Айнтрахт — Боруссия Д, 17 января: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

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17 января в первом матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу «Айнтрахт» примет на своем поле дортмундскую «Боруссию». Гости увязли в середине турнирной таблицы, а хозяева имеют шанс приблизиться к занимающему второе место «Байеру».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне)
17.01.2025, Пт
22:30 МСК
«Боруссия» (Дортмунд)
|П1 - 2.20
Турнир: Чемпионат Германии по футболу, 18-й тур
Стадион: «Франкфурт Арена» (Франкфурт, Германия)
Главный арбитр: еще не определен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Айнтрахт»
|34
|21
|55
|150-212
|«Боруссия Д»
|55
|21
|34
|212-150
Последние пять игр «Айнтрахта»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.01.2025
|«Айнтрахт»
|4:1
|«Фрайбург»
|Бундеслига
|11.01.2025
|«Санкт-Паули»
|0:1
|«Айнтрахт»
|Бундеслига
|21.12.2024
|«Айнтрахт»
|1:3
|«Майнц»
|Бундеслига
|15.12.2024
|«Лейпциг»
|2:1
|«Айнтрахт»
|Бундеслига
|12.12.2024
|«Лион»
|3:2
|«Айнтрахт»
|Лига Европы
Последние пять игр «Боруссии Д»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.01.2025
|«Хольштайн»
4:2
«Боруссия Д»
Бундеслига
|10.01.2025
|«Боруссия Д»
2:3
«Байер»
Бундеслига
|22.12.2024
|«Вольфсбург»
1:3
«Боруссия Д»
Бундеслига
|15.12.2024
|«Боруссия Д»
1:1
«Хоффенхайм»
Бундеслига
|11.12.2024
|«Боруссия Д»
2:3
«Барселона»
Лига чемпионов
Последние пять игр «Айнтрахта» и «Боруссии Д»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.08.2024
|«Боруссия Д»
2:0
«Айнтрахт»
Бундеслига
|17.03.2024
|«Боруссия Д»
3:1
«Айнтрахт»
Бундеслига
|29.10.2023
|«Айнтрахт»
3:3
«Боруссия Д»
Бундеслига
|22.04.2023
|«Боруссия Д»
4:0
«Айнтрахт»
Бундеслига
|29.10.2022
|«Айнтрахт»
1:2
«Боруссия Д»
Бундеслига
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|17
|13
|3
|1
|53-13
|42
|2. Байер
|17
|11
|5
|1
|41-23
|38
|3. Айнтрахт
|17
|10
|3
|4
|40-24
|33
|4. Лейпциг
|17
|9
|3
|5
|29-24
|30
|5. Штутгарт
|17
|8
|5
|4
|32-26
|29
|6. Майнц
|17
|8
|4
|5
|30-21
|28
|7. Вольфсбург
|17
|8
|3
|6
|38-29
|27
|8. Фрайбург
|17
|8
|3
|6
|25-30
|27
|9. Вердер
|17
|7
|5
|5
|31-32
|26
|10. Боруссия Д
|17
|7
|4
|6
|32-29
|25
|11. Боруссия М
|17
|7
|3
|7
|26-26
|24
|12. Аугсбург
|17
|5
|4
|8
|19-33
|19
|13. Унион
|17
|4
|5
|8
|14-23
|17
|14. Санкт-Паули
|17
|4
|2
|11
|12-21
|14
|15. Хайденхайм
|17
|4
|2
|11
|23-36
|14
|16. Хоффенхайм
|17
|3
|5
|9
|20-34
|14
|17. Хольштайн
|17
|3
|2
|12
|25-43
|11
|18. Бохум
|17
|2
|3
|12
|14-37
|9
Статус фаворита встречи принадлежит «Айнтрахту», но «Боруссии» вполне по силам увезти из Франкфурта очки. В предыдущем туре дортмундцы довольно неожиданно уступили на выезде «Хольштайну», но команда Нури Шахина владела ощутимым игровым преимуществом и вправе сетовать на жуткое невезение.
Фактор своего поля в предстоящей игре вряд ли сыграет решающую роль. «Шмели» в первом круге лишь однажды могли победить на выезде («Вольфсбург» - 1:3), но и «орлы» теряют довольно много очков в родных стенах.
Матч, как принято говорить в таких случаях, на три результата. Пытаясь угадать победителя, можно упустить главное. Встречу обе команды должны провести активно в атаке, что сулит большое количество голов и угловых.
Соперники уже встречались в текущем первенстве. В первом туре Бундеслиги «Боруссия» была сильней на своем поле - 2:0. А в предыдущем чемпионате команды в двух встречах на двоих забили 10 голов (3:3 во Франкфурте и 3:1 в Дортмунде). Велика вероятность, что и на этот раз никто не уйдет «сухим». Делаем выбор в пользу ставки на то, что отличатся оба соперника.
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Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу «Айнтрахт» - «Боруссия Д» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Айнтрахт»: Аменда, Вениг (оба - травма)
«Боруссия Д»: Зюле (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Штутгарт» - «Лейпциг»:
|Позиция
|«Айнтрахт»
|«Боруссия Д»
|Позиция
|Вратарь
|1. Трапп
|1. Кобель
|Вратарь
|Защитник
|3. Теате
|26. Рюэрсон
|Защитник
|Защитник
|4. Кох
|23. Джан
|Защитник
|Защитник
|34. Коллинз
|4. Шлоттербек
|Защитник
|Полузащитник
|21. Браун
|5. Бенсебаини
|Защитник
|Полузащитник
|13. Кристенсен
|8. Нмеча
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Ларссон
|20. Забитцер
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Скири
|43. Байно-Гиттенс
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Гетце
|10. Брандт
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Мармуш
|16. Дюранвиль
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Этитике
|9. Гирасси
|Нападающий
|Главный тренер
|Дино Топпмеллер
|Нури Шахин
|Главный тренер
Самый низкий коэффициент при ставке на точный счет предлагается за ничью 1:1, котирующуюся за 9.00. Победа хозяев со счетом 2:1 идет за 9.50.
Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу «Айнтрахт» - «Боруссия Д» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор.
Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит так:
«Бавария» - 1.13
«Байер» - 6.30
«Лейпциг» - 300.00
На чемпионство «Айнтрахта» можно поставить за 350.00, «Боруссии Д» - за 5000.00.
Партнерский проект