Дерек Чисора – Деонтей Уайлдер, 4 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

В субботу, 4 апреля, большой боксерский вечер в Лондоне возглавит поединок топовых тяжеловесов (свыше 90,7 кг) британца Дерека Чисоры и американца Деонтея Уайлдера. Для обоих это будет 50-й профессиональный бой. Кто окажется сильнее?
Чисора
Уайлдер
|Англия
Страна
США
|42
Возраст
40
|49
Бои
49
|36 (23)
Победы (нокауты)
44 (43)
|13 (4)
Поражения (нокауты)
4 (3)
|0
Ничьи
1
|Неактивен
Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec
43
|187
Рост (см)
198
|188
Размах рук (см)
211
|Правша
Стойка
Правша
На профессиональном ринге выступает с 2007 г. В 2012-м впервые бился за титул чемпиона мира (WBC), но проиграл Виталию Кличко. Был обладателем поясов WBA и WBO International, WBO Inter-Continental и других. В 2022-м вновь бился за титул чемпиона мира по версии WBC, но на этот раз уступил Тайсону Фьюри. Затем вышел на серию из трех побед. В последнем бою в феврале 2025 г. одолел Отто Валлина единогласным решением судей.
Начал заниматься боксом в 20-летнем возрасте. Взял бронзовую медаль в тяжелом весе на Олимпиаде-2008 в Пекине. После Игр перешел на профессиональный ринг. В 2012-м забрал континентальный пояс WBC, а в 2015-м стал регулярным чемпионом мира по версии этой организации. Защитил титул десять раз, в том числе через ничью с Тайсоном Фьюри. Но в 2020 г. уступил британцу и потерял пояс, а в 2021-м вновь проиграл в трилогии. Затем одержал две победы при стольких же поражениях. В последнем поединке в июне нокаутировал Тайрелла Херндона в седьмом раунде.
Чисору не раз списывали со счетов, а он постоянно доказывал, что по-прежнему конкурентоспособен на высоком уровне. Вот и после поражения от Фьюри британский ветеран вышел на серию из трех побед, причем на солидной дистанции – от 10 до 12 раундов.
Уайлдер, напротив, в последние годы улетел в крутое пике. По-настоящему больших побед у него уже не было несколько лет. В таких обстоятельствах всё труднее предсказать, в каких кондициях предстанет американец. Базово мощнейший удар по-прежнему при нем, но найдутся ли ещё какие-то козыри? Все-таки биться придется не просто с умным, а с довольно хитрым соперником.
Резюмируя, понимаем букмекеров, которые представляют Чисору фаворитом. Если англичанин сдержит стартовый натиск Уайлдера, то получит отличный шанс вымотать оппонента, загнать его в тупик и даже оформить досрочную победу во второй половине. Рискнем предположить, что поединок завершится именно не раньше седьмого раунда.
Турнир на «O2 Arena» в Лондоне начнется в субботу, 4 апреля, в 21:00 по московскому времени. Главный бой Чисора – Уайлдер стоит ожидать не ранее полуночи.
Официальным вещателем турнира будет сервис DAZN.
Полный кард