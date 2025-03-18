Чикаго — Сиэтл, 19 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

У соперников в предстоящей встрече лишь одна мотивация - подсластить своим болельщиком горечь пилюли на финише неудачного сезона. В результатах встреч этих команд просматривается явная закономерность - побеждают в основном хозяева площадки. Так было в последних шести матчах между «Чикаго» и «Сиэтлом».

Но есть все основания полагать, что негостеприимная традиция на этот раз будет нарушена. «Блэкхоукс» выглядят на льду крайне невыразительно. В четырехматчевом мартовском выездном турне «Чикаго» не набрало ни одного очка. У «Сиэтла» с результатами в последних играх все не так плохо - три победы в последних пяти встречах. Поражения же случились на заданном временном отрезке в матчах с лидерами Востока и Запада - «Вашингтоном» и «Виннипегом» соответственно. Последним «Кракены» уступили лишь в овертайме.

«Сиэтл» видится очевидным фаворитом встречи, а коэффициент на его победу в основное время довольно заманчив. На нем и остановим свой выбор.