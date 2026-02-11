Хуберт Хуркач – Александр Бублик, 11 февраля: прогноз на матч турнира в Роттердаме

Партнерский проект
Десятая ракетка мира Александр Бублик сыграет в первом круге «пятисотника» в Роттердаме с Хубертом Хуркачем. Ранее в карьере поляк доминировал над представителем Казахстана, однако их последняя личная встреча состоялась аж в 2023 году. Готов ли Бублик реваншировать оппонента?
Дата / Время: 11.02.2026, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена:
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Хуберт Хуркач (28 лет, 70-я ракетка мира)
Александр Бублик (28 лет, 10-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Победитель этого матча сыграет во втором круге с сильнейшим из пары Уго Гренье (Франция, 188-я ракетка мира) - Ян-Леннард Штруфф (Германия, 82).
Победитель 12 турниров на уровне ATP, восемь из которых - в одиночном разряде. На пике карьеры занимал восьмое место в мировом рейтинге. Представитель Польши пропустил внушительную часть прошлого сезона из-за различных травм. В нынешней кампании одержал пять побед и потерпел три поражения. На турнире в Роттердаме ему необходимо защищать очки за прошлогодний выход в полуфинал.
За карьеру выиграл девять турниров ATP в одиночном разряде. Благодаря успешному старту нового сезона впервые вошел в топ-10 мировой классификации. В январе уроженец Гатчины триумфально выступил на турнире в Гонконге, обыграв в финале пятую ракетку планеты Лоренцо Музетти. Всего в нынешнем сезоне одержал восемь побед при двух поражениях в официальных встречах.
Хуркач имеет подавляющее преимущество в очных матчах, одержав шесть побед при одном поражении. В последний раз теннисисты встречались в официальном матче летом 2023 года.
Аналитики выставили Бублика небольшим фаворитом встречи. В линии PARI предлагают коэффициенты 1,75 на победу представителя Казахстана и 2,08 на успех Хуркача.
Эксперты PARI не сомневаются, что теннисисты сыграют приличное количество геймов. На ТБ (23,5) можно поставить за коэффициент 1,80. В обратную сторону - 1,90.
На наш взгляд, букмекеры сильно недооценивают шансы Хуркача в предстоящей матче. Во-первых, перед нами красноречивая статистика очных противостояний, которая указывают на тотальное преимущество поляка – 6 побед при одном поражении. Кроме того, Роттердам – исторически не самый успешный турнир для Бублик. Начиная с 2022 года, экс-россиянин лишь раз проходил во второй круг.
Хуркач имеет в арсенале сильную первую подачу, которая доставляет хлопот всем соперникам без исключения. Учитывая мотивацию Хуберта защитить очки за прошлогодний полуфинал, рискнем предположить, что именно он и одержит победу за коэффициент 2,08.