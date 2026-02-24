Дженсон Бруксби – Карен Хачанов, 25 февраля: прогноз на матч турнира в Дубае

Хачанов производит неоднозначное впечатление на старте нынешней кампании. С одной стороны, россиянин демонстрирует положительный баланс побед и поражений, с другой – слишком часто упускает нить игры, из-за чего подавляющее большинство его выступлений завершается по итогам трех партий.

Бруксби прервал серию поражений, одолев неуступчивого Бергса в двух сетах. Американец по всем параметрам превосходил оппонента в движении, не позволив тому ни разу посягнуть на свою подачу.

Несмотря на преимущество в личных встречах, не думаем, что Хачанов добьется легкой победы. Скорее всего, первый сет пройдет в острой борьбе. Считаем, что теннисисты должны пробить планку в десять геймов.