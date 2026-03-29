Себастьян Фундора – Кит Турман, 29 марта: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Турман – очень опытный боксер, но его актуальная форма вызывает много вопросов. После поражения от Пакьяо он выиграл бой в 2022 г., а затем вернулся только в прошлом марте и одержал рядовую победу. Новый титульный шанс – во многом дань прежним заслугам американца. Но есть большие сомнения в том, что сейчас он готов забрать пояс у Фундоры.

Действующий чемпион на ходу и значительно моложе, будет биться в привычной весовой категории. Вдобавок у него огромное преимущество в габаритах, чем Фундора всё лучше пользуется. Но ошибки в обороне у американца по-прежнему регулярно случаются – потрясти его можно. Так что шансы у Турмана наверняка появятся, поэтому не ждем односторонний бой.

Но по совокупности факторов Фундора всё же выглядит явным фаворитом. Он достаточно хорош функционально, чтобы работать в интенсивном темпе на длинной дистанции. Есть и высокий нокаутирующий потенциал. Резюмируя, заиграем комбинацию из победы Фундоры и ТБ (6,5) – опыт и навыки Фурмана, который не проигрывал досрочно, должны помочь этому поединку как минимум перевалить за экватор.