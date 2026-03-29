Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Себастьян Фундора – Кит Турман, 29 марта: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Обновлено:
Титульный бой
Александр Бокулёв
Источник: Premier Boxing
Источник: Premier Boxing

В ночь на воскресенье, 29 марта, по московскому времени американец Себастьян Фундора будет защищать пояс WBC в первом среднем весе (до 69,85 кг). На титул претендует его соотечественник Кит Турман. Кто окажется сильнее?

Статистика

Свернуть

Фундора

 

Турман

США

Страна

США

28

Возраст

37

25

Бои

33

23 (15)

Победы (нокауты)

31 (23)

1 (1)

Поражения (нокауты)

1 (0)

1

Ничьи

0

0

Без результата

1

4

Место в рейтинге первого среднего дивизиона BoxRec

Неактивен

197

Рост (см)

174

203

Размах рук (см)

175

Левша

Стойка

Правша

Себастьян Фундора

Свернуть

На профессиональном ринге выступает с 2016 г. В 2022-м выиграл временный пояс WBC в первом среднем весе. Один раз защитил его, после чего уступил Брайану Мендосе нокаутом в седьмом раунде. В марте 2024 г. одолел Тима Цзю и забрал титулы WBO и WBC в первом среднем весе. Защитил их один раз, а затем был лишен пояса WBO в пользу реванша с Цзю. В последнем поединке в июле досрочно победил Цзю после семи раундов и защитил пояс WBC.

Кит Турман

Свернуть

На профессиональном ринге выступает с 2007 г. Был чемпионом мира в полусреднем весе по версиям WBA и WBC. Затем освободил пояс WBC, а титул WBA потерял в 2019 г. из-за поражения от Мэнни Пакьяо. Впоследствии вышел на серию из двух побед. В последнем поединке в марте нокаутировал Брока Джарвиса в третьем раунде.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ФундорыПобеда ТурманаДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,373,451,702,09

Прогноз на бой

Свернуть

Турман – очень опытный боксер, но его актуальная форма вызывает много вопросов. После поражения от Пакьяо он выиграл бой в 2022 г., а затем вернулся только в прошлом марте и одержал рядовую победу. Новый титульный шанс – во многом дань прежним заслугам американца. Но есть большие сомнения в том, что сейчас он готов забрать пояс у Фундоры.

Действующий чемпион на ходу и значительно моложе, будет биться в привычной весовой категории. Вдобавок у него огромное преимущество в габаритах, чем Фундора всё лучше пользуется. Но ошибки в обороне у американца по-прежнему регулярно случаются – потрясти его можно. Так что шансы у Турмана наверняка появятся, поэтому не ждем односторонний бой.

Но по совокупности факторов Фундора всё же выглядит явным фаворитом. Он достаточно хорош функционально, чтобы работать в интенсивном темпе на длинной дистанции. Есть и высокий нокаутирующий потенциал. Резюмируя, заиграем комбинацию из победы Фундоры и ТБ (6,5) – опыт и навыки Фурмана, который не проигрывал досрочно, должны помочь этому поединку как минимум перевалить за экватор.

Где смотреть бой Фундора – Турман

Свернуть

Турнир на «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется в воскресенье, 29 марта, в 00:30 по московскому времени. Главный бой Фундора – Турман стоит ожидать около 06:00 мск.

Официальным вещателем турнира будет сервис Prime Video.

Главный кард

  • Себастьян Фундора (США) – Кит Турман (США). Первый средний вес. Бой за титул WBC;
  • Йоэнис Тельес (Куба) – Брайан Мендоса (США). Первый средний вес;
  • Элайджа Гарсия (США) – Кевин Ньюман-второй (США). Промежуточный вес;
  • Йоэнли Эрнандес (Куба) – Террелл Гауша (США). Средний вес. Бой за титул NABO;

Предварительный кард

  • Гурген Ованесян (Армения) – Сезар Наварро (Мексика). Тяжелый вес;
  • Кристиан Кангелоси (Италия) – Мигель Анхель Эрнандес (США). Первый средний вес;
  • Каипо Гальегос (США) – Хулиан Гонсалес (США). Легкий вес;
  • Брайан Гонсалес (США) – Брэндон Медина Герреро (Мексика). Полулегкий вес;
  • Роберт Герреро Джуниор (США) – Ригоберто Ривера (США). Первый полусредний вес;
  • Альдо Бланкас (США) – Джамал Джонсон (США). Первый полусредний вес.

