Партнерский проект

Коко Гауфф – Каролина Мухова, 26 марта: прогноз на полуфинал турнира в Майами

Американка выиграла все пять очных встреч
Александр Бокулёв
Источник: WTA
В полуфинале хардового турнира WTA-1000 в Майами встретятся американка Коко Гауфф и чешка Каролина Мухова. Кто окажется сильнее и продолжит борьбу за титул? Анализируем расклады и коэффициенты букмекеров.

ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE

Дата / Время: 26.03.2026, не ранее 20:00 по московскому времени

Арена: Hard Rock Stadium, Стадион (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Турнирная сетка

Коко Гауфф (22 года, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Элизабетта Коччаретто (Италия) – 3:6, 6:4, 6:3
  • 3-й круг: Алисия Паркс (США) – 3:6, 6:0, 6:1
  • 4-й круг: Сорана Кырстя (Румыния) – 6:4, 3:6, 6:2
  • 1/4 финала: Белинда Бенчич (Швейцария, 12) – 6:3, 1:6, 6:3

Каролина Мухова (29 лет, 14-я ракетка мира, 13-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Камила Осорио (Колумбия) – 4:6, 6:2, 7:5
  • 3-й круг: Кэти Бултер (Великобритания) – 6:3, 7:5
  • 4-й круг: Александра Эала (Филиппины, 31) – 6:0, 6:2
  • 1/4 финала: Виктория Мбоко (Канада, 10) – 7:5, 7:6 (7:5)

Победительница этого матча в финале встретится с сильнейшей из пары Арина Соболенко (Беларусь, 1) / Хейли Баптист (США) – Елена Рыбакина (Казахстан, 3) / Джессика Пегула (США, 5)

Коко Гауфф

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница девяти турниров WTA в одиночном разряде, в том числе восьми хардовых, а также US Open 2023 г. и прошлого «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне дошла дошла до четвертьфинала Australian Open и полуфинала в Дубае. Всего в 2026 г. одержала 15 побед при пяти поражениях. На турнире в Майами уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Каролина Мухова

Выиграла два турнира WTA в одиночном разряде, оба – на харде. В нынешнем сезоне взяла титул в Дохе, на Australian Open дошла до четвертого круга, а в Брисбене – до полуфинала. Всего в 2026 г. одержала 18 побед при трех поражениях. На турнире в Майами уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в третьем круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Спортсменки ранее провели пять официальных очных матчей, все – на харде. Во всех случаях побеждала Гауфф.

Ставки на исход

Букмекеры дают почти равные коэффициенты на каждую из спортсменок. В WINLINE предлагают котировки 1,93 на победу Муховой и 1,95 на успех Гауфф.

Ставки на тоталы

Три из пяти очных матчей спортсменок продлились минимум 19 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,82 на ТБ (22,5) и 1,98 на ТМ (22,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ГауффПобеда МуховойТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE1,951,931,821,98

Прогноз и ставка

Гауфф с запасом обновил личный рекорд в Майами, но турнир складывается для нее непросто – как и вся первая часть сезона. Неслучайно все четыре матча американка выиграла в трех сетах, причем в двух случаях победы были волевыми. Запаса прочности у нее немного относительно собственных стандартов, но мастерства и общего высокого класса пока хватало.

Вопрос, сработает ли это с Муховой. Чешка стабильно и качественно проводит сезон. У нее уже есть большой титул в Дохе, в Майами она отдала лишь один сет за четыре матча. Неудивительно, что букмекеры отдают предпочтение (пусть и мизерное) все-таки Муховой.

Но статистика личных встреч, безусловно, смущает. Нельзя игнорировать тот факт, что чешка проиграла американке все пять очных матчей, один из них – на последнем Australian Open. Это уже похоже на закономерность, но нынешние обстоятельства можно считать благоприятными для того, чтобы прервать такую серию.

Резюмируя, видим Мухову фавориткой предстоящего матча, но лишь номинально. Шансы очень близки, козыри есть у обеих спортсменок, а потому резонно рассмотреть линию не на исход, а на тотал. Полагаем, есть высокая вероятность обмена выигранными сетами. А уж ТБ (21,5) теннисистки наверняка пробьют в красивой борьбе.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer279 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer95 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer279 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer279 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer279 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer279 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer279 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё