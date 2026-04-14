Гилберт Бернс – Майк Мэлотт, 19 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Бёрнс на том этапе карьеры, когда уже с трудом верится, что он вернется на победную тропу на высоком уровне. Мастерство и опыт никуда не делись, но бои в целом даются ветерану всё труднее. Впрочем, важный нюанс – топовый уровень оппозиции. Мэлотт пока выглядит более скромным соперником по сравнению с теми, кто побеждал Бёрнса в последние годы.

Канадец весьма универсален, но бойцовского IQ ему порой не хватает. При этом он тоже не молод – явного прогресса в последних поединках не видно. Чаще Мэлотт делает ставку на работу в партере, но это кажется рискованным на фоне опытнейшего джитсера в лице Бёрнса.

В целом канадец вряд ли будет форсировать события, стараясь максимально «прощупать» соперника и его актуальные кондиции. Бёрнсу на серии поражений тоже не с руки рисковать, тем более после двух жестких нокаутов за последнюю пару лет. Полагаем, в таких обстоятельствах не стоит ждать быстрой развязки. Высока вероятность, что бой зайдет в третий раунд.