Дженсон Бруксби – Карен Хачанов, 25 февраля: прогноз на матч турнира в Дубае

Ждем очередной трехсетовик от Карена?
Александр Бокулёв
Карен Хачанов. Источник: АТР
Карен Хачанов. Источник: АТР

Во втором круге «пятисотника» в Дубае россиянин Карен Хачанов встретится с представителем США Дженсоном Бруксби. 25-летний американец известен своим неординарным стилем игры, который может поставить в тупик даже рейтингового теннисиста. Анализируем форму спортсменов и подбираем оптимальную ставку на это противостояние.

Дата / Время: 25.02.2026, 13:00 по московскому времени

Арена: 

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom

Турнирная сетка

Дженсон Бруксби (25 лет, 49-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Зизу Бергс (Бельгия) – 6:3, 6:4

Карен Хачанов (29 лет, 16-я ракетка мира, 7-й номер посева)

  • 1-й круг: Александр Шевченко (Казахстан) – 6:7, 6:2, 6:3

Дженсон Бруксби

Свой единственный титул на уровне ATP завоевал в прошлом сезоне, победив в финале грунтового турнира в Хьюстоне Фрэнсиса Тиафо. В июне 2022 года достиг пиковой для себя 33-й строчки в мировой классификации. Позже американец был дисквалифицирован на 18 месяцев из-за нарушений антидопинговых правил. В нынешнем сезоне одержал две победы при четырех неудачах.

Карен Хачанов

Обладатель восьми титулов на уровне ATP, серебряный призер Олимпийских игр-2020 и победитель Кубка Дэвиса (2021) в составе национальной команды. В нынешней кампании дошел до третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Всего в 2026 году выиграл семь встреч при четырех неудачах. 

Личные встречи

Россиянин выиграл обе очные встречи, которые состоялись как раз на хардовом покрытии.

Ставки на исход

Эксперты PARI высоко оценили шансы Хачанова одержать третью победу над соперником. Коэффициент на проход москвича в третий раунд турнира составляет 1,45. На успешное выступление американца можно поставить за 2,80.

Ставки на тоталы

Последние шесть матчей с участием Хачанова продлились максимальное количество партий. Коэффициент на ТБ (20,5) в линии PARI составляет 1,45, на ТМ (20,5) - 2,50.

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа БруксбиПобеда ХачановаТБ (20,5)ТМ (20,5)
PARI2,801,451,452,50

Прогноз и ставка

Хачанов производит неоднозначное впечатление на старте нынешней кампании. С одной стороны, россиянин демонстрирует положительный баланс побед и поражений, с другой – слишком часто упускает нить игры, из-за чего подавляющее большинство его выступлений завершается по итогам трех партий.

Бруксби прервал серию поражений, одолев неуступчивого Бергса в двух сетах. Американец по всем параметрам превосходил оппонента в движении, не позволив тому ни разу посягнуть на свою подачу.

Несмотря на преимущество в личных встречах, не думаем, что Хачанов добьется легкой победы. Скорее всего, первый сет пройдет в острой борьбе. Считаем, что теннисисты должны пробить планку в десять геймов. 

