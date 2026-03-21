Мовсар Евлоев – Лерон Мерфи, 21 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Ближайший турнир UFC возглавит рейтинговый поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) между россиянином Мовсаром Евлоевым и англичанином Лероном Мёрфи. С высокой вероятностью бой станет претендентским, хотя официально это не подтверждалось. Сумеет ли Евлоев одержать юбилейную победу и сохранить идеальный рекорд?
Евлоев
Мёрфи
|Россия
Страна
Англия
|32
Возраст
34
|19
Бои
18
|19 (3 / 4 / 12)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
17 (8 / 0 / 9)
|0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
0
|0
Ничьи
1
|1
Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC
3
|170
Рост (см)
175
|184
Размах рук (см)
186,5
|91,5
Размах ног (см)
99
Уроженец Ингушетии, по национальности – ингуш. Занимался греко-римской борьбой, в 2014 г. дебютировал в профессиональных MMA. В 2017-м завоевал чемпионский пояс M-1 Global в легчайшем весе, который защитил дважды, после чего перешел в UFC. В сильнейшей лиге мира поднялся в полулегкий дивизион, дебютировал в организации в 2019 г. Под эгидой UFC выиграл все восемь боев, в последнем поединке в декабре 2024 г. единогласным решением судей победил Алджамейна Стерлинга.
Занимался футболом, но из-за травмы колена в 16-летнем возрасте оставил этот вид спорта. Впоследствии начал тренировки по боксу, затем перешел в смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2016 г. В 2019-м стал чемпионом FCC в полулегком весе и перешел в UFC. В сильнейшем промоушене дебютировал с ничьей с Зубайрой Тухуговым, после чего выиграл девять боев подряд. В последнем поединке в августе нокаутировал Аарона Пико в первом раунде.
Путь Евлоева к титульному поединку – один из самых тернистых в истории UFC. Частые срывы боев, проблемы со здоровьем и отсутствие досрочных побед в лиге активизировали все возможные препятствия со стороны промоушена. Но теперь, похоже, россиянин почти официально в шаге от поединка за пояс. Вот только последний рубеж точно нельзя назвать проходным.
Букмекеры считают Евлоева явным фаворитом, но недооценивать Мёрфи не стоит. Англичанин заработал впечатляющую победную серию и тоже ни разу не проигрывал. У него очень качественный бокс с хорошим таймингом и универсальной техникой. Периодически возникают провалы в обороне, но англичанин старается исправлять ошибки. В последнем поединке Мёрфи напомнил, что не только умеет работать на очки, но и обладает нокаутирующим потенциалом.
В общем, в стойке шансы выглядят как минимум сопоставимыми. А разницу в котировках во многом определяет борьба. И в партере Евлоев на бумаге кратно сильнее. Россиянин борется интенсивно и в силовой манере, умеет проводить амплитудные тейкдауны и качественно контролировать соперников. Грэпплинг и сабмишены – не его козырь, но и без них на нижнем этаже Евлоев регулярно доминирует.
Резюмируя, шансы Мёрфи во многом зависят от того, насколько он сможет избегать борьбы. И вряд ли у англичанина получится делать это на протяжении всех пяти раундов. Переработать россиянина по очкам ему при таких вводных будет крайне тяжело. Так что ждем довольно агрессивного начала и поиска нокаута от Мёрфи. Но Евлоев умеет справляться с таким натиском, а затем обращать поединок в свою пользу. Так что ждем победу россиянина и начало минимум четвертого раунда (но с высокой вероятностью бой продлится все пять).
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Турнир UFC Fight Night 270 пройдет на «O2 Arena» в Лондоне (Великобритания). Шоу стартует в субботу, 21 марта, в 20:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 23:00 мск, поэтому главный бой Евлоев – Мёрфи стоит ожидать около 01:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» начнет прямой эфир в 21:00 мск.
Основной кард
Прелимы