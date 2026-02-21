Артюр Фис – Якуб Меншик, 20 февраля: прогноз на полуфинал турнира в Дохе

Партнерский проект
Якуб Меншик сенсационно обыграл Янника Синнера в четвертьфинале турнира в Дохе. Чех грамотно воспользовался осечкой итальянца на старте решающей партии, не позволив сопернику сделать ответный брейк. На очереди – набирающий обороты Артюр Фис, который постепенно возвращает былую форму после травмы. Кто оформит путевку в финал?
Дата / Время: 20.02.2026, не ранее 21:00 по московскому времени
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Артюр Фис (21 год, 40-я ракетка мира)
Якуб Меншик (20 лет, 16-я ракетка мира, 6-й сеянный)
Победитель трех турниров ATP в одиночном разряде. Француз пропустил вторую половину прошлого сезона из-за травмы спины. В апреле 2025 года поднялся на 14-ю строчку в мировом рейтинге, что является для него пиковым результатом. В нынешнем сезоне одержал пять побед при двух поражениях во всех турнирах.
На взрослом уровне выиграл два титула ATP в одиночном разряде. В частности, триумфально выступил на «Мастерсе» в Майами, обыграв титулованного серба Новака Джоковича. Лучшим достижением чеха на турнирах «Большого шлема» является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии-2026. Всего в 2026 году одержал 11 побед и потерпел две неудачи.
Теннисисты одержали по одной победе друг над другом в официальных матчах.
Аналитики PARI выставили Меншика небольшим фаворитом предстоящей встречи, предложив на его победу коэффициент 1,62. Успех француза котируется за 2,30.
В линии букмекерской конторы PARI открывается довольно высокий порог на тотал. Так, на ТБ (20,5) по геймам можно поставить за коэффициент 1,40. В обратную сторону - 2,75.
На турнире в Дохе Меншик оправдывает статус одного из лучших подающих тура. Суммарно за три победных матча представитель Чехии наколотил 28 эйсов. Однако Якуба можно похвалить не только за крепкую подачу. Так, в матче с Синнером чех неплохо смотрелся на задней линии и заставлял вторую ракетку мира бегать за неудобными укороченными.
Фис, в свою очередь, также способен уверенно забирать собственные подачи. Накануне француз в будничном режиме обыграл Легечку, который непозволительно много ошибался.
Считаем, в предстоящей встрече на первый план выйдет эмоциональная составляющая. Меншик после победы над Синнером поймал кураж, который может позволить ему забраться в финал соревнований. Если у чеха внезапно не откажет подача, Фис не сможет на равных бороться с набравшим ход оппонентом.