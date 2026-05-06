Азам Гафоров – Арен Акопян, 8 мая: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Претендентский поединок
Александр Бокулёв
В пятницу, 8 мая, в Ташкенте пройдет турнир ACA 203. Его возглавит претендентский поединок в наилегчайшем весе (до 57,2 кг) между таджикистанцем Азамом Гафоровым и армянином Ареном Акопяном. Кто окажется сильнее и доберется до титульного боя?

Статистика

Гафоров

 

Акопян

Таджикистан

Страна

Армения

32

Возраст

32

20

Бои

24

16 (4 / 1 / 11)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

19 (5 / 7 / 7)

4 (1 / 0 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (1 / 1 / 1)

0

Ничьи

1

0

Без результата

1

3

Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона ACA

2

162

Рост (см)

167

164

Размах рук (см)

171

Азам Гафоров

Занимался ушу-саньда и кикбоксингом, в профессиональных ММА выступает с 2015 г. Был чемпионом WFCA в наилегчайшем весе. В 2017 г. провел один бой в ACB (прежнее название ACA), полноценно перешел в лигу в 2019 г. С того момента одержал в промоушене пять побед при четырех поражениях. В последнем поединке в сентябре одолел Мхитара Барсегяна единогласным решением судей.

Арен Акопян

В профессиональных ММА выступает с 2013 г. С 2020 г. бьется в ACA, где выиграл 10 поединков при одном поражении. Идет на серии из семи побед. В последнем поединке в декабре одолел Имрана Букуева единогласным решением судей.

Сравнение коэффициентов

 Победа ГафороваПобеда АкопянаТМ (4,5)ТБ (4,5)
PARI3,001,392,201,60

Прогноз на бой

Акопян идет значительным фаворитом по коэффициентам букмекеров. Это вполне ожидаемо при победной серии из семи поединков. Гафоров, напротив, в ACA имеет почти равный баланс проигрышей и поражений. Но таджикистанец все-таки высоко идет в рейтинге, списывать его со счетов нельзя. Да и бой официально претендентский, а это особая ответственность.

Оба спортсмена не привыкли форсировать события. С учетом статуса поединка точно не стоит ждать активного старта. Скорее, оба будут осторожничать и аккуратно подбирать ключи к сопернику. Особым испытанием станет пятираундовый формат: у Гафорова было четыре таких боя, в том числе в 2023 и 2024 гг., а у Акопяна – ни одного. Возможно, армянина подведут именно распределение сил и функциональная составляющая.

В любом случае ждем, что поединок затянется. Вероятно, Гафоров будет навязывать работу в стойке, Акопян – борьбу в партере. Ждем, что минимум до пятого раунда они доберутся.

Полный кард, где смотреть бой Гафоров – Акопян

Турнир АСА 203 стартует в Ташкенте на «Humo Arena» в пятницу, 8 мая, в 16:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, поэтому главный бой Гафоров – Акопян стоит ожидать не ранее 21:30 мск.

В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты) и кабельный канал «Матч! Боец». Эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 19:30.

Основной кард

  • Азам Гафоров (Таджикистан) Арен Акопян (Армения). Наилегчайший вес. Претендентский бой;
  • Фаридун Одилов (Таджикистан) – Даурен Ермеков (Казахстан). Полутяжелый вес;
  • Холмурод Нурматов (Узбекистан) – Фирдавс Зарипов (Таджикистан). Наилегчайший вес;
  • Джамбулат Селимханов (Россия) – Алимардан Абдыкааров (Кыргызстан). Полулегкий вес;
  • Эдил Эсенгулов (Кыргызстан) – Ибрагим Магомедов (Россия). Средний вес;

Прелимы

  • Амир Эльжуркаев (Россия) – Али Абдулхаликов (Россия). Легкий вес;
  • Зумсо Зураев (Россия) – Клейдсон Абреу (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Фуркат Комилов (Россия) – Алихан Мусаев (Турция). Легкий вес;
  • Апти Бимарзаев (Беларусь) – Немат Абдрашитов (Кыргызстан). Полулегкий вес;
  • Анвар Абдуллаев (Россия) – Эмомахди Орзузода (Таджикистан). Легчайший вес;
  • Мехди Дакаев (Россия) – Никита Подковальников (Россия). Легкий вес;
  • Али Алькаиси (Иордания) – Шариф Кушаев (Узбекистан). Полулегкий вес;
  • Шамиль Бораев (Россия) – Шергази Кенджебаев (Кыргызстан). Полулегкий вес;
  • Тагир Магомедов (Россия) – Алексей Кунченко (Россия). Полусредний вес;
  • Джаддал Алибеков (Россия) – Мехроч Мамадшоев (Таджикистан). Легчайший вес;
  • Оятулло Муминов (Таджикистан) – Азатбек Кочоров (Кыргызстан). Наилегчайший вес;
  • Хасан Дадалов (Россия) – Казакбай Тиленов (Кыргызстан). Полулегкий вес.

