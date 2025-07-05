Тейлор Фритц — Джордан Томпсон, 6 июля: прогноз на матч 1/8 финала Уимблдона

Соперники абсолютно одинаково провели свои дебютные матчи на турнире. И Фритц, и Томпсон проиграли первые два сета в первом круге, а затем героически спасли ситуацию. Каждый из теннисистов успел сыграть по два пятисетовика, ни разу не уложившись в три сета. От пятой ракетки мира на ранних стадиях турнира можно было бы ждать более уверенных побед, так что у Томпсона обязательно будет шанс побороться за путевку в четвертьфинал.

Удаленность теннисистов в рейтинге дает понять, что фаворит в паре очевиден. Но, учитывая склонность соперников на этом турнире к затяжным матчам, предположим, что и в этой игре для выявления победителя потребуется больше трех сетов. Вполне возможно, дело вновь дойдет до пятого. Наш выбор во встрече будет сыграно не меньше 40 геймов (ТБ 39.5).