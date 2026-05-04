Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Хамзат Чимаев – Шон Стрикленд, 10 мая: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Соперники резко негативно высказываются друг о друге
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Хамзат Чимаев
  • Шон Стрикленд
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Чимаев – Стрикленд

Крупный турнир UFC 328 возглавит чемпионский поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом. Представитель ОАЭ будет впервые защищать титул, которым ранее владел американец. Сохранит ли уроженец Чечни пояс и идеальный рекорд?

Статистика

Свернуть

Чимаев

 

Стрикленд

ОАЭ

Страна

США

32

Возраст

35

15

Бои

37

15 (6 / 6 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

30 (12 / 4 / 14)

0

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

7 (2 / 0 / 5)

Чемпион

Место в рейтинге среднего дивизиона UFC

3

188

Рост (см)

185,5

190,5

Размах рук (см)

193

101,5

Размах ног (см)

105,5

Хамзат Чимаев

Свернуть

Уроженец Чечни, в 18-летнем возрасте эмигрировал с семьей в Швецию. С пяти лет занимался борьбой, впоследствии несколько раз стал чемпионом Швеции по вольной борьбе. В профессиональных MMA выступает с 2018 г., имеет опыт боев в полусредней и средней весовых категориях. В 2020-м дебютировал в UFC, под эгидой промоушена выиграл все девять поединков. В последнем бою в августе одолел Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей и забрал пояс в среднем весе. Владеет рекордами UFC по самым быстрым сериям из двух (10 дней) и трех (66) побед подряд, а также по количеству точных ударов за один поединок (529). Занимает третье место в мужском рейтинге лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Шон Стрикленд

Свернуть

Начал заниматься смешанными единоборствами в 14 лет, уже в 16-летнем возрасте дебютировал на профессиональном уровне – в 2008 г. В 2011-м завоевал пояс KOTC в среднем весе, который защитил пять раз, после чего перешел в UFC. Несколько лет выступал в полусреднем дивизионе, но в 2020 г. вернулся в средний. В сентябре 2023-го одолел Исраэля Адесанью и стал чемпионом UFC в этой категории. Потерял пояс в первой защите, уступив Дрикусу дю Плесси раздельным решением судей. В титульном реванше вновь проиграл. Всего в промоушене одержал 17 побед при семи поражениях. В последнем поединке в феврале нокаутировал Энтони Эрнандеса в третьем раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ЧимаеваПобеда СтриклендаТМ (3,5)ТБ (3,5)
PARI1,117,101,771,99

Прогноз на бой

Свернуть

Разгромные коэффициенты в пользу Чимаева. В целом это понятно, ведь действующий чемпион образцово сочетает природную мощь и профессиональную подготовку. Он умеет и агрессивно атаковать в стойке, и сминать соперников в партере. Борьба Чимаева – отдельная история. В среднем представитель ОАЭ выполняет шесть успешных тейкдаунов за 15 минут, причем технически они могут быть максимально разнообразны.

Разумеется, именно на нижнем этаже Стрикленд наиболее уязвим для соперника. В стойке же американец опасен, в том числе и для Чимаева. Недооценивать бывшего чемпиона точно не стоит, ведь поймать крепким ударом он может любого. Но всё-таки трудно представить, что Стрикленд сумеет удержать предстоящий поединок на верхнем этаже.

Рано или поздно (скорее, рано) Чимаев всё же переведет оппонента в партер. И там у американца минимум опций. Борьба у него посредственная по меркам чемпионского уровня UFC. Какое-то время представитель США может защищаться от сабмишенов, но у уроженца Чечни есть всё для тотального контроля в партере.

Резюмируя, ждем, что Чимаев так или иначе задавит Стрикленда на нижнем этаже. Это может быть как сабмишен, так и граунд-энд-паунд. А с учетом личной неприязни жалеть американца чемпион точно не будет – за пять раундов он наверняка найдет финиш. Коэффициент на досрочную победу Чимаева появятся ближе к поединку.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Полный кард, где смотреть бой Чимаев – Стрикленд

Свернуть

Турнир UFC 328 пройдет на арене «Prudential Center» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Шоу стартует в полночь с 9 на 10 мая по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому главный бой Чимаев – Стрикленд стоит ожидать около 06:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямой эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 01:00 мск.

Основной кард

  • Хамзат Чимаев (ОАЭ) Шон Стрикленд (США). Средний вес. Титульный бой;
  • Джошуа Ван (Мьянма) Тацуро Таира (Япония). Наилегчайший вес. Титульный бой;
  • Александр Волков (Россия) – Валдо Кортес-Акоста (Доминиканская Республика). Тяжелый вес;
  • Шон Брэди (США) – Хоакин Бакли (США). Полусредний вес;
  • Кинг Грин (США) – Джереми Стивенс (США). Легкий вес;

Прелимы

  • Атеба Готье (Камерун) – Оззи Диас (США). Средний вес;
  • Йоэль Альварес (Испания) – Ярослав Амосов (Украина). Полусредний вес;
  • Грант Доусон (США) – Матеуш Ребецкий (Польша). Легкий вес;
  • Джим Миллер (США) – Джаред Гордон (США). Легкий вес;
  • Роман Копылов (Россия) – Марко Тулио (Бразилия). Средний вес;
  • Пэт Сабатини (США) – Уильям Гомис (Франция). Полулегкий вес;
  • Байсангур Сусуркаев (Россия) – Джорден Сантос (Бразилия). Средний вес;
  • Клейтон Карпентер (США) – Хосе Очоа (Перу). Наилегчайший вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer241 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_4eb1865757.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer57 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer241 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer241 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer241 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer241 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading