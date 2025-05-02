Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
24 октября 17:26ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваРейтинговые бои по боксу

Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну, 28 октября: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Долгожданная дуэль одиозных звезд
Александр Бокулёв
Источник: соцсети Фрэнсиса Нганну
Источник: соцсети Фрэнсиса Нганну

В субботу, 28 октября, состоится один из самых ожидаемых и странных боксерских поединков года. На ринге в Саудовской Аравии сойдутся чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и бывший обладатель пояса UFC в той же категории Фрэнсис Нганну. Как долго британец будет играться с камеруно-французским громилой?

У КАКИХ БУКМЕКЕРОВ ЛУЧШЕ ВСЕГО СТАВИТЬ НА БОКС?

Статистика

Свернуть

Фьюри в профессиональном боксе

Бои - 34

Победы - 33 (24 - нокаутом)

Поражения - 0

Ничьи - 1

Нганну в MMA

Бои - 20

Победы - 17 (нокаутом - 12, сабмишеном - 4, решением - 1)

Поражения - 3 (все - решением)

Сравнение

Свернуть

 Фьюри

 

Нганну

Великобритания

Страна

Франция / Камерун

35

Возраст

37

206

Рост (см)

193

216

Размах рук (см)

211

Правша

Стойка

Правша

Тайсон Фьюри

Свернуть

На любительском уровне представлял Англию и Ирландию. Не попав на Олимпиаду-2008, перешел в профессионалы. Выиграл несколько локальных и региональных титулов, после чего в 2015 году победил Владимира Кличко и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Реванш не состоялся из-за обострившихся психических и физических проблем Фьюри, которые усугубились злоупотреблением алкоголя и приемом запрещенных веществ.

В 2018-м британец вернулся на ринг и после двух побед бился с Деонтеем Уайлдером за пояс WBC, но бой завершился вничью. В 2020-м Фьюри одолел американца в реванше и завоевал титулы WBC и The Ring. Защитил чемпионство трижды, нокаутировав Уайлдера, Диллиана Уайта и Дерека Чисору. Последний раз Фьюри выходил на ринг в прошлом декабре. На данный момент он занимает третье место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec, уступая только Александру Усику и Энтони Джошуа. Планируется, что в январе Фьюри проведет бой с украинцем за звание абсолютного чемпиона мира.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Фрэнсис Нганну

Свернуть

В 22-летнем возрасте начал заниматься боксом, после эмиграции из Камеруна во Францию в 26 лет освоил MMA. В профессиональных смешанных единоборствах выступает с 2013 года, в 2015-м подписал контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал шесть подряд побед, после чего в титульном поединке в 2018-м уступил Стипе Миочичу. Второй чемпионский шанс получил в 2021 году и нокаутировал американца в реванше. Защитил пояс один, в январе 2022-го одолев Сирила Гана единогласным решением судей.

В декабре контракт Нганну с UFC завершился, после неудачных переговоров о продлении лига сделала его неограниченно свободным агентом. Впоследствии атлет подписал контракт с промоушеном PFL, в котором дебютирует летом следующего года.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на бокс с телефона

Коэффициенты букмекеров

Свернуть
 Победа ФьюриПобеда НганнуТМ (4,5)ТБ (4,5)
PARI1,088,352,151,63

Прогноз на бой

Свернуть

У поединка рейтинговый формат, поэтому совсем расслабляться Фьюри не стоит - только до того уровня, который позволит ему ожидаемо одержать очередную победу. А сомнений в таком исходе минимум, сколько ни пытаться найти интригу. Да, у Нганну феноменальные физические данные, но напротив него будет не проходной боксер, а один из лучших тяжеловесов в истории.

Вероятно, на старте поединка будет больше шоу и позерства, чем спорта, но время расставить всё по местам придет. Если Нганну задышит ближе к концу поединка, который рассчитан на 10 раундов, то Фьюри вполне может перестать «сюсюкаться» и оформить поздний финиш. Но и против победы по очкам британец вряд ли будет.

В любом случае ожидаем, что до экватора этот бой дотянет. Котировки на ТБ (4,5) вполне рабочие, на них и остановимся.

UPD: результат

Свернуть

Наша ставка выиграла. Бой продлился все 10 раундов, по итогам которых судьи раздельным решением отдали победу Фьюри (94-95, 96-93, 95-94).

Где смотреть бой Фьюри - Нганну

Свернуть

Боксерский вечер пройдет на «Riyadh Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Турнир начнется в субботу, 28 октября, в 20:00 по московскому времени. Главный бой Фьюри - Нганну стоит ожидать не ранее 00:30 мск (29 октября).

Бесплатная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.

Полный кард

  • Тайсон Фьюри (Великобритания) - Фрэнсис Нганну (Франция / Камерун). Тяжелый вес;
  • Фабио Уордли (Англия) - Дэвид Аделейе (Англия). Тяжелый вес;
  • Джозеф Паркер (Новая Зеландия) - Симон Кин (Канада). Тяжелый вес;
  • Мартин Баколе (ДР Конго) - Карлос Такам (Франция). Тяжелый вес;
  • Арсланбек Махмудов (Россия) - Джуниор Энтони Райт (США). Тяжелый вес;
  • Мозес Итаума (Англия) - Истван Бернат (Венгрия). Тяжелый вес;
  • Джек МакГанн (Англия) - Альцибиаде Дуран (США). Первый средний вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_6_9afb75c77f.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer274 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_5_deb33b4424.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer274 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_92b3d01477.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer608 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcziya_bcc9768d02.png
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer243 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Akczii_9_eea1337002.png
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer243 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Fribety_pari_7e713a3b5e.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer229 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Акция от BetBoom - фрибеты и скины за выполнение киберспортивных заданийhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Akczii_betbum_046dec5b7b.pngbonus rating4.2/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svgСкины и фрибеты
Акция от BetBoom - фрибеты и скины за выполнение киберспортивных заданий
Получить бонусПодробнее
bonus timer243 дней 18 часов
Условия
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности BetBoom с кэшбэком до 20%https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Bonusy_Bet_Boom_4267b44909.pngbonus rating4.2/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svgдо 20%
Программа лояльности BetBoom с кэшбэком до 20%
Получить бонусПодробнее
bonus timer608 дней 20 часов
Условия
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Fribety_vinlaj_554c5e841c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer243 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokod_Olimp_9d7e83943f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer243 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных