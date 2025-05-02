Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну, 28 октября: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

На любительском уровне представлял Англию и Ирландию. Не попав на Олимпиаду-2008, перешел в профессионалы. Выиграл несколько локальных и региональных титулов, после чего в 2015 году победил Владимира Кличко и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Реванш не состоялся из-за обострившихся психических и физических проблем Фьюри, которые усугубились злоупотреблением алкоголя и приемом запрещенных веществ.

В 2018-м британец вернулся на ринг и после двух побед бился с Деонтеем Уайлдером за пояс WBC, но бой завершился вничью. В 2020-м Фьюри одолел американца в реванше и завоевал титулы WBC и The Ring. Защитил чемпионство трижды, нокаутировав Уайлдера, Диллиана Уайта и Дерека Чисору. Последний раз Фьюри выходил на ринг в прошлом декабре. На данный момент он занимает третье место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec, уступая только Александру Усику и Энтони Джошуа. Планируется, что в январе Фьюри проведет бой с украинцем за звание абсолютного чемпиона мира.