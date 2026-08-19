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Эспаньол - Реал Мадрид: прогноз и ставка на 22 августа

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В пятницу, 22 августа 2026 года, на стадионе «RCDE Стэдиум» состоится матч второго тура Ла Лиги. Разбираем текущую форму команд, статистику личных встреч и предлагаем оптимальную ставку с коэффициентами от букмекерской конторы «Винлайн».
Валентин Васильев

«Эспаньол» добыл уверенную победу в первом туре Ла Лиги над «Леванте». Однако до этого были противоречивые товарищеские матчи, в которых каталонцы ни разу не выиграли. Судить о форме команды пока очень рано.

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ОбзорСайт

«Реал» Мадрид во главе с Жозе Моуринью проводит масштабную перестройку. Португалец с первого дня работы заявил, что любимчиков в его команде не будет, каждый игрок должен доказать свое право играть в основе. Если посмотреть статистику прошлого сезона, то «сливочные» не проигрывали в 7 из 8 последних матчей в Ла Лиге. Умение контролировать игру даже там, где не получается забивать много, — это почерк команды. Последние очные встречи это подтверждают — в 10 последних матчах «Реал» одержал восемь побед, а «Эспаньол» лишь две, при этом ни одна игра не завершилась вничью.

Обе команды играют прагматично: «Эспаньол» делает ставку на глухую оборону, а «Реал» много атакует, предпочитая контролировать мяч.

Кэф 1.54 в БК «Винлайн» на победу гостей смотрится великолепно.

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