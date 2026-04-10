Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов, 11 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Ключевая интрига – в какой форме Фьюри после паузы в карьере. Речь в том числе про мотивацию, ведь без нее звездный тяжеловес нередко представал бледной тенью себя. Англичанин заявляет, что вновь боксирует, потому что любит это дело. Но хватит ли этого для того, чтобы показать максимум?

Разумеется, лучшая версия Фьюри на порядок сильнее Махмудова. Это просто боксеры разного уровня. Но если англичанин позволит себе вальяжность или не разгонится после простоя, то шансы у россиянина появятся. Махмудову в любом случае придется рисковать, пытаться забирать инициативу, даже навязывать размены. У него регулярно возникают проблемы с выносливостью, поэтому можно ожидать, что уже с первых раундов россиянин пойдет вперед.

Если Фьюри на старте не «зевнет» ничего критичного, то уже к экватору боя наверняка загонит соперника в стратегический тупик. Трудно представить, за счет чего Махмудов способен оказаться сильнее на дистанции всех 12 раундов, тем более при вероятной лояльности судей к бывшему чемпиону мира.

Резюмируя, ждем победу Фьюри не раньше шестой трехминутки. Возможно, она будет не самой яркой и без нокаута, но если проиграть Махмудову, то зачем вообще была вся эта история с возвращением?