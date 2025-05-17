Тим Эллиотт — Мухаммад Мокаев, 21 октября: прогноз на UFC 294, трансляция и полный кард

Турнир UFC 294 стартует на «Этихад Арене» на острове Яс в ОАЭ в субботу, 21 октября, в 17:00 по московскому времени. Бой Эллиотт - Мокаев стоит ожидать около 20:30 мск, после него начнется основной кард.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет «Матч! Боец», а на «Матч ТВ» бесплатно смотреть можно будет только поединки основного карда.

Основной кард

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