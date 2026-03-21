Мовсар Евлоев – Лерон Мерфи, 21 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Россиянин впервые выступит в главном событии вечера
Ближайший турнир UFC возглавит рейтинговый поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) между россиянином Мовсаром Евлоевым и англичанином Лероном Мёрфи. С высокой вероятностью бой станет претендентским, хотя официально это не подтверждалось. Сумеет ли Евлоев одержать юбилейную победу и сохранить идеальный рекорд?

Статистика

Евлоев

 

Мёрфи

Россия

Страна

Англия

32

Возраст

34

19

Бои

18

19 (3 / 4 / 12)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

17 (8 / 0 / 9)

0

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

0

0

Ничьи

1

1

Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC

3

170

Рост (см)

175

184

Размах рук (см)

186,5

91,5

Размах ног (см)

99

Мовсар Евлоев

Уроженец Ингушетии, по национальности – ингуш. Занимался греко-римской борьбой, в 2014 г. дебютировал в профессиональных MMA. В 2017-м завоевал чемпионский пояс M-1 Global в легчайшем весе, который защитил дважды, после чего перешел в UFC. В сильнейшей лиге мира поднялся в полулегкий дивизион, дебютировал в организации в 2019 г. Под эгидой UFC выиграл все восемь боев, в последнем поединке в декабре 2024 г. единогласным решением судей победил Алджамейна Стерлинга.

Лерон Мёрфи

Занимался футболом, но из-за травмы колена в 16-летнем возрасте оставил этот вид спорта. Впоследствии начал тренировки по боксу, затем перешел в смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2016 г. В 2019-м стал чемпионом FCC в полулегком весе и перешел в UFC. В сильнейшем промоушене дебютировал с ничьей с Зубайрой Тухуговым, после чего выиграл девять боев подряд. В последнем поединке в августе нокаутировал Аарона Пико в первом раунде.

Сравнение коэффициентов

 Победа Евлоева / Победа Мёрфи / Досрочное завершение / Полный бой
PARI1,333,452,851,40

Прогноз на бой

Путь Евлоева к титульному поединку – один из самых тернистых в истории UFC. Частые срывы боев, проблемы со здоровьем и отсутствие досрочных побед в лиге активизировали все возможные препятствия со стороны промоушена. Но теперь, похоже, россиянин почти официально в шаге от поединка за пояс. Вот только последний рубеж точно нельзя назвать проходным. 

Букмекеры считают Евлоева явным фаворитом, но недооценивать Мёрфи не стоит. Англичанин заработал впечатляющую победную серию и тоже ни разу не проигрывал. У него очень качественный бокс с хорошим таймингом и универсальной техникой. Периодически возникают провалы в обороне, но англичанин старается исправлять ошибки. В последнем поединке Мёрфи напомнил, что не только умеет работать на очки, но и обладает нокаутирующим потенциалом.

В общем, в стойке шансы выглядят как минимум сопоставимыми. А разницу в котировках во многом определяет борьба. И в партере Евлоев на бумаге кратно сильнее. Россиянин борется интенсивно и в силовой манере, умеет проводить амплитудные тейкдауны и качественно контролировать соперников. Грэпплинг и сабмишены – не его козырь, но и без них на нижнем этаже Евлоев регулярно доминирует.

Резюмируя, шансы Мёрфи во многом зависят от того, насколько он сможет избегать борьбы. И вряд ли у англичанина получится делать это на протяжении всех пяти раундов. Переработать россиянина по очкам ему при таких вводных будет крайне тяжело. Так что ждем довольно агрессивного начала и поиска нокаута от Мёрфи. Но Евлоев умеет справляться с таким натиском, а затем обращать поединок в свою пользу. Так что ждем победу россиянина и начало минимум четвертого раунда (но с высокой вероятностью бой продлится все пять).

Полный кард, где смотреть бой Евлоев – Мёрфи

Турнир UFC Fight Night 270 пройдет на «O2 Arena» в Лондоне (Великобритания). Шоу стартует в субботу, 21 марта, в 20:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 23:00 мск, поэтому главный бой Евлоев – Мёрфи стоит ожидать около 01:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» начнет прямой эфир в 21:00 мск.

Основной кард

  • Мовсар Евлоев (Россия) Лерон Мёрфи (Англия). Полулегкий вес;
  • Люк Райли (Англия) Майкл Асвелл (США). Полулегкий вес;
  • Майкл Пейдж (Англия) – Сэм Паттерсон (Англия). Полусредний вес;
  • Иво Бараньевский (Польша) – Остен Лэйн (США). Полутяжелый вес;
  • Роман Долидзе (Грузия) – Кристиан Лерой Данкан (Англия). Средний вес;
  • Кёртис Кэмпбелл (Англия) – Дэнни Силва (США). Полулегкий  вес;

Прелимы

  • Мейсон Джонс (Уэльс) – Аксель Сола (Франция). Легкий вес;
  • Натаниэль Вуд (Англия) – Лосен Кейта (Бельгия). Полулегкий вес;
  • Мариу Пинту (Португалия) – Фелипе Франко (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Мантас Кондратавичус (Литва) – Антонио Троколи (Бразилия). Средний вес;
  • Луи Сазерленд (Англия) – Брэндо Перичич (Австралия). Тяжелый вес;
  • Шакум Рок (Англия) – Абдул-Карим Аль-Сельвади (Палестина). Легкий вес;
  • Шанель Дайер (Англия) – Равена Оливейра (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Мелисса Муллинс (Англия) – Луана Каролина (Бразилия). Женский легчайший вес.

