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16 января 11:01ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Айнтрахт — Боруссия Д, 17 января: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Во Франкфурте можно ждать большого количества голов
Руслан Ипполитов

17 января в первом матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу «Айнтрахт» примет на своем поле дортмундскую «Боруссию». Гости увязли в середине турнирной таблицы, а хозяева имеют шанс приблизиться к занимающему второе место «Байеру».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне)

17.01.2025, Пт

22:30 МСК

«Боруссия» (Дортмунд)

П1 - 2.20

Х - 3.80

П2 - 3.00

Турнир: Чемпионат Германии по футболу, 18-й тур

Стадион: «Франкфурт Арена» (Франкфурт, Германия)

Главный арбитр: еще не определен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Айнтрахт»342155150-212
«Боруссия Д»552134212-150

Последние пять игр «Айнтрахта»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.01.2025«Айнтрахт»4:1«Фрайбург»Бундеслига
11.01.2025«Санкт-Паули»0:1«Айнтрахт»Бундеслига
21.12.2024«Айнтрахт»1:3«Майнц»Бундеслига
15.12.2024«Лейпциг»2:1«Айнтрахт»Бундеслига
12.12.2024«Лион»3:2«Айнтрахт»Лига Европы

Последние пять игр «Боруссии Д»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.01.2025«Хольштайн»

4:2

«Боруссия Д»

Бундеслига

10.01.2025«Боруссия Д»

2:3

«Байер»

Бундеслига

22.12.2024«Вольфсбург»

1:3

«Боруссия Д»

Бундеслига

15.12.2024«Боруссия Д»

1:1

«Хоффенхайм»

Бундеслига

11.12.2024«Боруссия Д»

2:3

«Барселона»

Лига чемпионов

Последние пять игр «Айнтрахта» и «Боруссии Д»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.08.2024«Боруссия Д»

2:0

«Айнтрахт»

Бундеслига

17.03.2024«Боруссия Д»

3:1

«Айнтрахт»

Бундеслига

29.10.2023«Айнтрахт»

3:3

«Боруссия Д»

Бундеслига

22.04.2023«Боруссия Д»

4:0

«Айнтрахт»

Бундеслига

29.10.2022«Айнтрахт»

1:2

«Боруссия Д»

Бундеслига

Турнирное положение

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КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария17133153-1342
2. Байер17115141-2338
3. Айнтрахт17103440-2433
4. Лейпциг1793529-2430
5. Штутгарт1785432-2629
6. Майнц1784530-2128
7. Вольфсбург1783638-2927
8. Фрайбург1783625-3027
9. Вердер1775531-3226
10. Боруссия Д1774632-2925
11. Боруссия М1773726-2624
12. Аугсбург1754819-3319
13. Унион1745814-2317
14. Санкт-Паули17421112-2114
15. Хайденхайм17421123-3614
16. Хоффенхайм1735920-3414
17. Хольштайн17321225-4311
18. Бохум17231214-379

Прогноз на матч

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Статус фаворита встречи принадлежит «Айнтрахту», но «Боруссии» вполне по силам увезти из Франкфурта очки. В предыдущем туре дортмундцы довольно неожиданно уступили на выезде «Хольштайну», но команда Нури Шахина владела ощутимым игровым преимуществом и вправе сетовать на жуткое невезение.

Фактор своего поля в предстоящей игре вряд ли сыграет решающую роль. «Шмели» в первом круге лишь однажды могли победить на выезде («Вольфсбург» - 1:3), но и «орлы» теряют довольно много очков в родных стенах.

Матч, как принято говорить в таких случаях, на три результата. Пытаясь угадать победителя, можно упустить главное. Встречу обе команды должны провести активно в атаке, что сулит большое количество голов и угловых.     

Соперники уже встречались в текущем первенстве. В первом туре Бундеслиги «Боруссия» была сильней на своем поле - 2:0. А в предыдущем чемпионате команды в двух встречах на двоих забили 10 голов (3:3 во Франкфурте и 3:1 в Дортмунде). Велика вероятность, что и на этот раз никто не уйдет «сухим». Делаем выбор в пользу ставки на то, что отличатся оба соперника.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Телеканал «МАТЧ!»  покажет встречу «Айнтрахт» - «Боруссия Д» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Айнтрахт»: Аменда, Вениг (оба - травма)

«Боруссия Д»: Зюле (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Штутгарт» - «Лейпциг»:

Позиция«Айнтрахт»«Боруссия Д»Позиция
Вратарь1. Трапп1. КобельВратарь
Защитник3. Теате26. РюэрсонЗащитник
Защитник4. Кох23. ДжанЗащитник
Защитник34. Коллинз4. ШлоттербекЗащитник
Полузащитник21. Браун5. БенсебаиниЗащитник
Полузащитник13. Кристенсен8. НмечаПолузащитник 
Полузащитник 16. Ларссон20. ЗабитцерПолузащитник 
Полузащитник15. Скири43. Байно-ГиттенсПолузащитник
Полузащитник27. Гетце10. БрандтПолузащитник
Нападающий7. Мармуш16. ДюранвильПолузащитник
Нападающий11. Этитике9. ГирассиНападающий
Главный тренерДино ТоппмеллерНури ШахинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI отдают в этой встрече предпочтение «Айнтрахту», предлагая коэффициент на победу хозяев - 2.20. Заключить пари на ничью можно за 3.80, а выигрыш «Боруссии Д» идет за 3.00.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Айнтрахт» - «Боруссия Д»?

Самый низкий коэффициент при ставке на точный счет предлагается за ничью 1:1, котирующуюся за 9.00. Победа хозяев со счетом 2:1 идет за 9.50. 

Где смотреть бесплатно матч «Айнтрахт» - «Боруссия Д»?

Телеканал «МАТЧ!»  покажет встречу «Айнтрахт» - «Боруссия Д» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор.

Кто выиграет чемпионат Германии?

Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит так:

«Бавария» - 1.13

«Байер» - 6.30

«Лейпциг» - 300.00

На чемпионство «Айнтрахта» можно поставить за 350.00, «Боруссии Д» - за 5000.00.

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