Азам Гафоров – Арен Акопян, 8 мая: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Акопян идет значительным фаворитом по коэффициентам букмекеров. Это вполне ожидаемо при победной серии из семи поединков. Гафоров, напротив, в ACA имеет почти равный баланс проигрышей и поражений. Но таджикистанец все-таки высоко идет в рейтинге, списывать его со счетов нельзя. Да и бой официально претендентский, а это особая ответственность.

Оба спортсмена не привыкли форсировать события. С учетом статуса поединка точно не стоит ждать активного старта. Скорее, оба будут осторожничать и аккуратно подбирать ключи к сопернику. Особым испытанием станет пятираундовый формат: у Гафорова было четыре таких боя, в том числе в 2023 и 2024 гг., а у Акопяна – ни одного. Возможно, армянина подведут именно распределение сил и функциональная составляющая.

В любом случае ждем, что поединок затянется. Вероятно, Гафоров будет навязывать работу в стойке, Акопян – борьбу в партере. Ждем, что минимум до пятого раунда они доберутся.