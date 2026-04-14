Гилберт Бернс – Майк Мэлотт, 19 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Главным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между бразильцем Гилбертом Бёрнсом и канадцем Майком Мэлоттом. Сумеет ли бывший претендент на пояс сохранить свое место в топ-15 и прервать серию поражений?
Бёрнс
Мэлотт
|Бразилия
Страна
Канада
|39
Возраст
34
|31
Бои
16
|22 (6 / 9 / 7)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
13 (5 / 6 / 2)
|9 (4 / 0 / 5)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (2 / 0 / 0)
|0
Ничьи
1
|11
Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC
–
|178
Рост (см)
185,5
|180,5
Размах рук (см)
185,5
|101,5
Размах ног (см)
104
Обладатель черного пояса третьего дана по джиу-джитсу, чемпион мира 2011 г. в этом виде спорта. В 2012-м начал карьеру в профессиональных смешанных единоборствах, продолжительное время бился в легком весе. В 2014 г. дебютировал в UFC, с 2019 г. выступает исключительно в полусреднем дивизионе. В 2021-м уступил Камару Усману в титульном поединке. Затем одержал три победы при пяти проигрышах, в том числе Хамзату Чимаеву. Идет на серии из четырех поражений. В последнем поединке в мае уступил Майклу Моралесу техническим нокаутом в первом раунде.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
Начал заниматься смешанными единоборствами в 17-летнем возрасте, впоследствии получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2011 г. Был чемпионом XFFC в легком весе. В 2021-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC, где выиграл шесть раз при одном поражении. Идет на серии из трех побед. В последнем поединке в октябре одолел Кевина Холланда единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Бёрнс на том этапе карьеры, когда уже с трудом верится, что он вернется на победную тропу на высоком уровне. Мастерство и опыт никуда не делись, но бои в целом даются ветерану всё труднее. Впрочем, важный нюанс – топовый уровень оппозиции. Мэлотт пока выглядит более скромным соперником по сравнению с теми, кто побеждал Бёрнса в последние годы.
Канадец весьма универсален, но бойцовского IQ ему порой не хватает. При этом он тоже не молод – явного прогресса в последних поединках не видно. Чаще Мэлотт делает ставку на работу в партере, но это кажется рискованным на фоне опытнейшего джитсера в лице Бёрнса.
В целом канадец вряд ли будет форсировать события, стараясь максимально «прощупать» соперника и его актуальные кондиции. Бёрнсу на серии поражений тоже не с руки рисковать, тем более после двух жестких нокаутов за последнюю пару лет. Полагаем, в таких обстоятельствах не стоит ждать быстрой развязки. Высока вероятность, что бой зайдет в третий раунд.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Турнир UFC Fight Night 273 пройдет на арене «Canada Life Center» в Виннипеге (провинция Манитоба, Канада). Шоу стартует в полночь с 18 на 19 апреля по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому главный бой Бёрнс – Мэлотт стоит ожидать около 05:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы