Дерек Чисора – Деонтей Уайлдер, 4 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Чисору не раз списывали со счетов, а он постоянно доказывал, что по-прежнему конкурентоспособен на высоком уровне. Вот и после поражения от Фьюри британский ветеран вышел на серию из трех побед, причем на солидной дистанции – от 10 до 12 раундов.

Уайлдер, напротив, в последние годы улетел в крутое пике. По-настоящему больших побед у него уже не было несколько лет. В таких обстоятельствах всё труднее предсказать, в каких кондициях предстанет американец. Базово мощнейший удар по-прежнему при нем, но найдутся ли ещё какие-то козыри? Все-таки биться придется не просто с умным, а с довольно хитрым соперником.

Резюмируя, понимаем букмекеров, которые представляют Чисору фаворитом. Если англичанин сдержит стартовый натиск Уайлдера, то получит отличный шанс вымотать оппонента, загнать его в тупик и даже оформить досрочную победу во второй половине. Рискнем предположить, что поединок завершится именно не раньше седьмого раунда.