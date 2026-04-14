Новак Джокович — Карлос Алькарас, 4 августа: прогноз на финал Олимпиады-2024

Доберется ли серб до заветного золота?
Очередное противостояние между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарас придется на финал Олимпиады-2024. Кто окажется сильнее в дуэли второго и третьего номеров мирового рейтинга?

Дата / Время: 04.08.2024, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Ролан Гаррос», Корт Филиппа Шатрие (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Новак Джокович (37 лет, 2-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: Мэттью Эбден (Австралия) - 6:0, 6:1
  • 2-й круг: Рафаэль Надаль (Испания) - 6:1, 6:4
  • 3-й круг: Доминик Кёпфер (Германия) - 7:5, 6:3
  • 1/4 финала: Стефанос Циципас (Греция, 8) - 6:3, 7:6 (7:3)
  • 1/2 финала: Лоренцо Музетти (Италия, 11) - 6:4, 6:2

Карлос Алькарас (21 год, 3-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: Хади Хабиб (Ливан) - 6:3, 6:1
  • 2-й круг: Таллон Грикспор (Нидерланды) - 6:1, 7:6 (7:3)
  • 3-й круг: Роман Сафиуллин (Россия) - 6:4, 6:2
  • 1/4 финала: Томми Пол (США, 9) - 6:3, 7:6 (9:7)
  • 1/2 финала: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 13) - 6:1, 6:1

Новак Джокович

Бывшая первая ракетка мира, обладатель 98 титулов на уровне ATP, бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. В прошлом сезоне установил рекорд среди мужчин по числу титулов на турнирах Большого шлема (24), из которых в 2023-м не выиграл только Уимблдон, где уступил в финале. В 2024 году на Australian Open дошел до полуфинала, на «Ролан Гаррос» снялся перед четвертьфиналом из-за травмы, на Уимблдоне уступил в финале. Всего в сезоне одержал 28 побед при семи поражениях. 

Карлос Алькарас

Бывшая первая ракетка мира. Победитель 11 турниров ATP, в том числе семи грунтовых. Также выиграл четыре мэйджора: US Open в позапрошлом сезоне, Уимблдон - в прошлом и нынешнем, «Ролан Гаррос» - в нынешнем. Кроме того, в 2024 году дошел до четвертьфинала Australian Open, а всего одержал 38 побед при шести поражениях. В Олимпиаде участвует впервые.

Личные встречи

Соперники провели шесть официальных очных матчей. Джокович выиграл обе встречи на харде, а также одну - на грунте. Алькарас одержал одну победу на грунте и брал верх на траве в двух последних финалах Уимблдона.

Ставки на исход

Букмекеры считают испанца явным фаворитом встречи. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,45 на победу Алькараса и 2,85 на успех Джоковича.

Ставки на тоталы

Букмекеры ожидают, что матч продлится как минимум два десятка геймов. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,93 на ТБ (22,5) и 1,87 на ТМ (22,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа Джоковича — Победа Алькараса — ТМ (22,5) — ТБ (20,5)
PARI2,851,451,871,93

Прогноз и ставка

Три недели назад соперники встречались в финале Уимблдона, и тогда Джоковичу было очень тяжело. В целом тот турнир серб провел вскоре после операции, что явно на нем сказалось. Да и сейчас вторая ракетка мира периодически проседает, жалуется на проблемы со здоровьем, но все-таки проходит одного оппонента за другим.

Разумеется, с Алькарасом будет тяжелее всего. Джокович всё чаще не успевает за испанцем в очных матчах, а наследник Рафаэля Надаля на Олимпиаде-2024 находится в прекрасной форме. Но выдающаяся ментальная сила серба и его предельная мотивация всё-таки взять золото Игр могут стать контраргументом.

Предположим, что уже первый сет будет конкурентным и пробьет ТБ (9,5).

