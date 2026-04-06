Партнерский проект

Дерек Чисора – Деонтей Уайлдер, 4 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Два звездных ветерана
Александр Бокулёв
В субботу, 4 апреля, большой боксерский вечер в Лондоне возглавит поединок топовых тяжеловесов (свыше 90,7 кг) британца Дерека Чисоры и американца Деонтея Уайлдера. Для обоих это будет 50-й профессиональный бой. Кто окажется сильнее?

Статистика

Чисора

 

Уайлдер

Англия

Страна

США

42

Возраст

40

49

Бои

49

36 (23)

Победы (нокауты)

44 (43)

13 (4)

Поражения (нокауты)

4 (3)

0

Ничьи

1

Неактивен

Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec

43

187

Рост (см)

198

188

Размах рук (см)

211

Правша

Стойка

Правша

Дерек Чисора

На профессиональном ринге выступает с 2007 г. В 2012-м впервые бился за титул чемпиона мира (WBC), но проиграл Виталию Кличко. Был обладателем поясов WBA и WBO International, WBO Inter-Continental и других. В 2022-м вновь бился за титул чемпиона мира по версии WBC, но на этот раз уступил Тайсону Фьюри. Затем вышел на серию из трех побед. В последнем бою в феврале 2025 г. одолел Отто Валлина единогласным решением судей.

Деонтей Уайлдер

Начал заниматься боксом в 20-летнем возрасте. Взял бронзовую медаль в тяжелом весе на Олимпиаде-2008 в Пекине. После Игр перешел на профессиональный ринг. В 2012-м забрал континентальный пояс WBC, а в 2015-м стал регулярным чемпионом мира по версии этой организации. Защитил титул десять раз, в том числе через ничью с Тайсоном Фьюри. Но в 2020 г. уступил британцу и потерял пояс, а в 2021-м вновь проиграл в трилогии. Затем одержал две победы при стольких же поражениях. В последнем поединке в июне нокаутировал Тайрелла Херндона в седьмом раунде.

Сравнение коэффициентов

 Победа ЧисорыПобеда УайлдераДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,552,551,402,75

Прогноз на бой

Чисору не раз списывали со счетов, а он постоянно доказывал, что по-прежнему конкурентоспособен на высоком уровне. Вот и после поражения от Фьюри британский ветеран вышел на серию из трех побед, причем на солидной дистанции – от 10 до 12 раундов. 

Уайлдер, напротив, в последние годы улетел в крутое пике. По-настоящему больших побед у него уже не было несколько лет. В таких обстоятельствах всё труднее предсказать, в каких кондициях предстанет американец. Базово мощнейший удар по-прежнему при нем, но найдутся ли ещё какие-то козыри? Все-таки биться придется не просто с умным, а с довольно хитрым соперником.

Резюмируя, понимаем букмекеров, которые представляют Чисору фаворитом. Если англичанин сдержит стартовый натиск Уайлдера, то получит отличный шанс вымотать оппонента, загнать его в тупик и даже оформить досрочную победу во второй половине. Рискнем предположить, что поединок завершится именно не раньше седьмого раунда.

Где смотреть бой Чисора – Уайлдер

Турнир на «O2 Arena» в Лондоне начнется в субботу, 4 апреля, в 21:00 по московскому времени. Главный бой Чисора – Уайлдер стоит ожидать не ранее полуночи.

Официальным вещателем турнира будет сервис DAZN.

Полный кард

  • Дерек Чисора (Англия) – Деонтей Уайлдер (США). Тяжелый вес;
  • Виддал Райли (Англия) – Матеуш Мастернак (Польша). Первый тяжелый вес. Бой за пояс EBU;
  • Дензел Бентли (Англия) – Эндри Сааведра (Венесуэла). Средний вес. Бой за временный пояс WBO;
  • Мэтти Харрис (Англия) – Франклин Игнатиус (Англия). Тяжелый вес;
  • Амир Андерсон (США) – Джордан Дужон (Англия). Средний вес;
  • Джермейн Дливайо (Англия) – Джейк Морган (Англия). Второй полулегкий вес;
  • Дэн Товард (Англия) – Мисаэль да Вейга (Португалия). Первый средний вес;
  • Эштон Сильве (США) – Тони Галавис (Мексика). Первый полусредний вес;
  • Том Велланд (Англия) – Александр Моралес (Мексика). Полулегкий вес.

