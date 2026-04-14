Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Гилберт Бернс – Майк Мэлотт, 19 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Экс-претендент на титул идет на серии из четырех поражений
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Главным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между бразильцем Гилбертом Бёрнсом и канадцем Майком Мэлоттом. Сумеет ли бывший претендент на пояс сохранить свое место в топ-15 и прервать серию поражений?

Статистика

Свернуть

Бёрнс

 

Мэлотт

Бразилия

Страна

Канада

39

Возраст

34

31

Бои

16

22 (6 / 9 / 7)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

13 (5 / 6 / 2)

9 (4 / 0 / 5)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (2 / 0 / 0)

0

Ничьи

1

11

Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC

178

Рост (см)

185,5

180,5

Размах рук (см)

185,5

101,5

Размах ног (см)

104

Гилберт Бёрнс

Свернуть

Обладатель черного пояса третьего дана по джиу-джитсу, чемпион мира 2011 г. в этом виде спорта. В 2012-м начал карьеру в профессиональных смешанных единоборствах, продолжительное время бился в легком весе. В 2014 г. дебютировал в UFC, с 2019 г. выступает исключительно в полусреднем дивизионе. В 2021-м уступил Камару Усману в титульном поединке. Затем одержал три победы при пяти проигрышах, в том числе Хамзату Чимаеву. Идет на серии из четырех поражений. В последнем поединке в мае уступил Майклу Моралесу техническим нокаутом в первом раунде.

Майк Мэлотт

Свернуть

Начал заниматься смешанными единоборствами в 17-летнем возрасте, впоследствии получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2011 г. Был чемпионом XFFC в легком весе. В 2021-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC, где выиграл шесть раз при одном поражении. Идет на серии из трех побед. В последнем поединке в октябре одолел Кевина Холланда единогласным решением судей.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа БёрнсаПобеда МэлоттаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI4,151,252,091,70

Прогноз на бой

Свернуть

Бёрнс на том этапе карьеры, когда уже с трудом верится, что он вернется на победную тропу на высоком уровне. Мастерство и опыт никуда не делись, но бои в целом даются ветерану всё труднее. Впрочем, важный нюанс – топовый уровень оппозиции. Мэлотт пока выглядит более скромным соперником по сравнению с теми, кто побеждал Бёрнса в последние годы.

Канадец весьма универсален, но бойцовского IQ ему порой не хватает. При этом он тоже не молод – явного прогресса в последних поединках не видно. Чаще Мэлотт делает ставку на работу в партере, но это кажется рискованным на фоне опытнейшего джитсера в лице Бёрнса. 

В целом канадец вряд ли будет форсировать события, стараясь максимально «прощупать» соперника и его актуальные кондиции. Бёрнсу на серии поражений тоже не с руки рисковать, тем более после двух жестких нокаутов за последнюю пару лет. Полагаем, в таких обстоятельствах не стоит ждать быстрой развязки. Высока вероятность, что бой зайдет в третий раунд.

Полный кард, где смотреть бой Бёрнс – Мэлотт

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 273 пройдет на арене «Canada Life Center» в Виннипеге (провинция Манитоба, Канада). Шоу стартует в полночь с 18 на 19 апреля по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому главный бой Бёрнс – Мэлотт стоит ожидать около 05:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

  • Гилберт Бёрнс (Бразилия) Майк Мэлотт (Канада). Полусредний вес;
  • Кайлер Филлипс (США) Чарльз Журден (Канада). Легчайший вес;
  • Мандел Налло (Канада) – Джай Герберт (Англия). Легкий вес;
  • Жасмин Ясудавичюс (Канада) – Карин Силва (Бразилия). Женский наилегчайший вес;
  • Тиаго Мойзес (Бразилия) – Гейдж Янг (США). Легкий вес;
  • Деннис Бузукджа (США) – Марсио Барбоса (Бразилия). Полулегкий вес;

Прелимы

  • Жульен Леблан (Канада) – Роберт Валентин (Швейцария). Средний вес;
  • Таннер Босер (Канада) – Гёкхан Саричам (Турция). Тяжелый вес;
  • Мелисса Кроден (Канада) – Дарья Железнякова (Россия). Женский легчайший вес;
  • Митч Рапосо (США) – Аллан Насименто (Бразилия). Наилегчайший вес;
  • Джейджей Олдрич (США) – Джейми-Лин Хорт (Канада). Женский наилегчайший вес;
  • Джон Кастанеда (США) – Марк Вологдин (Россия). Легчайший вес;
  • Джейми Сираж (Канада) – Джон Яннис (США). Легчайший вес.

