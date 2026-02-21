Артюр Фис – Якуб Меншик, 20 февраля: прогноз на полуфинал турнира в Дохе

На турнире в Дохе Меншик оправдывает статус одного из лучших подающих тура. Суммарно за три победных матча представитель Чехии наколотил 28 эйсов. Однако Якуба можно похвалить не только за крепкую подачу. Так, в матче с Синнером чех неплохо смотрелся на задней линии и заставлял вторую ракетку мира бегать за неудобными укороченными.

Фис, в свою очередь, также способен уверенно забирать собственные подачи. Накануне француз в будничном режиме обыграл Легечку, который непозволительно много ошибался.

Считаем, в предстоящей встрече на первый план выйдет эмоциональная составляющая. Меншик после победы над Синнером поймал кураж, который может позволить ему забраться в финал соревнований. Если у чеха внезапно не откажет подача, Фис не сможет на равных бороться с набравшим ход оппонентом.