Мовсар Евлоев – Лерон Мерфи, 21 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Путь Евлоева к титульному поединку – один из самых тернистых в истории UFC. Частые срывы боев, проблемы со здоровьем и отсутствие досрочных побед в лиге активизировали все возможные препятствия со стороны промоушена. Но теперь, похоже, россиянин почти официально в шаге от поединка за пояс. Вот только последний рубеж точно нельзя назвать проходным.

Букмекеры считают Евлоева явным фаворитом, но недооценивать Мёрфи не стоит. Англичанин заработал впечатляющую победную серию и тоже ни разу не проигрывал. У него очень качественный бокс с хорошим таймингом и универсальной техникой. Периодически возникают провалы в обороне, но англичанин старается исправлять ошибки. В последнем поединке Мёрфи напомнил, что не только умеет работать на очки, но и обладает нокаутирующим потенциалом.

В общем, в стойке шансы выглядят как минимум сопоставимыми. А разницу в котировках во многом определяет борьба. И в партере Евлоев на бумаге кратно сильнее. Россиянин борется интенсивно и в силовой манере, умеет проводить амплитудные тейкдауны и качественно контролировать соперников. Грэпплинг и сабмишены – не его козырь, но и без них на нижнем этаже Евлоев регулярно доминирует.

Резюмируя, шансы Мёрфи во многом зависят от того, насколько он сможет избегать борьбы. И вряд ли у англичанина получится делать это на протяжении всех пяти раундов. Переработать россиянина по очкам ему при таких вводных будет крайне тяжело. Так что ждем довольно агрессивного начала и поиска нокаута от Мёрфи. Но Евлоев умеет справляться с таким натиском, а затем обращать поединок в свою пользу. Так что ждем победу россиянина и начало минимум четвертого раунда (но с высокой вероятностью бой продлится все пять).