Тейлор Фритц — Джордан Томпсон, 6 июля: прогноз на матч 1/8 финала Уимблдона

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6 июля в 4-м круге мужского одиночного разряда Уимблдона выступающий за США Тейлор Фритц сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном. Американец занимает пятую строчку в мировом рейтинге, а австралиец - 44-ю. Единственную встречу этих соперников, проходившую на траве, выиграл в прошлом году Томпсон. Разбираемся в предматчевых раскладах и присматриваемся к привлекательным котировкам в линиях букмекеров.
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Дата / Время: 06.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени
Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Тейлор Фритц (27 лет, 5-я ракетка мира)
Джордан Томпсон (31 год, 44-я ракетка мира)
Еще несколько месяцев назад Дарья выступала под российским флагом, но сменила спортивное гражданство. Победительница девяти турниров WTA (из них восемь — в одиночном разряде). Обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021) в составе сборной России. Экс-восьмая ракетка мира. В 2025 году провела 30 матчей: 14 побед - 16 поражений. Четвертьфиналистка турнира в Аделаиде (хард). На «Ролан Гаррос» дошла до 4-го круга, где уступила Мирре Андреевой. На Australian Open так же добралась до 4-го раунда, в котором проиграла Эмме Наварро.
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Победитель Открытого чемпионата США-2024 в парном разряде. Победитель одного турнира ATP в одиночном разряде). Дважды финалист Кубка Дэвиса (2022, 2023). Наивысшее место в рейтинге в карьере - 26. В текущем сезоне провел 17 матчей, в которых одержал 8 побед и 9 раз проиграл. Далеко по турнирной сетке не проходил ни на одном турнире в 2025 году. На «Ролан Гаррос» вылетел в первом круге. На Australian Open сошел с турнирной дистанции по итогам второго круга.
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История противостояния соперников пока насчитывает две встречи. Первая случилась в 2023 году в четвертьфинале турнира в Вашингтоне (хард). Выиграл Фритц - 6:3, 6:3. А вот второй матч между этими соперниками был успешным для Томпсона. В 2024 году в четвертьфинале турнира в Лондоне в двух сетах победил австралиец - 6:4, 6:3. Отметим, что в Лондоне играли на травяном корте.
Соперники абсолютно одинаково провели свои дебютные матчи на турнире. И Фритц, и Томпсон проиграли первые два сета в первом круге, а затем героически спасли ситуацию. Каждый из теннисистов успел сыграть по два пятисетовика, ни разу не уложившись в три сета. От пятой ракетки мира на ранних стадиях турнира можно было бы ждать более уверенных побед, так что у Томпсона обязательно будет шанс побороться за путевку в четвертьфинал.
Удаленность теннисистов в рейтинге дает понять, что фаворит в паре очевиден. Но, учитывая склонность соперников на этом турнире к затяжным матчам, предположим, что и в этой игре для выявления победителя потребуется больше трех сетов. Вполне возможно, дело вновь дойдет до пятого. Наш выбор во встрече будет сыграно не меньше 40 геймов (ТБ 39.5).