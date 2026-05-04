Хамзат Чимаев – Шон Стрикленд, 10 мая: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Крупный турнир UFC 328 возглавит чемпионский поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом. Представитель ОАЭ будет впервые защищать титул, которым ранее владел американец. Сохранит ли уроженец Чечни пояс и идеальный рекорд?
Чимаев
Стрикленд
|ОАЭ
Страна
США
|32
Возраст
35
|15
Бои
37
|15 (6 / 6 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
30 (12 / 4 / 14)
|0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
7 (2 / 0 / 5)
|Чемпион
Место в рейтинге среднего дивизиона UFC
3
|188
Рост (см)
185,5
|190,5
Размах рук (см)
193
|101,5
Размах ног (см)
105,5
Уроженец Чечни, в 18-летнем возрасте эмигрировал с семьей в Швецию. С пяти лет занимался борьбой, впоследствии несколько раз стал чемпионом Швеции по вольной борьбе. В профессиональных MMA выступает с 2018 г., имеет опыт боев в полусредней и средней весовых категориях. В 2020-м дебютировал в UFC, под эгидой промоушена выиграл все девять поединков. В последнем бою в августе одолел Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей и забрал пояс в среднем весе. Владеет рекордами UFC по самым быстрым сериям из двух (10 дней) и трех (66) побед подряд, а также по количеству точных ударов за один поединок (529). Занимает третье место в мужском рейтинге лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории.
Начал заниматься смешанными единоборствами в 14 лет, уже в 16-летнем возрасте дебютировал на профессиональном уровне – в 2008 г. В 2011-м завоевал пояс KOTC в среднем весе, который защитил пять раз, после чего перешел в UFC. Несколько лет выступал в полусреднем дивизионе, но в 2020 г. вернулся в средний. В сентябре 2023-го одолел Исраэля Адесанью и стал чемпионом UFC в этой категории. Потерял пояс в первой защите, уступив Дрикусу дю Плесси раздельным решением судей. В титульном реванше вновь проиграл. Всего в промоушене одержал 17 побед при семи поражениях. В последнем поединке в феврале нокаутировал Энтони Эрнандеса в третьем раунде.
Разгромные коэффициенты в пользу Чимаева. В целом это понятно, ведь действующий чемпион образцово сочетает природную мощь и профессиональную подготовку. Он умеет и агрессивно атаковать в стойке, и сминать соперников в партере. Борьба Чимаева – отдельная история. В среднем представитель ОАЭ выполняет шесть успешных тейкдаунов за 15 минут, причем технически они могут быть максимально разнообразны.
Разумеется, именно на нижнем этаже Стрикленд наиболее уязвим для соперника. В стойке же американец опасен, в том числе и для Чимаева. Недооценивать бывшего чемпиона точно не стоит, ведь поймать крепким ударом он может любого. Но всё-таки трудно представить, что Стрикленд сумеет удержать предстоящий поединок на верхнем этаже.
Рано или поздно (скорее, рано) Чимаев всё же переведет оппонента в партер. И там у американца минимум опций. Борьба у него посредственная по меркам чемпионского уровня UFC. Какое-то время представитель США может защищаться от сабмишенов, но у уроженца Чечни есть всё для тотального контроля в партере.
Резюмируя, ждем, что Чимаев так или иначе задавит Стрикленда на нижнем этаже. Это может быть как сабмишен, так и граунд-энд-паунд. А с учетом личной неприязни жалеть американца чемпион точно не будет – за пять раундов он наверняка найдет финиш. Коэффициент на досрочную победу Чимаева появятся ближе к поединку.
Турнир UFC 328 пройдет на арене «Prudential Center» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Шоу стартует в полночь с 9 на 10 мая по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому главный бой Чимаев – Стрикленд стоит ожидать около 06:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямой эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 01:00 мск.
Основной кард
Прелимы