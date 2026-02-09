Динамо - Краснодар, 10 февраля: где смотреть матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В третьем туре Winline Зимнего Кубка РПЛ по футболу нас ожидает ремейк последнего тура двух предыдущих чемпионатов страны. «Краснодар» - «Динамо» - с недавних пор это противостояние стало особенно принципиальным. Рассмотрим его сквозь призму цифр букмекеров и статистиков.
Турнир: Winline Зимний Кубок РПЛ, 3-й тур
Стадион: «Аль-Нахайян» Абу-Даби (ОАЭ)
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо»
|9
|9
|15
|29-48
|«Краснодар»
|15
|9
|9
|48-29
Последние пять матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.02.2026
|ЦСКА
1:1, пен. 3:5
«Динамо»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|03.02.2026
|«Зенит»
2:1
«Динамо» Москва
Winline Зимний Кубок РПЛ
|26.01.2026
|«Динамо» Москва
1:1, пен. 2:3
«Чэнду Жунчэн»
Товарищеский матч
|23.01.2026
|«Динамо» Москва
2:2, пен. 5:3
«Шанхай Шэньхуа»
Товарищеский матч
|06.12.2025
|«Спартак»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.02.2026
|«Краснодар»
3:0
«Зенит»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|03.02.2026
|ЦСКА
2:2, пен. 5:4
«Краснодар»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|27.01.2026
|«Краснодар»
2:1
«Елимай»
Товарищеский матч
|07.12.2025
|«Краснодар»
3:2
ЦСКА
РПЛ
|30.11.2026
|«Краснодар»
5:0
«Крылья Советов»
РПЛ
Winline Зимний Кубок РПЛ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Краснодар
|2
|1
|0
|1
|5-2
|4
|2. ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|3. Зенит
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|4. Динамо
|2
|1
|0
|1
|2-3
|2
«Динамо» за две недели межсезонья пробило больше пенальти, чем за целый официальный сезон. Из четырех зимних спаррингов бело-голубых три заканчивались серией 11-метровых. «Шанхай Шэньхуа» и ЦСКА подопечные Ролана Гусева таким образом победили, а «Чэнду Жунчэн» - уступили. Что еще объединяет все эти игры, москвичи неизменно забивали и пропускали.
«Краснодар» тоже прошел через послематчевую «лотерею» в первом туре состязания, а во втором неожиданно крупно - 3:0 - обыграл «Зенит». Таким образом, для итоговой победы на турнире команде Мурада Мусаева достаточно обыграть динамовцев. Понятно, что в межсезонных турнирах результат отходит на второй план, но успех в таком турнире благотворно влияет на настрой команды. Полагаем, что «быки» своего не упустят, но голы забьют и те, и другие. Winline дает на такой исход коэффициент 1.48.
Прямую трансляцию из ОАЭ проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также Winline.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Sports.ru
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо»: Глебов, Зайнутдинов, Чавес, Александров, Артур (все - травмы)
«Зенит»: Шилов (травма)
БК Winline установила высокие коэффициенты на три самых популярных исхода основного маркета. Победа южан идет в линии за 2.08, ничья - за 3.49, а успех москвичей - за 3.08.
Эксперты отдают предпочтение в паре чемпиону России. В сентябре прошлого года в Кубке России соперники заключили нулевую ничью, а до этого кубанцы выиграли у бело-голубых семь матчей подряд.
В прямом эфире встречу покажут «Матч ТВ» и БК Winline.