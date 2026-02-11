Хуберт Хуркач – Александр Бублик, 11 февраля: прогноз на матч турнира в Роттердаме

Десятая ракетка мира Александр Бублик сыграет в первом круге «пятисотника» в Роттердаме с Хубертом Хуркачем. Ранее в карьере поляк доминировал над представителем Казахстана, однако их последняя личная встреча состоялась аж в 2023 году. Готов ли Бублик реваншировать оппонента?

Дата / Время: 11.02.2026, не ранее 12:00 по московскому времени

