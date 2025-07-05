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5 июля 12:55ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Тейлор Фритц — Джордан Томпсон, 6 июля: прогноз на матч 1/8 финала Уимблдона

Ждем затяжной матч?
Руслан Ипполитов

6 июля в 4-м круге мужского одиночного разряда Уимблдона выступающий за США Тейлор Фритц сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном. Американец занимает пятую строчку в мировом рейтинге, а австралиец - 44-ю. Единственную встречу этих соперников, проходившую на траве, выиграл в прошлом году Томпсон. Разбираемся в предматчевых раскладах и присматриваемся к привлекательным котировкам в линиях букмекеров.

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Дата / Время: 06.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Тейлор Фритц (27 лет, 5-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Джованни Перрикар (Франция, 32) — 6:7, 6:7, 6:4, 7:6, 6:4
  • 2-й круг: Габриэль Диалло (Канада, 53) — 3:6, 6:3, 7:6, 4:6, 6:3
  • 3-й круг: Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 26) — 6:4, 6:3, 6:7, 6:1

Джордан Томпсон (31 год, 44-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Вит Коприва (Чехия, 85) — 3:6, 4:6, 6:3, 7:6, 6:1
  • 2-й круг: Бенжамен Бонзи (Франция, 60) — 7:5, 6:7, 4:6, 6:2, 6:4
  • 3-й круг: Лучано Дардери (Италия, 45) — 6:4, 6:4, 3:6, 6:3

Тейлор Фритц (США)

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Еще несколько месяцев назад Дарья выступала под российским флагом, но сменила спортивное гражданство. Победительница девяти турниров WTA (из них восемь — в одиночном разряде). Обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021) в составе сборной России. Экс-восьмая ракетка мира. В 2025 году провела 30 матчей: 14 побед - 16 поражений. Четвертьфиналистка турнира в Аделаиде (хард). На «Ролан Гаррос» дошла до 4-го круга, где уступила Мирре Андреевой. На Australian Open так же добралась до 4-го раунда, в котором проиграла Эмме Наварро.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Джордан Томпсон (Австралия)

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Победитель Открытого чемпионата США-2024 в парном разряде. Победитель одного турнира ATP в одиночном разряде). Дважды финалист Кубка Дэвиса (2022, 2023). Наивысшее место в рейтинге в карьере - 26. В текущем сезоне провел 17 матчей, в которых одержал 8 побед и 9 раз проиграл. Далеко по турнирной сетке не проходил ни на одном турнире в 2025 году. На «Ролан Гаррос» вылетел в первом круге.  На Australian Open сошел с турнирной дистанции по итогам второго круга.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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История противостояния соперников пока насчитывает две встречи. Первая случилась в 2023 году в четвертьфинале турнира в Вашингтоне (хард). Выиграл Фритц - 6:3, 6:3. А вот второй матч между этими соперниками был успешным для Томпсона. В 2024 году в четвертьфинале турнира в Лондоне в двух сетах победил австралиец - 6:4, 6:3. Отметим, что в Лондоне играли на травяном корте.

Ставки на исход

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Эксперты «Бетсити» больше верят в американца. Вероятность выигрыша Фритца оценена котировкой 1.18. Успешное пари на триумф Томпсона обернется выплатой по коэффициенту 4.90.

Ставки на тоталы

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Сделать ставку на то, что в матче будет сыграно не меньше 38 геймов (ТБ 37.5) можно с коэффициентом 1.78. ТМ 22.5 предложен в линии за 1.97.

Коэффициенты букмекеров

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Победа Фритца

Победа Томпсона

ТБ (37.5)

ТМ (37.5)

«Бетсити»

1.18

4.90

1.78

1.97

Прогноз и ставка

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Соперники абсолютно одинаково провели свои дебютные матчи на турнире. И Фритц, и Томпсон проиграли первые два сета в первом круге, а затем героически спасли ситуацию. Каждый из теннисистов успел сыграть по два пятисетовика, ни разу не уложившись в три сета. От пятой ракетки мира на ранних стадиях турнира можно было бы ждать более уверенных побед, так что у Томпсона обязательно будет шанс побороться за путевку в четвертьфинал.

Удаленность теннисистов в рейтинге дает понять, что фаворит в паре очевиден. Но, учитывая склонность соперников на этом турнире к затяжным матчам, предположим, что и в этой игре для выявления победителя потребуется больше трех сетов. Вполне возможно, дело вновь дойдет до пятого. Наш выбор во встрече будет сыграно не меньше 40 геймов (ТБ 39.5).

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