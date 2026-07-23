Тайсон Фьюри – Мариуш Вах, 24 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Циничные расклады большого бокса. На конец года планируется огромный поединок Фьюри и Энтони Джошуа. Перед этим оба на одной неделе проведут своеобразные промежуточные бои. Соперники подобраны соответствующим образом – чтобы афиша была продаваемой, но спортивных рисков для фаворитов не наблюдалось.

Достаточно сказать, что Ваху уже 46 лет. Со времен его прайма прошло уже десятилетие. Поляк давно чередует победы и поражения и не входит даже во второй эшелон тяжелого дивизиона. Но наследие былых боев с Кличко, Александром Поветкиным и другими топами делает Ваха относительно статусным соперником для Фьюри.

В спортивном смысле, как и отмечалось выше, интрига минимальна. Коэффициенты предельно разгромны, а изменить расклады может разве что явный форс-мажор. Или какое-то фантастическое разгильдяйство Фьюри. Но полагаем, что британец не позволит себе опозориться в ожидании боя с Джошуа.

Линия довольно скромная, поэтому особых вариантов нет. Рискнем вариантом ТБ (6,5). Форсировать события Фьюри ни к чему. Наверняка он сможет позволить себе относительно спокойно поработать несколько раундов, а затем уже скажется накопленный урон Ваха. Всю 10-раундовую дистанцию поляк вряд ли осилит.