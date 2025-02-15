Канада — США, 16 февраля: где смотреть матч Турнира четырех наций, прогноз, статистика

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В ночь на воскресенье, 16 февраля, по московскому времени завершится второй тур Турнира четырех наций. На льду сойдутся сборные Канады и США. Кто победит в культовом североамериканском противостоянии?
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Турнир: Турнир четырех наций, групповой этап, второй тур
Стадион: «Белл-центр» (Монреаль, Канада)
История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|Канада
57
3
14
322-162
|США
14
3
57
162-322
Последние пять официальных матчей сборной Канады:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|Турнир
|13.02.2025
|Канада
|4:3 ОТ
|Швеция
|Турнир четырех наций
|30.12.2024
|Канада
|2:4
|«Штраубинг»
|Кубок Шпенглера
|28.12.2024
|Канада
|6:3
|«Штраубинг»
|Кубок Шпенглера
|26.12.2024
|«Давос»
|2:6
|Канада
|Кубок Шпенглера
|26.05.2024
|Швеция
|4:2
|Канада
|ЧМ-2024
Последние пять официальных матчей сборной США:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|Турнир
|14.02.2025
|Финляндия
|1:6
|США
|Турнир четырех наций
|21.05.2024
|Латвия
|3:6
|США
|ЧМ-2024
|19.05.2024
|США
|10:1
|Казахстан
|ЧМ-2024
|17.05.2024
|Польша
|1:4
|США
|ЧМ-2024
|16.05.2024
|США
|5:0
|Франция
|ЧМ-2024
По московскому времени
13.02.2025: Канада — Швеция
14.02.2025: США — Финляндия
15.02.2025: Финляндия — Швеция
16.02.2025: США — Канада
17.02.2025: Канада — Финляндия
18.02.2025: Швеция — США
21.02.2025: Финал
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. США
1
|1
|0
|0
|0
6-1
3
|2. Канада
1
|0
|1
|0
|0
4-3
2
|3. Швеция
1
|0
|0
|0
|1
3-4
1
|4. Финляндия
1
|0
|0
|1
|0
1-6
0
Обе команды шикарно укомплектованы и на старте турнира показали высочайшие скорости. Вариативные атаки, много бросков, индивидуальное мастерство и тонкие комбинации — это и про Канаду, и про США. А хоккей — такой вид спорта, что в очном матче эти вводные, скорее, приведут к высокой результативности, чем к низовому тоталу.
Полагаем, от обеих команд можно ожидать как минимум по две заброшенные шайбы в основное время. Если не с первых минут, то по ходу матча канадцы и американцы наверняка разгонятся так серьезно, что их нападение превзойдет защиту.
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|Текстовая
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Аналитики ждут конкурентный матч. Вероятность успеха канадцев и американцев в основное время эксперты FONBET оценивают коэффициентами 2,20 и 2,60 соответственно. На ничью можно поставить за 4,90.
Четыре сборные сыграют на групповом этапе по три матча по системе «каждый с каждым». Две лучшие команды первого раунда разыграют трофей в финале.
После стартового тура единолично лидирует сборная США, в активе которой три очка.
Котировки от аналитиков FONBET выглядят следующим образом:
Канада — 2,50
США — 2,70
Швеция — 4,50
Финляндия — 15,00
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