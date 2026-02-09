Ведомости
Динамо - Краснодар, 10 февраля: где смотреть матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, прогноз, составы

У турнира будет новый победитель?
Валентин Васильев

В третьем туре  Winline Зимнего Кубка РПЛ по футболу нас ожидает ремейк последнего тура двух предыдущих чемпионатов страны. «Краснодар» - «Динамо» - с недавних пор это противостояние стало особенно принципиальным.  Рассмотрим его сквозь призму цифр букмекеров и статистиков.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва)

10.02.2026, Вт

16:00 МСК

«Краснодар» 

П1 - 3.08

Х - 3.49

П2 - 2.08

Турнир: Winline Зимний Кубок РПЛ, 3-й тур

Стадион: «Аль-Нахайян» Абу-Даби (ОАЭ)

Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо»991529-48
«Краснодар» 159948-29

Последние пять матчей «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.02.2026ЦСКА

1:1, пен. 3:5

«Динамо»

Winline Зимний Кубок РПЛ

03.02.2026«Зенит»

2:1

«Динамо» Москва

Winline Зимний Кубок РПЛ

26.01.2026«Динамо» Москва

1:1, пен. 2:3

«Чэнду Жунчэн»

Товарищеский матч

23.01.2026«Динамо» Москва

2:2, пен. 5:3

«Шанхай Шэньхуа»

Товарищеский матч

06.12.2025«Спартак»

1:1

«Динамо» Москва

РПЛ

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.02.2026«Краснодар»

3:0

«Зенит»

Winline Зимний Кубок РПЛ

03.02.2026ЦСКА

2:2, пен. 5:4

«Краснодар»

Winline Зимний Кубок РПЛ

27.01.2026«Краснодар»

2:1

«Елимай» 

Товарищеский матч

07.12.2025«Краснодар»

3:2

ЦСКА

РПЛ

30.11.2026«Краснодар»

5:0

«Крылья Советов» 

РПЛ

Расписание и результаты матчей

Winline Зимний Кубок РПЛ

  • 03.02.2026, 15:00. «Зенит» – «Динамо» - 2:1
  • 03.02.2026, 19:15. ЦСКА – «Краснодар» - 2:2, пен. 5:4
  • 06.02.2026, 15:00. ЦСКА – «Динамо» - 2:2, пен. 3:5
  • 06.02.2026, 19:15. «Краснодар» – «Зенит» - 3:0
  • 10.02.2026, 10:00. «Зенит» – ЦСКА
  • 10.02.2026, 16:00. «Динамо» – «Краснодар»

Турнирная таблица

КомандаИВНПМО
1. Краснодар21015-24
2. ЦСКА21013-33
3. Зенит21012-43
4. Динамо21012-32

Прогноз на матч

«Динамо» за две недели межсезонья пробило больше пенальти, чем за целый официальный сезон. Из четырех зимних спаррингов бело-голубых три заканчивались серией 11-метровых. «Шанхай Шэньхуа» и ЦСКА подопечные Ролана Гусева таким образом победили, а «Чэнду Жунчэн» - уступили. Что еще объединяет все эти игры, москвичи неизменно забивали и пропускали. 

«Краснодар» тоже прошел через послематчевую «лотерею» в первом туре состязания, а во втором неожиданно крупно - 3:0 - обыграл «Зенит». Таким образом, для итоговой победы на турнире команде Мурада Мусаева достаточно обыграть динамовцев. Понятно, что в межсезонных турнирах результат отходит на второй план, но успех в таком турнире благотворно влияет на настрой команды. Полагаем, что «быки» своего не упустят, но голы забьют и те, и другие. Winline дает на такой исход коэффициент 1.48.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

Прямую трансляцию из ОАЭ проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также Winline. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Динамо»: Глебов, Зайнутдинов, Чавес, Александров, Артур (все - травмы)

«Зенит»: Шилов (травма)

Коэффициенты букмекеров

БК Winline установила высокие коэффициенты на три самых популярных исхода основного маркета. Победа южан идет в линии за 2.08, ничья - за 3.49, а успех москвичей - за 3.08.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Динамо» – «Краснодар»?

Эксперты отдают предпочтение в паре чемпиону России. В сентябре прошлого года в Кубке России соперники заключили нулевую ничью, а до этого кубанцы выиграли у бело-голубых семь матчей подряд.

Где смотреть бесплатно матч «Динамо» – «Краснодар»

В прямом эфире встречу покажут «Матч ТВ» и БК Winline.

