Тайсон Фьюри – Мариуш Вах, 24 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В пятницу, 24 июля, очередной профессиональный поединок проведет Тайсон Фьюри. Легендарный британец возглавит вечер бокса в Таиланде, где побьется с поляком Мариушем Вахом в рамках тяжелого веса (свыше 90,7 кг). Вторая подряд победа для бывшего чемпиона мира?
Фьюри
Вах
|Великобритания
Страна
Польша
|37
Возраст
46
|38
Бои
52
|35 (24)
Победы (нокауты)
39 (20)
|2 (0)
Поражения (нокауты)
13 (5)
|1
Ничьи
0
|5
Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec
282
|206
Рост (см)
202
|216
Размах рук (см)
208
|Правша
Стойка
Правша
На любительском уровне представлял Англию и Ирландию. Не попав на Олимпиаду-2008, перешел в профессионалы. Выиграл несколько локальных и региональных титулов, после чего в 2015 г. победил Владимира Кличко и забрал пояса WBA, WBO, IBF, IBO и The Ping. Реванш не состоялся из-за обострившихся психических и физических проблем Фьюри, которые усугубились злоупотреблением алкоголя и приемом запрещенных веществ.
В 2018 г. вернулся на ринг и после двух побед бился с Деонтеем Уайлдером за пояс WBC, но бой завершился вничью. В 2020 г. одолел американца в реванше и забрал титулы WBC и The Ring. Защитил чемпионство трижды, нокаутировав Уайлдера, Диллиана Уайта и Дерека Чисору. В октябре 2023 г. победил бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну раздельным решением судей в нетитульном поединке. В мае 2024 г. уступил Александру Усику в бою за звание абсолютного чемпиона мира. В декабре того же года проиграл украинцу в реванше единогласным решением судей и вскоре объявил о завершении карьеры. Затем вернулся на ринг, в последнем поединке в апреле победил Арсланбека Махмудова единогласным решением судей.
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На профессиональном ринге выступает с 2005 г. В 2011 г. забрал пояс WBC International и дважды защитил его. После этого бился за несколько титулов чемпиона мира с Владимиром Кличко, но потерпел первое поражение в карьере. В последнем поединке в марте проиграл Виктору Выхристу единогласным решением судей и не смог забрать пояс WBO European.
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Циничные расклады большого бокса. На конец года планируется огромный поединок Фьюри и Энтони Джошуа. Перед этим оба на одной неделе проведут своеобразные промежуточные бои. Соперники подобраны соответствующим образом – чтобы афиша была продаваемой, но спортивных рисков для фаворитов не наблюдалось.
Достаточно сказать, что Ваху уже 46 лет. Со времен его прайма прошло уже десятилетие. Поляк давно чередует победы и поражения и не входит даже во второй эшелон тяжелого дивизиона. Но наследие былых боев с Кличко, Александром Поветкиным и другими топами делает Ваха относительно статусным соперником для Фьюри.
В спортивном смысле, как и отмечалось выше, интрига минимальна. Коэффициенты предельно разгромны, а изменить расклады может разве что явный форс-мажор. Или какое-то фантастическое разгильдяйство Фьюри. Но полагаем, что британец не позволит себе опозориться в ожидании боя с Джошуа.
Линия довольно скромная, поэтому особых вариантов нет. Рискнем вариантом ТБ (6,5). Форсировать события Фьюри ни к чему. Наверняка он сможет позволить себе относительно спокойно поработать несколько раундов, а затем уже скажется накопленный урон Ваха. Всю 10-раундовую дистанцию поляк вряд ли осилит.
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Турнир пройдет на стадионе «Max Muay Thai» в Паттайе. Легальной бесплатной трансляции в РФ не будет. Бой Фьюри – Вах начнется не ранее 16:00 по московскому времени.