полузащитник27. Адейеми10. СудаковПолузащитник
Полузащитник10. Брандт11. ЗубковПолузащитник
Полузащитник43. Байно-Гиттенс39. НевертонНападающий
Нападающий9. Гирасси2. ТраореНападающий
Главный тренерНури ШахинМарино ПушичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Победа «Боруссии» идет в БК PARI с невысоким коэффициентом 1.35. Котировка на гостей почти в шесть раз выше (7.70). Ничью можно взять за 5.30.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Боруссия» - «Шахтер»?

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Согласно подсчетам аналитиков, вероятность победы хозяев составляет около 74%. За четыре предыдущих матча немцы лишь раз довольствовались ничьей и трижды обыграли  «Шахтер».

Где смотреть бесплатно матч «Боруссия» - «Шахтер»?

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Легальные трансляции ЛЧ на территории предлагает своим абонентам онлайн-кинотеатр Okko. 

Кто выходит из группы в Лиге чемпионов?

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Напрямую в плей-офф попадут восемь лучших команд группового этапа. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи за выход в 1/8 финала. 

Выйдет ли  «Шахтер» из группы?

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БК PARI сняла «Шахтер» с линии на итоги Общего этапа. Надо полагать, эксперты совсем не верят в благополучный для оранжево-черных исход групповой стадии. 

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