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17 января 8:46ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Брентфорд — Ливерпуль, 18 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Лидер АПЛ едет в Лондон за тремя очками
Руслан Ипполитов

В субботу, 18 января, в 22-м туре чемпионата Англии по футболу «Брентфорд» встретится на своем поле с «Ливерпулем». Команда Ароне Слота довольно уверенно возглавляет турнирную таблицу АПЛ и по итогам матча в Лондоне постарается не растерять имеющееся преимущество в чемпионской гонке.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Брентфорд» (Лондон)

18.01.2025, Сб

18:00 МСК

«Ливерпуль» (Ливерпуль)

П1 - 6.10

Х - 5.10

П2 - 1.45

Турнир: Чемпионат Англии по футболу, 22-й тур

Стадион: «Джитек Коммьюнити» (Лондон, Англия)

Главный судья: Эндрю Мэдли

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Брентфорд»221112-35
«Ливерпуль»112235-12

Последние пять игр «Брентфорда»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.01.2025«Брентфорд»2:2«Манчестер Сити»АПЛ
11.01.2025«Брентфорд»

0:1

«Плимут»

Кубок Англии

04.01.2025«Саутгемптон»

0:5

«Брентфорд»

АПЛ

01.01.2025«Брентфорд»

1:3

«Арсенал»

АПЛ

27.12.2024«Брайтон»

0:0

«Брентфорд»

АПЛ

Последние пять игр «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.01.2025«Ноттингем»1:1«Ливерпуль»АПЛ
11.01.2025«Ливерпуль»

4:0

«Аккрингтон»

Кубок Англии

08.01.2025«Тоттенхэм»

1:0

«Ливерпуль»

Кубок лиги

05.01.2025«Ливерпуль»

2:2

«МЮ»

АПЛ

29.12.2024«Вест Хэм»

0:5

«Ливерпуль»

АПЛ

Последние пять игр «Брентфорда» и «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.08.2024«Ливерпуль»

2:0

«Брентфорд»

АПЛ

17.02.2024«Брентфорд»

1:4

«Ливерпуль»

АПЛ

12.11.2023«Ливерпуль»

3:0

«Брентфорд»

АПЛ

06.05.2023«Ливерпуль»

1:0

«Брентфорд»

АПЛ

02.01.2023«Брентфорд»

3:1

«Ливерпуль»

АПЛ

Турнирное положение

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КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль20145148-2047
2. Арсенал21127241-1943
3. Ноттингем21125430-2041
4. Ньюкасл21115537-2238
5. Челси21107441-2637
6. Манчестер Сити21105638-2935
7. Астон Вилла21105631-3235
8. Борнмут2197532-2534
9. Брайтон21710432-2931
10. Фулхэм2179532-3030
11. Брентфорд2184940-3728
12. Манчестер Юнайтед2175926-2926
13. Вест Хэм2175927-4126
14. Тоттенхэм21731143-3224
15. Кристал Пэлас2159723-2824
16. Эвертон2038915-2617
17. Вулверхэмптон21441331-4816
18. Ипсвич21371120-3716
19. Лестер21351323-4614
20. Саутгемптон21131713-476

Прогноз на матч

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Довольно агрессивный стиль игры «Брентфорда» симпатичен болельщикам, но не идет на пользу обороне. Пропускают «пчелы» довольно много, крайне редко позволяя своему голкиперу провести «сухой» матч. На своем стадионе «Брентфорд» традиционно не стесняется идти в атаку. Как итог - ни одного домашнего матча с нулем в графе «пропущенные мячи».

В предыдущем туре нацеленность на чужие ворота принесла плоды «пчелам». Проигрывая по ходу домашней встречи «Манчестер Сити» два мяча, хозяева смогли переломить ход игры и добыть почетную ничью.

«Ливерпуль» начал календарный год не лучшим образом. В двух матчах АРЛ команда Арне Слота потеряла очки, разойдясь миром с «Ноттингемом» (1:1) и «Манчестер Юнайтед» (2:2). Отрыв от «Арсенала» в чемпионской гонке довольно комфортный (4 очка), да и матч в запасе имеется, но следующая потеря зачетных баллов позволит «канонирам» вплотную подобраться к первой строчке турнирной таблицы.

Статус фаворита «Ливерпуля» в предстоящем матче сомнений не вызывает. Но сделаем выбор в пользу ставки на количество голов. Самая результативная команда АПЛ и лихой «Брентфорд» не должны дать зрителям заскучать. Наша ставка - тотал больше 3.5.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Российские телеканалы не показывают матчи чемпионата Англии. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Брентфорд»: Дасилва, Пиннок, Аер, Хики, Тьяго, Тревитт, Нунес (все - травма)

«Ливерпуль»: Гомес (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «МЮ» - «Саутгемптон»:

Позиция«Брентфорд»«Ливерпуль»Позиция
Вратарь1. Флеккен1. БекерВратарь
Защитник23. Льюис-Поттер26. РобертсонЗащитник
Защитник4. Ван ден Берг4. Ван ДейкЗащитник
Защитник22. Коллинз5. КонатеЗащитник
Защитник30. Роэрслев66. Александер-АрнольдЗащитник
Полузащитник 8. Йенсен10. Мак АллистерПолузащитник
Полузащитник 27. Янельт38. ГравенберхПолузащитник 
Полузащитник6. Нергор17. ДжонсПолузащитник
Нападающий24. Дамсгор18. ГакпоНападающий
Нападающий19. Мбемо11. СалахНападающий
Нападающий11. Висса7. ДиасНападающий
Главный тренерТомас ФранкАрне СлотГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI видит явным фаворитом матча «Ливерпуль». Котировки на победу гостей в этой встрече составляют 1.45. На ничью можно поставить за 5.10, а выигрыш «Брентфорда» идет за 6.10.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Брентфорд» - «Ливерпуль»?

Букмекеры считают наиболее вероятным исходом победу гостей со счетом 1:2, предлагая за это коэффициент - 9.00. 0:2 идет за 10.00, 0:3 - за 12.00. 

Где бесплатно смотреть матч «Брентфорд» - «Ливерпуль»?

Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

Кто выиграет чемпионат Англии?

Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:

«Ливерпуль» - 1.30

«Арсенал» - 4.50

«Челси» - 40.00

На чемпионство «Брентфорда» можно поставить за 2000.00.

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