Динамо - Краснодар, 10 февраля: где смотреть матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, прогноз, составы

«Динамо» за две недели межсезонья пробило больше пенальти, чем за целый официальный сезон. Из четырех зимних спаррингов бело-голубых три заканчивались серией 11-метровых. «Шанхай Шэньхуа» и ЦСКА подопечные Ролана Гусева таким образом победили, а «Чэнду Жунчэн» - уступили. Что еще объединяет все эти игры, москвичи неизменно забивали и пропускали.

«Краснодар» тоже прошел через послематчевую «лотерею» в первом туре состязания, а во втором неожиданно крупно - 3:0 - обыграл «Зенит». Таким образом, для итоговой победы на турнире команде Мурада Мусаева достаточно обыграть динамовцев. Понятно, что в межсезонных турнирах результат отходит на второй план, но успех в таком турнире благотворно влияет на настрой команды. Полагаем, что «быки» своего не упустят, но голы забьют и те, и другие. Winline дает на такой исход коэффициент 1.48.