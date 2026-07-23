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Тайсон Фьюри – Мариуш Вах, 24 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Обновлено:
Проходной поединок для «Цыганского короля»?
Александр Бокулёв
Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Тайсон Фьюри
  • Мариуш Вах
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Где смотреть бой Фьюри – Вах

В пятницу, 24 июля, очередной профессиональный поединок проведет Тайсон Фьюри. Легендарный британец возглавит вечер бокса в Таиланде, где побьется с поляком Мариушем Вахом в рамках тяжелого веса (свыше 90,7 кг). Вторая подряд победа для бывшего чемпиона мира?

Статистика

Фьюри

 

Вах

Великобритания

Страна

Польша

37

Возраст

46

38

Бои

52

35 (24)

Победы (нокауты)

39 (20)

2 (0)

Поражения (нокауты)

13 (5)

1

Ничьи

0

5

Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec

282

206

Рост (см)

202

216

Размах рук (см)

208

Правша

Стойка

Правша

Тайсон Фьюри

На любительском уровне представлял Англию и Ирландию. Не попав на Олимпиаду-2008, перешел в профессионалы. Выиграл несколько локальных и региональных титулов, после чего в 2015 г. победил Владимира Кличко и забрал пояса WBA, WBO, IBF, IBO и The Ping. Реванш не состоялся из-за обострившихся психических и физических проблем Фьюри, которые усугубились злоупотреблением алкоголя и приемом запрещенных веществ.

В 2018 г. вернулся на ринг и после двух побед бился с Деонтеем Уайлдером за пояс WBC, но бой завершился вничью. В 2020 г. одолел американца в реванше и забрал титулы WBC и The Ring. Защитил чемпионство трижды, нокаутировав Уайлдера, Диллиана Уайта и Дерека Чисору. В октябре 2023 г. победил бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну раздельным решением судей в нетитульном поединке. В мае 2024 г. уступил Александру Усику в бою за звание абсолютного чемпиона мира. В декабре того же года проиграл украинцу в реванше единогласным решением судей и вскоре объявил о завершении карьеры. Затем вернулся на ринг, в последнем поединке в апреле победил Арсланбека Махмудова единогласным решением судей.

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Мариуш Вах

На профессиональном ринге выступает с 2005 г. В 2011 г. забрал пояс WBC International и дважды защитил его. После этого бился за несколько титулов чемпиона мира с Владимиром Кличко, но потерпел первое поражение в карьере. В последнем поединке в марте проиграл Виктору Выхристу единогласным решением судей и не смог забрать пояс WBO European.

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Сравнение коэффициентов

 Победа ФьюриПобеда ВахаДосрочное завершениеПолный бой
WINLINE1,0111,001,223,85

Прогноз на бой

Циничные расклады большого бокса. На конец года планируется огромный поединок Фьюри и Энтони Джошуа. Перед этим оба на одной неделе проведут своеобразные промежуточные бои. Соперники подобраны соответствующим образом – чтобы афиша была продаваемой, но спортивных рисков для фаворитов не наблюдалось.

Достаточно сказать, что Ваху уже 46 лет. Со времен его прайма прошло уже десятилетие. Поляк давно чередует победы и поражения и не входит даже во второй эшелон тяжелого дивизиона. Но наследие былых боев с Кличко, Александром Поветкиным и другими топами делает Ваха относительно статусным соперником для Фьюри.

В спортивном смысле, как и отмечалось выше, интрига минимальна. Коэффициенты предельно разгромны, а изменить расклады может разве что явный форс-мажор. Или какое-то фантастическое разгильдяйство Фьюри. Но полагаем, что британец не позволит себе опозориться в ожидании боя с Джошуа. 

Линия довольно скромная, поэтому особых вариантов нет. Рискнем вариантом ТБ (6,5). Форсировать события Фьюри ни к чему. Наверняка он сможет позволить себе относительно спокойно поработать несколько раундов, а затем уже скажется накопленный урон Ваха. Всю 10-раундовую дистанцию поляк вряд ли осилит.

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Где смотреть бой Фьюри – Вах

Турнир пройдет на стадионе «Max Muay Thai» в Паттайе. Легальной бесплатной трансляции в РФ не будет. Бой Фьюри – Вах начнется не ранее 16:00 по московскому времени.

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