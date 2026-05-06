Азам Гафоров – Арен Акопян, 8 мая: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

В пятницу, 8 мая, в Ташкенте пройдет турнир ACA 203. Его возглавит претендентский поединок в наилегчайшем весе (до 57,2 кг) между таджикистанцем Азамом Гафоровым и армянином Ареном Акопяном. Кто окажется сильнее и доберется до титульного боя?
Гафоров
Акопян
|Таджикистан
Страна
Армения
|32
Возраст
32
|20
Бои
24
|16 (4 / 1 / 11)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
19 (5 / 7 / 7)
|4 (1 / 0 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (1 / 1 / 1)
|0
Ничьи
1
|0
Без результата
1
|3
Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона ACA
2
|162
Рост (см)
167
|164
Размах рук (см)
171
Занимался ушу-саньда и кикбоксингом, в профессиональных ММА выступает с 2015 г. Был чемпионом WFCA в наилегчайшем весе. В 2017 г. провел один бой в ACB (прежнее название ACA), полноценно перешел в лигу в 2019 г. С того момента одержал в промоушене пять побед при четырех поражениях. В последнем поединке в сентябре одолел Мхитара Барсегяна единогласным решением судей.
В профессиональных ММА выступает с 2013 г. С 2020 г. бьется в ACA, где выиграл 10 поединков при одном поражении. Идет на серии из семи побед. В последнем поединке в декабре одолел Имрана Букуева единогласным решением судей.
Акопян идет значительным фаворитом по коэффициентам букмекеров. Это вполне ожидаемо при победной серии из семи поединков. Гафоров, напротив, в ACA имеет почти равный баланс проигрышей и поражений. Но таджикистанец все-таки высоко идет в рейтинге, списывать его со счетов нельзя. Да и бой официально претендентский, а это особая ответственность.
Оба спортсмена не привыкли форсировать события. С учетом статуса поединка точно не стоит ждать активного старта. Скорее, оба будут осторожничать и аккуратно подбирать ключи к сопернику. Особым испытанием станет пятираундовый формат: у Гафорова было четыре таких боя, в том числе в 2023 и 2024 гг., а у Акопяна – ни одного. Возможно, армянина подведут именно распределение сил и функциональная составляющая.
В любом случае ждем, что поединок затянется. Вероятно, Гафоров будет навязывать работу в стойке, Акопян – борьбу в партере. Ждем, что минимум до пятого раунда они доберутся.
Турнир АСА 203 стартует в Ташкенте на «Humo Arena» в пятницу, 8 мая, в 16:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, поэтому главный бой Гафоров – Акопян стоит ожидать не ранее 21:30 мск.
В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты) и кабельный канал «Матч! Боец». Эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 19:30.
