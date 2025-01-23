Айнтрахт — Боруссия Д, 17 января: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Статус фаворита встречи принадлежит «Айнтрахту», но «Боруссии» вполне по силам увезти из Франкфурта очки. В предыдущем туре дортмундцы довольно неожиданно уступили на выезде «Хольштайну», но команда Нури Шахина владела ощутимым игровым преимуществом и вправе сетовать на жуткое невезение.

Фактор своего поля в предстоящей игре вряд ли сыграет решающую роль. «Шмели» в первом круге лишь однажды могли победить на выезде («Вольфсбург» - 1:3), но и «орлы» теряют довольно много очков в родных стенах.

Матч, как принято говорить в таких случаях, на три результата. Пытаясь угадать победителя, можно упустить главное. Встречу обе команды должны провести активно в атаке, что сулит большое количество голов и угловых.

Соперники уже встречались в текущем первенстве. В первом туре Бундеслиги «Боруссия» была сильней на своем поле - 2:0. А в предыдущем чемпионате команды в двух встречах на двоих забили 10 голов (3:3 во Франкфурте и 3:1 в Дортмунде). Велика вероятность, что и на этот раз никто не уйдет «сухим». Делаем выбор в пользу ставки на то, что отличатся оба соперника.