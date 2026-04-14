Новак Джокович — Карлос Алькарас, 4 августа: прогноз на финал Олимпиады-2024

Очередное противостояние между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарас придется на финал Олимпиады-2024. Кто окажется сильнее в дуэли второго и третьего номеров мирового рейтинга?
Дата / Время: 04.08.2024, не ранее 13:00 по московскому времени
Арена: «Ролан Гаррос», Корт Филиппа Шатрие (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Новак Джокович (37 лет, 2-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Карлос Алькарас (21 год, 3-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Бывшая первая ракетка мира, обладатель 98 титулов на уровне ATP, бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. В прошлом сезоне установил рекорд среди мужчин по числу титулов на турнирах Большого шлема (24), из которых в 2023-м не выиграл только Уимблдон, где уступил в финале. В 2024 году на Australian Open дошел до полуфинала, на «Ролан Гаррос» снялся перед четвертьфиналом из-за травмы, на Уимблдоне уступил в финале. Всего в сезоне одержал 28 побед при семи поражениях.
Бывшая первая ракетка мира. Победитель 11 турниров ATP, в том числе семи грунтовых. Также выиграл четыре мэйджора: US Open в позапрошлом сезоне, Уимблдон - в прошлом и нынешнем, «Ролан Гаррос» - в нынешнем. Кроме того, в 2024 году дошел до четвертьфинала Australian Open, а всего одержал 38 побед при шести поражениях. В Олимпиаде участвует впервые.
Соперники провели шесть официальных очных матчей. Джокович выиграл обе встречи на харде, а также одну - на грунте. Алькарас одержал одну победу на грунте и брал верх на траве в двух последних финалах Уимблдона.
Букмекеры считают испанца явным фаворитом встречи. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,45 на победу Алькараса и 2,85 на успех Джоковича.
Букмекеры ожидают, что матч продлится как минимум два десятка геймов. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,93 на ТБ (22,5) и 1,87 на ТМ (22,5).
Три недели назад соперники встречались в финале Уимблдона, и тогда Джоковичу было очень тяжело. В целом тот турнир серб провел вскоре после операции, что явно на нем сказалось. Да и сейчас вторая ракетка мира периодически проседает, жалуется на проблемы со здоровьем, но все-таки проходит одного оппонента за другим.
Разумеется, с Алькарасом будет тяжелее всего. Джокович всё чаще не успевает за испанцем в очных матчах, а наследник Рафаэля Надаля на Олимпиаде-2024 находится в прекрасной форме. Но выдающаяся ментальная сила серба и его предельная мотивация всё-таки взять золото Игр могут стать контраргументом.
Предположим, что уже первый сет будет конкурентным и пробьет ТБ (9,5).