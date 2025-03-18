Чикаго — Сиэтл, 19 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
19 марта состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго» - «Сиэтл». Обе команды вряд ли могут рассчитывать на выход в плей-офф, но постараются порадовать своих болельщиков на финише не самого удачного сезона. Оцениваем перспективы соперников и привлекательность букмекерских котировок.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Чикаго Блэкхоукс»
19.03.2025, Ср
03:30 МСК
«Сиэтл Кракен»
|П1 - 3.10
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Юнайтед-центр» (Чикаго, США)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Чикаго»
|4
|7
|30-46
|«Сиэтл»
|7
|4
|46-30
Последние пять матчей «Чикаго» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|16.03.2025
|«Ванкувер»
6:2
«Чикаго»
|14.03.2025
|«Сан-Хосе»
4:2
«Чикаго»
|11.03.2025
|«Колорадо»
3:0
«Чикаго»
|09.03.2025
|«Нэшвилл»
3:2 ОТ
«Чикаго»
|08.03.2025
|«Чикаго»
4:3 ОТ
«Юта»
Последние пять матчей «Сиэтла» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|17.03.2025
|«Сиэтл»
2:3 ОТ
«Виннипег»
|15.03.2025
|«Сиэтл»
4:2
«Юта»
|13.03.2025
|«Сиэтл»
5:4 ОТ
«Монреаль»
|09.03.2025
|«Вашингтон»
4:2
«Сиэтл»
|08.03.2025
|«Филадельфия»
1:4
«Сиэтл»
Последние пять матчей «Чикаго» и «Сиэтла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|20.12.2024
|«Чикаго»
3:1
«Сиэтл»
|15.11.2024
|«Сиэтл»
3:2
«Чикаго»
|25.01.2024
|«Сиэтл»
6:2
«Чикаго»
|15.12.2023
|«Сиэтл»
7:1
«Чикаго»
|29.11.2023
|«Чикаго»
4:3
«Сиэтл»
«Чикаго»
|Показатель
«Сиэтл»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Бедард
|52
Стивенсон
46
|Снайпер (голы)
|Донато
|23
Толванен
21
|Ассистент (передачи)
|Терявяйнен
|37
Стивенсон
35
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Содерблум
|3.14
Даккорд
2.68
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|67
|37
|6
|1
|3
|5
|15
|244-175
|96
|2. Каролина
|67
|36
|5
|0
|2
|2
|22
|217-178
|86
|3. Флорида
|68
|35
|2
|4
|0
|3
|24
|221-184
|85
|4. Тампа-Бэй
|67
|34
|4
|1
|2
|3
|23
|236-179
|83
|5. Торонто
|67
|32
|7
|1
|1
|2
|24
|216-199
|83
|6. Нью-Джерси
|69
|33
|3
|1
|1
|5
|26
|206-178
|80
|7. Оттава
|66
|27
|8
|1
|2
|3
|25
|195-187
|77
|8. Рейнджерс
|68
|30
|2
|1
|0
|6
|29
|204-204
|72
|9. Монреаль
|66
|23
|7
|2
|2
|5
|27
|197-216
|71
|10. Детройт
|67
|24
|5
|3
|0
|6
|29
|194-211
|70
|11. Коламбус
|67
|23
|4
|4
|1
|7
|28
|218-223
|70
|12. Бостон
|69
|23
|7
|0
|1
|8
|30
|186-221
|69
|13. Айлендерс
|66
|24
|4
|2
|1
|7
|28
|179-196
|68
|14. Питтсбург
|69
|19
|8
|1
|5
|5
|31
|202-250
|66
|15. Филадельфия
|69
|17
|6
|5
|3
|5
|33
|191-234
|64
|16. Баффало
|66
|21
|3
|3
|1
|5
|33
|209-232
|60
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|68
|38
|8
|1
|1
|3
|17
|237-156
|98
|2. Даллас
|66
|35
|5
|2
|1
|2
|21
|225-174
|87
|3. Вегас
|67
|36
|2
|1
|3
|5
|20
|222-184
|86
|4. Колорадо
|68
|35
|5
|1
|2
|1
|24
|228-197
|85
|5. Эдмонтон
|67
|28
|11
|0
|1
|3
|24
|214-194
|82
|6. Лос-Анджелес
|66
|31
|4
|1
|3
|6
|21
|186-172
|81
|7. Миннесота
|68
|30
|5
|3
|2
|3
|25
|187-194
|81
|8. Ванкувер
|67
|24
|5
|2
|1
|10
|25
|185-203
|73
|9. Сент-Луис
|68
|24
|5
|4
|1
|6
|28
|202-202
|73
|10. Калгари
|66
|24
|3
|3
|2
|9
|25
|171-196
|71
|11. Юта
|67
|22
|7
|1
|3
|8
|26
|190-198
|71
|12. Анахайм
|67
|21
|5
|3
|2
|5
|31
|179-211
|65
|13. Сиэтл
|68
|23
|5
|1
|3
|2
|34
|203-221
|63
|14. Нэшвилл
|66
|21
|3
|1
|0
|8
|33
|171-214
|58
|15. Чикаго
|67
|17
|2
|1
|2
|7
|38
|182-237
|49
|16. Сан-Хосе
|68
|13
|4
|1
|4
|5
|41
|178-255
|45
Прогноз на матч «Рейнджерс» - «Калгари»
«Чикаго»: Уэбер, Броссуа (оба - травма)
«Сиэтл»: нет потерь
У соперников в предстоящей встрече лишь одна мотивация - подсластить своим болельщиком горечь пилюли на финише неудачного сезона. В результатах встреч этих команд просматривается явная закономерность - побеждают в основном хозяева площадки. Так было в последних шести матчах между «Чикаго» и «Сиэтлом».
Но есть все основания полагать, что негостеприимная традиция на этот раз будет нарушена. «Блэкхоукс» выглядят на льду крайне невыразительно. В четырехматчевом мартовском выездном турне «Чикаго» не набрало ни одного очка. У «Сиэтла» с результатами в последних играх все не так плохо - три победы в последних пяти встречах. Поражения же случились на заданном временном отрезке в матчах с лидерами Востока и Запада - «Вашингтоном» и «Виннипегом» соответственно. Последним «Кракены» уступили лишь в овертайме.
«Сиэтл» видится очевидным фаворитом встречи, а коэффициент на его победу в основное время довольно заманчив. На нем и остановим свой выбор.
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|Текстовая
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КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Россиянин провел в текущем регулярном первенстве за «Блэкхоукс» уже 65 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 11 результативных передач. Весной статистика 30-летнего форварда находится на достойном уровне - Илья забивает в каждом втором матче. В девяти последних играх «Чикаго» на счету Михеева 7 (5+2) результативных баллов.
«Кракены» сохраняют лишь теоретические шансы пробиться в плей-офф, а у «Чикаго» нет и этого. Ставки на возможное участие соперников в розыгрыше Кубка Стэнли не принимаются.
Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон Ойлерз» - 8.00
«Виннипег Джетс» - 9.00
«Флорида Пантерз» - 9.00.
Поставить на победу в плей-офф «Сиэтла» можно за 600.00.
Прогноз на матч «Эдмонтон» - «Юта»
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