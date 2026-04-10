Рейтинг букмекеров

Рейтинговые бои по боксу

Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов, 11 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

«Цыганский Король» возвращается с поединком против россиянина
Александр Бокулёв
Источник: The Ring

В субботу, 11 апреля, в рамках большого боксерского вечера в Лондоне вернется Тайсон Фьюри. Британец возобновляет карьеру и намерен закрыть поражения от украинца Александра Усика. Следующий соперник бывшего чемпиона мира – россиянин Арсланбек Махмудов. Чем завершится это противостояние в тяжелом весе (свыше 90,7 кг)?

Статистика

Фьюри

 

Махмудов

Англия

Страна

Россия

37

Возраст

36

37

Бои

23

34 (24)

Победы (нокауты)

21 (19)

2 (0)

Поражения (нокауты)

2 (2)

1

Ничьи

0

Неактивен

Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec

20

206

Рост (см)

197

216

Размах рук (см)

194

Правша

Стойка

Правша

Тайсон Фьюри

На любительском уровне представлял Англию и Ирландию. Не попав на Олимпиаду-2008, перешел в профессионалы. Выиграл несколько локальных и региональных титулов, после чего в 2015 г. победил Владимира Кличко и забрал пояса WBA, WBO, IBF, IBO и The Ping. Реванш не состоялся из-за обострившихся психических и физических проблем Фьюри, которые усугубились злоупотреблением алкоголя и приемом запрещенных веществ.

В 2018 г. вернулся на ринг и после двух побед бился с Деонтеем Уайлдером за пояс WBC, но бой завершился вничью. В 2020 г. одолел американца в реванше и забрал титулы WBC и The Ring. Защитил чемпионство трижды, нокаутировав Уайлдера, Диллиана Уайта и Дерека Чисору. В октябре 2023 г. победил бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну раздельным решением судей в нетитульном поединке. В мае 2024 г. уступил Александру Усику в бою за звание абсолютного чемпиона мира. В декабре того же года проиграл украинцу в реванше единогласным решением судей и вскоре объявил о завершении карьеры.

Арсланбек Махмудов

Родился в Моздоке (Северная Осетия), по национальности – кумык. После переезда в Канада в 2017 г. дебютировал на профессиональном ринге. Владел поясами WBC Continental Americas, WBC NABF, WBA NABA, WBC Silver и WBA Inter-Continental в тяжелом весе. Потерял часть титулов после первого поражения в карьере – от Агита Кабайела в декабре 2023 г. Идет на серии из двух побед. В последнем поединке в октябре одолел Дэвида Аллена единогласным решением судей и вернул пояс WBA Inter-Continental в тяжелом весе.

Сравнение коэффициентов

 Победа ФьюриПобеда МахмудоваДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,185,301,313,15

Прогноз на бой

Ключевая интрига – в какой форме Фьюри после паузы в карьере. Речь в том числе про мотивацию, ведь без нее звездный тяжеловес нередко представал бледной тенью себя. Англичанин заявляет, что вновь боксирует, потому что любит это дело. Но хватит ли этого для того, чтобы показать максимум?

Разумеется, лучшая версия Фьюри на порядок сильнее Махмудова. Это просто боксеры разного уровня. Но если англичанин позволит себе вальяжность или не разгонится после простоя, то шансы у россиянина появятся. Махмудову в любом случае придется рисковать, пытаться забирать инициативу, даже навязывать размены. У него регулярно возникают проблемы с выносливостью, поэтому можно ожидать, что уже с первых раундов россиянин пойдет вперед. 

Если Фьюри на старте не «зевнет» ничего критичного, то уже к экватору боя наверняка загонит соперника в стратегический тупик. Трудно представить, за счет чего Махмудов способен оказаться сильнее на дистанции всех 12 раундов, тем более при вероятной лояльности судей к бывшему чемпиону мира.

Резюмируя, ждем победу Фьюри не раньше шестой трехминутки. Возможно, она будет не самой яркой и без нокаута, но если проиграть Махмудову, то зачем вообще была вся эта история с возвращением?

Где смотреть бой Фьюри – Махмудов

Турнир на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне начнется в субботу, 11 апреля, в 17:30 по московскому времени. Основной кард стартует в 21:00 мск, поэтому главный бой Фьюри – Махмудов стоит ожидать не 23:00 мск.

Официальным вещателем турнира будет сервис Netflix.

Главный кард

  • Тайсон Фьюри (Англия) – Арсланбек Махмудов (Россия). Тяжелый вес;
  • Конор Бенн (Англия) – Реджис Прогрейс (США). Промежуточный вес;
  • Джейми Тшикева (Англия) – Ричард Риакпорх (Англия). Тяжелый вес. Бой за титул чемпиона Британии;
  • Фрейзер Кларк (Англия) – Джастис Хани (Австралия). Тяжелый вес;

Предварительный кард

  • Симон Захенхубер (Германия) – Павел Аугуст (Польша). Второй средний вес;
  • Брейон Горхам (США) – Эдуардо Коста (Бразилия). Первый полусредний вес;
  • Майки Таллон (Англия) – Леандро Бланк (Аргентина). Наилегчайший вес;
  • Феликс Кэш (Англия) – Лиам О'Хар (Англия). Средний вес;
  • Эктор Лозано (Мексика) – Султан Аль-Мохаммед (Саудовская Аравия). Легкий вес;
  • Эллиот Вайл (Англия) – Том Хилл (Англия). Полусредний вес;
  • Фрэнсис Горман (Англия) – Райан Лабурн (Англия). Тяжелый вес.

