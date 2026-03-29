Себастьян Фундора – Кит Турман, 29 марта: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

В ночь на воскресенье, 29 марта, по московскому времени американец Себастьян Фундора будет защищать пояс WBC в первом среднем весе (до 69,85 кг). На титул претендует его соотечественник Кит Турман. Кто окажется сильнее?
Фундора
Турман
|США
Страна
США
|28
Возраст
37
|25
Бои
33
|23 (15)
Победы (нокауты)
31 (23)
|1 (1)
Поражения (нокауты)
1 (0)
|1
Ничьи
0
|0
Без результата
1
|4
Место в рейтинге первого среднего дивизиона BoxRec
Неактивен
|197
Рост (см)
174
|203
Размах рук (см)
175
|Левша
Стойка
Правша
На профессиональном ринге выступает с 2016 г. В 2022-м выиграл временный пояс WBC в первом среднем весе. Один раз защитил его, после чего уступил Брайану Мендосе нокаутом в седьмом раунде. В марте 2024 г. одолел Тима Цзю и забрал титулы WBO и WBC в первом среднем весе. Защитил их один раз, а затем был лишен пояса WBO в пользу реванша с Цзю. В последнем поединке в июле досрочно победил Цзю после семи раундов и защитил пояс WBC.
На профессиональном ринге выступает с 2007 г. Был чемпионом мира в полусреднем весе по версиям WBA и WBC. Затем освободил пояс WBC, а титул WBA потерял в 2019 г. из-за поражения от Мэнни Пакьяо. Впоследствии вышел на серию из двух побед. В последнем поединке в марте нокаутировал Брока Джарвиса в третьем раунде.
Турман – очень опытный боксер, но его актуальная форма вызывает много вопросов. После поражения от Пакьяо он выиграл бой в 2022 г., а затем вернулся только в прошлом марте и одержал рядовую победу. Новый титульный шанс – во многом дань прежним заслугам американца. Но есть большие сомнения в том, что сейчас он готов забрать пояс у Фундоры.
Действующий чемпион на ходу и значительно моложе, будет биться в привычной весовой категории. Вдобавок у него огромное преимущество в габаритах, чем Фундора всё лучше пользуется. Но ошибки в обороне у американца по-прежнему регулярно случаются – потрясти его можно. Так что шансы у Турмана наверняка появятся, поэтому не ждем односторонний бой.
Но по совокупности факторов Фундора всё же выглядит явным фаворитом. Он достаточно хорош функционально, чтобы работать в интенсивном темпе на длинной дистанции. Есть и высокий нокаутирующий потенциал. Резюмируя, заиграем комбинацию из победы Фундоры и ТБ (6,5) – опыт и навыки Фурмана, который не проигрывал досрочно, должны помочь этому поединку как минимум перевалить за экватор.
Турнир на «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется в воскресенье, 29 марта, в 00:30 по московскому времени. Главный бой Фундора – Турман стоит ожидать около 06:00 мск.
Официальным вещателем турнира будет сервис Prime Video.
Главный кард
Предварительный кард