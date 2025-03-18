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18 марта 8:56ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Чикаго — Сиэтл, 19 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Битва аутсайдеров Западной конференции
Руслан Ипполитов

 

19 марта состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго» - «Сиэтл». Обе команды вряд ли могут рассчитывать на выход в плей-офф, но постараются порадовать своих болельщиков на финише не самого удачного сезона. Оцениваем перспективы соперников и привлекательность букмекерских котировок.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Чикаго Блэкхоукс»

19.03.2025, Ср

03:30 МСК

«Сиэтл Кракен»

П1 - 3.10

Х - 4.30

П2 - 2.00

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Юнайтед-центр» (Чикаго, США)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Чикаго»4730-46
«Сиэтл»7446-30

Последние пять матчей «Чикаго» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

16.03.2025«Ванкувер»

6:2

«Чикаго»

14.03.2025«Сан-Хосе»

4:2

«Чикаго»

11.03.2025«Колорадо»

3:0

«Чикаго»

09.03.2025«Нэшвилл»

3:2 ОТ

«Чикаго»

08.03.2025«Чикаго»

4:3 ОТ

«Юта»

Последние пять матчей «Сиэтла» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

17.03.2025«Сиэтл»

2:3 ОТ

«Виннипег»

15.03.2025«Сиэтл»

4:2

«Юта»

13.03.2025«Сиэтл»

5:4 ОТ

«Монреаль»

09.03.2025«Вашингтон»

4:2

«Сиэтл»

08.03.2025«Филадельфия»

1:4

«Сиэтл»

Последние пять матчей «Чикаго» и «Сиэтла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

20.12.2024«Чикаго»

3:1

«Сиэтл»

15.11.2024«Сиэтл»

3:2

«Чикаго»

25.01.2024«Сиэтл»

6:2

«Чикаго»

15.12.2023«Сиэтл»

7:1

«Чикаго»

29.11.2023«Чикаго»

4:3

«Сиэтл»

Лидеры

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«Чикаго»

Показатель

«Сиэтл»

Показатель

Бомбардир (очки)Бедард52

Стивенсон

46

Снайпер (голы)Донато23

Толванен

21

Ассистент (передачи)Терявяйнен37

Стивенсон

35

Вратарь (коэфф. надежности)Содерблум3.14

Даккорд

2.68

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон6737613515244-17596
2. Каролина6736502222217-17886
3. Флорида6835240324221-18485
4. Тампа-Бэй6734412323236-17983
5. Торонто6732711224216-19983
6. Нью-Джерси6933311526206-17880
7. Оттава6627812325195-18777
8. Рейнджерс6830210629204-20472
9. Монреаль6623722527197-21671
10. Детройт6724530629194-21170
11. Коламбус6723441728218-22370
12. Бостон6923701830186-22169
13. Айлендерс6624421728179-19668
14. Питтсбург6919815531202-25066
15. Филадельфия6917653533191-23464
16. Баффало6621331533209-23260

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег6838811317237-15698
2. Даллас6635521221225-17487
3. Вегас6736213520222-18486
4. Колорадо6835512124228-19785
5. Эдмонтон67281101324214-19482
6. Лос-Анджелес6631413621186-17281
7. Миннесота6830532325187-19481
8. Ванкувер67245211025185-20373
9. Сент-Луис6824541628202-20273
10. Калгари6624332925171-19671
11. Юта6722713826190-19871
12. Анахайм6721532531179-21165
13. Сиэтл6823513234203-22163
14. Нэшвилл6621310833171-21458
15. Чикаго6717212738182-23749
16. Сан-Хосе6813414541178-25545
Прогноз на матч «Рейнджерс» - «Калгари»

Потери

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«Чикаго»: Уэбер, Броссуа (оба - травма)

«Сиэтл»: нет потерь

Прогноз на матч

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У соперников в предстоящей встрече лишь одна мотивация - подсластить своим болельщиком горечь пилюли на финише неудачного сезона. В результатах встреч этих команд просматривается явная закономерность - побеждают в основном хозяева площадки. Так было в последних шести матчах между «Чикаго» и «Сиэтлом».

Но есть все основания полагать, что негостеприимная традиция на этот раз будет нарушена. «Блэкхоукс» выглядят на льду крайне невыразительно. В четырехматчевом мартовском выездном турне «Чикаго» не набрало ни одного очка. У «Сиэтла» с результатами в последних играх все не так плохо - три победы в последних пяти встречах. Поражения же случились на заданном временном отрезке в матчах с лидерами Востока и Запада - «Вашингтоном» и «Виннипегом» соответственно. Последним «Кракены» уступили лишь в овертайме.

«Сиэтл» видится очевидным фаворитом встречи, а коэффициент на его победу в основное время довольно заманчив. На нем и остановим свой выбор.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты БК PARI называют «Сиэтл» явным фаворитом встречи. Номинал сыгравшей на победу «Кракенов» ставки будет удвоен. За выигрыш «Чикаго» предложен более высокий коэффициент - 3.10. На ничью можно поставить за 4.30.

Вопросы и ответы

Сыграет ли за «Чикаго» Илья Михеев?

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Россиянин провел в текущем регулярном первенстве за «Блэкхоукс» уже 65 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 11 результативных передач. Весной статистика 30-летнего форварда находится на достойном уровне - Илья забивает в каждом втором матче. В девяти последних играх «Чикаго» на счету Михеева 7 (5+2) результативных баллов.

Выйдут ли «Чикаго» и «Сиэтл» в плей-офф?

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«Кракены» сохраняют лишь теоретические шансы пробиться в плей-офф, а у «Чикаго» нет и этого. Ставки на возможное участие соперников в розыгрыше Кубка Стэнли не принимаются.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 8.00

«Виннипег Джетс» - 9.00 

«Флорида Пантерз» - 9.00.

Поставить на победу в плей-офф «Сиэтла» можно за 600.00.

Прогноз на матч «Эдмонтон» - «Юта»
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