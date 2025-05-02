Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну, 28 октября: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В субботу, 28 октября, состоится один из самых ожидаемых и странных боксерских поединков года. На ринге в Саудовской Аравии сойдутся чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и бывший обладатель пояса UFC в той же категории Фрэнсис Нганну. Как долго британец будет играться с камеруно-французским громилой?
Фьюри в профессиональном боксе
Бои - 34
Победы - 33 (24 - нокаутом)
Поражения - 0
Ничьи - 1
Нганну в MMA
Бои - 20
Победы - 17 (нокаутом - 12, сабмишеном - 4, решением - 1)
Поражения - 3 (все - решением)
Фьюри
Нганну
|Великобритания
Страна
Франция / Камерун
|35
Возраст
37
|206
Рост (см)
193
|216
Размах рук (см)
211
|Правша
Стойка
Правша
На любительском уровне представлял Англию и Ирландию. Не попав на Олимпиаду-2008, перешел в профессионалы. Выиграл несколько локальных и региональных титулов, после чего в 2015 году победил Владимира Кличко и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Реванш не состоялся из-за обострившихся психических и физических проблем Фьюри, которые усугубились злоупотреблением алкоголя и приемом запрещенных веществ.
В 2018-м британец вернулся на ринг и после двух побед бился с Деонтеем Уайлдером за пояс WBC, но бой завершился вничью. В 2020-м Фьюри одолел американца в реванше и завоевал титулы WBC и The Ring. Защитил чемпионство трижды, нокаутировав Уайлдера, Диллиана Уайта и Дерека Чисору. Последний раз Фьюри выходил на ринг в прошлом декабре. На данный момент он занимает третье место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec, уступая только Александру Усику и Энтони Джошуа. Планируется, что в январе Фьюри проведет бой с украинцем за звание абсолютного чемпиона мира.
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В 22-летнем возрасте начал заниматься боксом, после эмиграции из Камеруна во Францию в 26 лет освоил MMA. В профессиональных смешанных единоборствах выступает с 2013 года, в 2015-м подписал контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал шесть подряд побед, после чего в титульном поединке в 2018-м уступил Стипе Миочичу. Второй чемпионский шанс получил в 2021 году и нокаутировал американца в реванше. Защитил пояс один, в январе 2022-го одолев Сирила Гана единогласным решением судей.
В декабре контракт Нганну с UFC завершился, после неудачных переговоров о продлении лига сделала его неограниченно свободным агентом. Впоследствии атлет подписал контракт с промоушеном PFL, в котором дебютирует летом следующего года.
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У поединка рейтинговый формат, поэтому совсем расслабляться Фьюри не стоит - только до того уровня, который позволит ему ожидаемо одержать очередную победу. А сомнений в таком исходе минимум, сколько ни пытаться найти интригу. Да, у Нганну феноменальные физические данные, но напротив него будет не проходной боксер, а один из лучших тяжеловесов в истории.
Вероятно, на старте поединка будет больше шоу и позерства, чем спорта, но время расставить всё по местам придет. Если Нганну задышит ближе к концу поединка, который рассчитан на 10 раундов, то Фьюри вполне может перестать «сюсюкаться» и оформить поздний финиш. Но и против победы по очкам британец вряд ли будет.
В любом случае ожидаем, что до экватора этот бой дотянет. Котировки на ТБ (4,5) вполне рабочие, на них и остановимся.
Наша ставка выиграла. Бой продлился все 10 раундов, по итогам которых судьи раздельным решением отдали победу Фьюри (94-95, 96-93, 95-94).
Боксерский вечер пройдет на «Riyadh Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Турнир начнется в субботу, 28 октября, в 20:00 по московскому времени. Главный бой Фьюри - Нганну стоит ожидать не ранее 00:30 мск (29 октября).
Бесплатная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.
Партнерский проект