Джеймс Дакворт — Алехандро Давидович-Фокина, 17 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Лос-Кабосе

Несколько дней назад Давидович-Фокина уступил в финале выставочного турнира Даниилу Медведеву. Все бы ничего, но настроение Алехандро точно подпортил тот факт, что турнир этот является одним из старейших в мире тенниса, проходит в Испании и носит имя испанского короля. Впрочем, возможно, это лишь добавит спортивной злости Алехандро, который на турнире в Лос-Кабосе получил второй номер посева и является одним из основных претендентов на итоговую победу.

Дакворт в первом круге играючи разобрался с французом Адрианом Маннарино, но ближайший соперник куда опасней. История личных встреч испанца и австралийца насчитывает всего один матч, но случился он совсем недавно. Меньше месяца назад Алехандро обыграл Джеймса в Истбурне. Пусть на траве, и не достаточно уверенно, но все же обыграл. На харде, если судить по статистике, Давидович-Фокина демонстрирует свои лучшие результаты. Полагаем, что легкой прогулки для испанца не получится, но в следующий раунд пройдет именно он. Выбор редакции - в матче будет сыграно не меньше 22 геймов.