Канада — США, 16 февраля: где смотреть матч Турнира четырех наций, прогноз, статистика

Обе команды шикарно укомплектованы и на старте турнира показали высочайшие скорости. Вариативные атаки, много бросков, индивидуальное мастерство и тонкие комбинации — это и про Канаду, и про США. А хоккей — такой вид спорта, что в очном матче эти вводные, скорее, приведут к высокой результативности, чем к низовому тоталу.

Полагаем, от обеих команд можно ожидать как минимум по две заброшенные шайбы в основное время. Если не с первых минут, то по ходу матча канадцы и американцы наверняка разгонятся так серьезно, что их нападение превзойдет защиту.