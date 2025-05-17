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18 октября 17:09ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Тим Эллиотт — Мухаммад Мокаев, 21 октября: прогноз на UFC 294, трансляция и полный кард

Ветеран против яркого проспекта
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Предварительный кард турнира UFC 294 закроет рейтинговое противостояние в наилегчайшем весе (до 56,7 кг) между американцем Тимом Эллиоттом и британцем Мухаммадом Мокаевым. Выбираем ставку на этот поединок.

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Статистика

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Эллиотт

 

Мокаев

США

Страна

Великобритания

36

Возраст

23

32

Бои

11

19 (3 / 6 / 10)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

10 (2 / 5 / 3)

12 (1 / 5 / 6)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

0

1

Ничьи

0

0

Без результата

1

10

Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC

11

170

Рост (см)

170

167,5

Размах рук (см)

178

96,5

Размах ног (см)

96,5

Тим Эллиотт

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В четвертом классе школы начал заниматься борьбой, впоследствии получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2009 года. С 2012-го по 2015-й бился в UFC, но затем покинул промоушен и стал первым чемпионом Titan FC в наилегчайшем весе. Защитив пояс дважды, в 2016 году вернулся в UFC и провел титульный бой с Деметриусом Джонсом, уступив в нем. В дальнейшем под эгидой промоушена одержал шесть побед при пяти поражениях. В последнем поединке в июне одолел Виктора Альтамирано единогласным решением судей.

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Мухаммад Мокаев

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Уроженец Дагестана, по национальности кумык. В 12-летнем возрасте переехал с отцом в Англию, где продолжил заниматься вольной борьбой и стал призером чемпионата Великобритании в этом виде спорта. Также овладел пурпурным поясом по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2020 года. Сначала бился в легчайшем весе, затем спустился в наилегчайший. В 2022 году перешел в UFC, где выиграл все четыре боя. В последнем поединке в марте одолел Джафела Фильо болевым приемом.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ЭллиоттаПобеда МокаеваТБ (2,5)ТМ (2,5)
PARI6,101,141,572,33

Прогноз на бой

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Пожалуй, единственный козырь Эллиотта - опыт. В остальном Мокаев выглядит предпочтительнее, а если ему удалось исправить пробелы в обороне, то шансов у американца ещё меньше. Конечно, у Эллиотта хорошая борцовская база, но пять из шести досрочных поражений в карьере он потерпел именно сабмишенами. Предположим, что в этот раз напор и навыки британца не позволят бойцу США продержаться все три раунда. Ставим на досрочное завершение поединка.

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. Мокаев одержал победу удушающим приемом в третьем раунде.

Полный кард, где смотреть бой Эллиотт - Мокаев

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Турнир UFC 294 стартует на «Этихад Арене» на острове Яс в ОАЭ в субботу, 21 октября, в 17:00 по московскому времени. Бой Эллиотт - Мокаев стоит ожидать около 20:30 мск, после него начнется основной кард.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет «Матч! Боец», а на «Матч ТВ» бесплатно смотреть можно будет только поединки основного карда.

Основной кард

Прелимы

  • Тим Эллиотт (США) - Мухаммад Мокаев (Великобритания). Наилегчайший вес;
  • Мохаммад Яхья (ОАЭ) - Тревор Пик (США). Легкий вес;
  • Джавид Башарат (Англия / Афганистан) - Виктор Генри (США). Легчайший вес;
  • Абу Азайтар (Марокко) - Седрик Дюма (США). Средний вес;
  • Майк Бриден (США) - Аншул Джубли (Индия). Легкий вес;
  • Натаниэль Вуд (Англия) - Мухаммад Наимов (Таджикистан). Полулегкий вес;
  • Виктория Дудакова (Россия) - Джин Ю Фрей (США). Женский минимальный вес;
  • Шарабутдин Магомедов (Россия) - Бруно Силва (Бразилия). Средний вес.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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