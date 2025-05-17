Тим Эллиотт — Мухаммад Мокаев, 21 октября: прогноз на UFC 294, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Предварительный кард турнира UFC 294 закроет рейтинговое противостояние в наилегчайшем весе (до 56,7 кг) между американцем Тимом Эллиоттом и британцем Мухаммадом Мокаевым. Выбираем ставку на этот поединок.
Эллиотт
Мокаев
|США
Страна
Великобритания
|36
Возраст
23
|32
Бои
11
|19 (3 / 6 / 10)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
10 (2 / 5 / 3)
|12 (1 / 5 / 6)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
0
|1
Ничьи
0
|0
Без результата
1
|10
Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC
11
|170
Рост (см)
170
|167,5
Размах рук (см)
178
|96,5
Размах ног (см)
96,5
В четвертом классе школы начал заниматься борьбой, впоследствии получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2009 года. С 2012-го по 2015-й бился в UFC, но затем покинул промоушен и стал первым чемпионом Titan FC в наилегчайшем весе. Защитив пояс дважды, в 2016 году вернулся в UFC и провел титульный бой с Деметриусом Джонсом, уступив в нем. В дальнейшем под эгидой промоушена одержал шесть побед при пяти поражениях. В последнем поединке в июне одолел Виктора Альтамирано единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
Уроженец Дагестана, по национальности кумык. В 12-летнем возрасте переехал с отцом в Англию, где продолжил заниматься вольной борьбой и стал призером чемпионата Великобритании в этом виде спорта. Также овладел пурпурным поясом по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2020 года. Сначала бился в легчайшем весе, затем спустился в наилегчайший. В 2022 году перешел в UFC, где выиграл все четыре боя. В последнем поединке в марте одолел Джафела Фильо болевым приемом.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Пожалуй, единственный козырь Эллиотта - опыт. В остальном Мокаев выглядит предпочтительнее, а если ему удалось исправить пробелы в обороне, то шансов у американца ещё меньше. Конечно, у Эллиотта хорошая борцовская база, но пять из шести досрочных поражений в карьере он потерпел именно сабмишенами. Предположим, что в этот раз напор и навыки британца не позволят бойцу США продержаться все три раунда. Ставим на досрочное завершение поединка.
Наша ставка выиграла. Мокаев одержал победу удушающим приемом в третьем раунде.
Турнир UFC 294 стартует на «Этихад Арене» на острове Яс в ОАЭ в субботу, 21 октября, в 17:00 по московскому времени. Бой Эллиотт - Мокаев стоит ожидать около 20:30 мск, после него начнется основной кард.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет «Матч! Боец», а на «Матч ТВ» бесплатно смотреть можно будет только поединки основного карда.
Партнерский проект