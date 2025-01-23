Брентфорд — Ливерпуль, 18 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Довольно агрессивный стиль игры «Брентфорда» симпатичен болельщикам, но не идет на пользу обороне. Пропускают «пчелы» довольно много, крайне редко позволяя своему голкиперу провести «сухой» матч. На своем стадионе «Брентфорд» традиционно не стесняется идти в атаку. Как итог - ни одного домашнего матча с нулем в графе «пропущенные мячи».

В предыдущем туре нацеленность на чужие ворота принесла плоды «пчелам». Проигрывая по ходу домашней встречи «Манчестер Сити» два мяча, хозяева смогли переломить ход игры и добыть почетную ничью.

«Ливерпуль» начал календарный год не лучшим образом. В двух матчах АРЛ команда Арне Слота потеряла очки, разойдясь миром с «Ноттингемом» (1:1) и «Манчестер Юнайтед» (2:2). Отрыв от «Арсенала» в чемпионской гонке довольно комфортный (4 очка), да и матч в запасе имеется, но следующая потеря зачетных баллов позволит «канонирам» вплотную подобраться к первой строчке турнирной таблицы.

Статус фаворита «Ливерпуля» в предстоящем матче сомнений не вызывает. Но сделаем выбор в пользу ставки на количество голов. Самая результативная команда АПЛ и лихой «Брентфорд» не должны дать зрителям заскучать. Наша ставка - тотал больше 3.5.