Хамзат Чимаев – Шон Стрикленд, 10 мая: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Разгромные коэффициенты в пользу Чимаева. В целом это понятно, ведь действующий чемпион образцово сочетает природную мощь и профессиональную подготовку. Он умеет и агрессивно атаковать в стойке, и сминать соперников в партере. Борьба Чимаева – отдельная история. В среднем представитель ОАЭ выполняет шесть успешных тейкдаунов за 15 минут, причем технически они могут быть максимально разнообразны.

Разумеется, именно на нижнем этаже Стрикленд наиболее уязвим для соперника. В стойке же американец опасен, в том числе и для Чимаева. Недооценивать бывшего чемпиона точно не стоит, ведь поймать крепким ударом он может любого. Но всё-таки трудно представить, что Стрикленд сумеет удержать предстоящий поединок на верхнем этаже.

Рано или поздно (скорее, рано) Чимаев всё же переведет оппонента в партер. И там у американца минимум опций. Борьба у него посредственная по меркам чемпионского уровня UFC. Какое-то время представитель США может защищаться от сабмишенов, но у уроженца Чечни есть всё для тотального контроля в партере.

Резюмируя, ждем, что Чимаев так или иначе задавит Стрикленда на нижнем этаже. Это может быть как сабмишен, так и граунд-энд-паунд. А с учетом личной неприязни жалеть американца чемпион точно не будет – за пять раундов он наверняка найдет финиш. Коэффициент на досрочную победу Чимаева появятся ближе к поединку.