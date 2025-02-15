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15 февраля 14:51ГлавнаяПрогнозыХоккейТурнир четырех наций

Канада — США, 16 февраля: где смотреть матч Турнира четырех наций, прогноз, статистика

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Александр Бокулёв

В ночь на воскресенье, 16 февраля, по московскому времени завершится второй тур Турнира четырех наций. На льду сойдутся сборные Канады и США. Кто победит в культовом североамериканском противостоянии?

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Команда 1

Время начала

Команда 2

Канада

16.02.2025, Вс

04:00 МСК

США

П1 - 2,20

Х - 4,90

П2 - 2,60

Турнир: Турнир четырех наций, групповой этап, второй тур

Стадион: «Белл-центр» (Монреаль, Канада)

Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

Канада

57

3

14

322-162

США

14

3

57

162-322

Последние пять официальных матчей сборной Канады:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир
13.02.2025Канада4:3 ОТШвецияТурнир четырех наций
30.12.2024Канада2:4«Штраубинг»Кубок Шпенглера
28.12.2024Канада6:3«Штраубинг»Кубок Шпенглера
26.12.2024«Давос»2:6КанадаКубок Шпенглера
26.05.2024Швеция4:2КанадаЧМ-2024

Последние пять официальных матчей сборной США:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир
14.02.2025Финляндия1:6СШАТурнир четырех наций
21.05.2024Латвия3:6СШАЧМ-2024
19.05.2024США10:1КазахстанЧМ-2024
17.05.2024Польша1:4СШАЧМ-2024
16.05.2024США5:0ФранцияЧМ-2024

Календарь

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По московскому времени

13.02.2025: Канада — Швеция

14.02.2025: США — Финляндия

15.02.2025: Финляндия — Швеция

16.02.2025: США — Канада

17.02.2025: Канада — Финляндия

18.02.2025: Швеция — США

21.02.2025: Финал

Турнирная таблица

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И

ВВОППО

Голы

Очки

1. США

1

1000

6-1

3

2. Канада

1

0100

4-3

2

3. Швеция

1

0001

3-4

1

4. Финляндия

1

0010

1-6

0

Прогноз на матч

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Обе команды шикарно укомплектованы и на старте турнира показали высочайшие скорости. Вариативные атаки, много бросков, индивидуальное мастерство и тонкие комбинации — это и про Канаду, и про США. А хоккей — такой вид спорта, что в очном матче эти вводные, скорее, приведут к высокой результативности, чем к низовому тоталу.

Полагаем, от обеих команд можно ожидать как минимум по две заброшенные шайбы в основное время. Если не с первых минут, то по ходу матча канадцы и американцы наверняка разгонятся так серьезно, что их нападение превзойдет защиту.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Коэффициенты букмекеров

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Аналитики ждут конкурентный матч. Вероятность успеха канадцев и американцев в основное время эксперты FONBET оценивают коэффициентами 2,20 и 2,60 соответственно. На ничью можно поставить за 4,90.

Вопросы и ответы

Какой формат турнира?

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Четыре сборные сыграют на групповом этапе по три матча по системе «каждый с каждым». Две лучшие команды первого раунда разыграют трофей в финале.

Кто займет первое место в группе?

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После стартового тура единолично лидирует сборная США, в активе которой три очка.

Кто выиграет Турнир четырех наций?

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Котировки от аналитиков FONBET выглядят следующим образом:

Канада — 2,50

США — 2,70

Швеция — 4,50 

Финляндия — 15,00

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