Брентфорд — Ливерпуль, 18 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

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В субботу, 18 января, в 22-м туре чемпионата Англии по футболу «Брентфорд» встретится на своем поле с «Ливерпулем». Команда Ароне Слота довольно уверенно возглавляет турнирную таблицу АПЛ и по итогам матча в Лондоне постарается не растерять имеющееся преимущество в чемпионской гонке.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Брентфорд» (Лондон)
18.01.2025, Сб
18:00 МСК
«Ливерпуль» (Ливерпуль)
|П1 - 6.10
Турнир: Чемпионат Англии по футболу, 22-й тур
Стадион: «Джитек Коммьюнити» (Лондон, Англия)
Главный судья: Эндрю Мэдли
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Брентфорд»
|2
|2
|11
|12-35
|«Ливерпуль»
|11
|2
|2
|35-12
Последние пять игр «Брентфорда»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.01.2025
|«Брентфорд»
|2:2
|«Манчестер Сити»
|АПЛ
|11.01.2025
|«Брентфорд»
0:1
«Плимут»
Кубок Англии
|04.01.2025
|«Саутгемптон»
0:5
«Брентфорд»
АПЛ
|01.01.2025
|«Брентфорд»
1:3
«Арсенал»
АПЛ
|27.12.2024
|«Брайтон»
0:0
«Брентфорд»
АПЛ
Последние пять игр «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.01.2025
|«Ноттингем»
|1:1
|«Ливерпуль»
|АПЛ
|11.01.2025
|«Ливерпуль»
4:0
«Аккрингтон»
Кубок Англии
|08.01.2025
|«Тоттенхэм»
1:0
«Ливерпуль»
Кубок лиги
|05.01.2025
|«Ливерпуль»
2:2
«МЮ»
АПЛ
|29.12.2024
|«Вест Хэм»
0:5
«Ливерпуль»
АПЛ
Последние пять игр «Брентфорда» и «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.08.2024
|«Ливерпуль»
2:0
«Брентфорд»
АПЛ
|17.02.2024
|«Брентфорд»
1:4
«Ливерпуль»
АПЛ
|12.11.2023
|«Ливерпуль»
3:0
«Брентфорд»
АПЛ
|06.05.2023
|«Ливерпуль»
1:0
«Брентфорд»
АПЛ
|02.01.2023
|«Брентфорд»
3:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|20
|14
|5
|1
|48-20
|47
|2. Арсенал
|21
|12
|7
|2
|41-19
|43
|3. Ноттингем
|21
|12
|5
|4
|30-20
|41
|4. Ньюкасл
|21
|11
|5
|5
|37-22
|38
|5. Челси
|21
|10
|7
|4
|41-26
|37
|6. Манчестер Сити
|21
|10
|5
|6
|38-29
|35
|7. Астон Вилла
|21
|10
|5
|6
|31-32
|35
|8. Борнмут
|21
|9
|7
|5
|32-25
|34
|9. Брайтон
|21
|7
|10
|4
|32-29
|31
|10. Фулхэм
|21
|7
|9
|5
|32-30
|30
|11. Брентфорд
|21
|8
|4
|9
|40-37
|28
|12. Манчестер Юнайтед
|21
|7
|5
|9
|26-29
|26
|13. Вест Хэм
|21
|7
|5
|9
|27-41
|26
|14. Тоттенхэм
|21
|7
|3
|11
|43-32
|24
|15. Кристал Пэлас
|21
|5
|9
|7
|23-28
|24
|16. Эвертон
|20
|3
|8
|9
|15-26
|17
|17. Вулверхэмптон
|21
|4
|4
|13
|31-48
|16
|18. Ипсвич
|21
|3
|7
|11
|20-37
|16
|19. Лестер
|21
|3
|5
|13
|23-46
|14
|20. Саутгемптон
|21
|1
|3
|17
|13-47
|6
Довольно агрессивный стиль игры «Брентфорда» симпатичен болельщикам, но не идет на пользу обороне. Пропускают «пчелы» довольно много, крайне редко позволяя своему голкиперу провести «сухой» матч. На своем стадионе «Брентфорд» традиционно не стесняется идти в атаку. Как итог - ни одного домашнего матча с нулем в графе «пропущенные мячи».
В предыдущем туре нацеленность на чужие ворота принесла плоды «пчелам». Проигрывая по ходу домашней встречи «Манчестер Сити» два мяча, хозяева смогли переломить ход игры и добыть почетную ничью.
«Ливерпуль» начал календарный год не лучшим образом. В двух матчах АРЛ команда Арне Слота потеряла очки, разойдясь миром с «Ноттингемом» (1:1) и «Манчестер Юнайтед» (2:2). Отрыв от «Арсенала» в чемпионской гонке довольно комфортный (4 очка), да и матч в запасе имеется, но следующая потеря зачетных баллов позволит «канонирам» вплотную подобраться к первой строчке турнирной таблицы.
Статус фаворита «Ливерпуля» в предстоящем матче сомнений не вызывает. Но сделаем выбор в пользу ставки на количество голов. Самая результативная команда АПЛ и лихой «Брентфорд» не должны дать зрителям заскучать. Наша ставка - тотал больше 3.5.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Брентфорд»: Дасилва, Пиннок, Аер, Хики, Тьяго, Тревитт, Нунес (все - травма)
«Ливерпуль»: Гомес (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «МЮ» - «Саутгемптон»:
|Позиция
|«Брентфорд»
|«Ливерпуль»
|Позиция
|Вратарь
|1. Флеккен
|1. Бекер
|Вратарь
|Защитник
|23. Льюис-Поттер
|26. Робертсон
|Защитник
|Защитник
|4. Ван ден Берг
|4. Ван Дейк
|Защитник
|Защитник
|22. Коллинз
|5. Конате
|Защитник
|Защитник
|30. Роэрслев
|66. Александер-Арнольд
|Защитник
|Полузащитник
|8. Йенсен
|10. Мак Аллистер
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Янельт
|38. Гравенберх
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Нергор
|17. Джонс
|Полузащитник
|Нападающий
|24. Дамсгор
|18. Гакпо
|Нападающий
|Нападающий
|19. Мбемо
|11. Салах
|Нападающий
|Нападающий
|11. Висса
|7. Диас
|Нападающий
|Главный тренер
|Томас Франк
|Арне Слот
|Главный тренер
Букмекеры считают наиболее вероятным исходом победу гостей со счетом 1:2, предлагая за это коэффициент - 9.00. 0:2 идет за 10.00, 0:3 - за 12.00.
Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:
«Ливерпуль» - 1.30
«Арсенал» - 4.50
«Челси» - 40.00
На чемпионство «Брентфорда» можно поставить за 2000.00.
Партнерский проект