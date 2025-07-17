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16 июля 9:38ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Джеймс Дакворт — Алехандро Давидович-Фокина, 17 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Лос-Кабосе

У австралийца мало шансов против второй ракетки турнира
Руслан Ипполитов

17 июля во втором круге турнира в мексиканском Лос-Кабосе (хард) свой дебютный матч проведет второй номер посева Алехандро Давидович-Фокина. Соперником занимающего 26-ю строчку в рейтинге АТР испанца станет Джеймс Дакворт. Австралиец в предыдущем круге выбил француза Адриана Маннарино. Оцениваем шансы соперников и коэффициенты букмекерских контор.

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Дата / Время: 17.07.2025, не ранее 07:00 по московскому времени

Арена: «Дельмар Интернешнл Скул»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Джеймс Дакворт (33 года, 113-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Адриан Маннарино (Франция, 128) — 6:3, 6:4

Алехандро Давидович-Фокина (26 лет, 26-я ракетка мира)

  • 1-й круг: освобожден

Джеймс Дакворт (Австралия)

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Полуфиналист юниорского Открытого чемпионата Франции-2010. Экс-седьмая ракетка мира в юниорском рейтинге. Побед на турнирах АТР не одерживал. Наивысшее место в мировом мужском рейтинге за карьеру - 46. Профессионал с 2010 года.

В 2025 году провел 11 матчей: 3 победы - 8 поражений. Четвертьфиналист турнира в Брисбене (хард) в парном разряде.

На Уимблдоне и «Ролан Гаррос» вылетал в первом круге. На Australian Open - во втором.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Алехандро Давидович-Фокина (Испания)

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Победитель одного турнира ATP в парном разряде. Победитель юниорского Уимблдона-2017. Максимальное место в мировом рейтинге - 21. Профессионал с 2017 года.

В текущем сезоне провел 44 матча, в которых одержал 28 побед и потерпел 16 поражений. Финалист турниров в Акапулько (хард) и Делрэй-Бич (хард). Полуфиналист турниров в Истбурне (трава), Монте-Карло(грунт). Четвертьфиналист турнира в Барселоне (грунт). 

 На Уимблдоне дошел до третьего круга, в котором уступил Тейлору Фрицу. На «Ролан Гаррос» вылетел во втором круге. На Australian Open - в четвертом.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники провели лишь одну очную встречу. В 2025 году во втором круге турнира в Истбурне (трава) испанец обыграл австралийца в трех сетах - 6:7, 6:3, 6:4.

Ставки на исход

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Эксперты PARI в котировках заметное предпочтение отдают испанцу, предлагая на его победу коэффициент втрое меньший, чем на австралийца. Шансы на успех Давидовича-Фокины котируются за 1,28. На Дакворта можно поставить за солидные 3.70.

Ставки на тотал

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На то, что в матче будет сыграно 21 гейма (ТБ 21.5) предложен кэф 1,87. ТМ 21.5 идет за 1.93. 

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Коэффициенты букмекеров

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Победа Дакворта

Победа Давидовича-Фокины

ТБ (21.5)

ТМ (21.5)

PARI

3.70

1.28

1.87

1.93

Прогноз и ставка

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Несколько дней назад Давидович-Фокина уступил в финале выставочного турнира Даниилу Медведеву. Все бы ничего, но настроение Алехандро точно подпортил тот факт, что турнир этот является одним из старейших в мире тенниса, проходит в Испании и носит имя испанского короля. Впрочем, возможно, это лишь добавит спортивной злости Алехандро, который на турнире в Лос-Кабосе получил второй номер посева и является одним из основных претендентов на итоговую победу.

Дакворт в первом круге играючи разобрался с французом Адрианом Маннарино, но ближайший соперник куда опасней. История личных встреч испанца и австралийца насчитывает всего один матч, но случился он совсем недавно. Меньше месяца назад Алехандро обыграл Джеймса в Истбурне. Пусть на траве, и не достаточно уверенно, но все же обыграл. На харде, если судить по статистике, Давидович-Фокина демонстрирует свои лучшие результаты. Полагаем, что легкой прогулки для испанца не получится, но в следующий раунд пройдет именно он. Выбор редакции - в матче будет сыграно не меньше 22 геймов. 

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