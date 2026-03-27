Коко Гауфф – Каролина Мухова, 26 марта: прогноз на полуфинал турнира в Майами

В полуфинале хардового турнира WTA-1000 в Майами встретятся американка Коко Гауфф и чешка Каролина Мухова. Кто окажется сильнее и продолжит борьбу за титул? Анализируем расклады и коэффициенты букмекеров.
Дата / Время: 26.03.2026, не ранее 20:00 по московскому времени
Арена: Hard Rock Stadium, Стадион (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Коко Гауфф (22 года, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Каролина Мухова (29 лет, 14-я ракетка мира, 13-й номер посева)
Победительница этого матча в финале встретится с сильнейшей из пары Арина Соболенко (Беларусь, 1) / Хейли Баптист (США) – Елена Рыбакина (Казахстан, 3) / Джессика Пегула (США, 5)
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница девяти турниров WTA в одиночном разряде, в том числе восьми хардовых, а также US Open 2023 г. и прошлого «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне дошла дошла до четвертьфинала Australian Open и полуфинала в Дубае. Всего в 2026 г. одержала 15 побед при пяти поражениях. На турнире в Майами уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.
Выиграла два турнира WTA в одиночном разряде, оба – на харде. В нынешнем сезоне взяла титул в Дохе, на Australian Open дошла до четвертого круга, а в Брисбене – до полуфинала. Всего в 2026 г. одержала 18 побед при трех поражениях. На турнире в Майами уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в третьем круге.
Спортсменки ранее провели пять официальных очных матчей, все – на харде. Во всех случаях побеждала Гауфф.
Букмекеры дают почти равные коэффициенты на каждую из спортсменок. В WINLINE предлагают котировки 1,93 на победу Муховой и 1,95 на успех Гауфф.
Три из пяти очных матчей спортсменок продлились минимум 19 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,82 на ТБ (22,5) и 1,98 на ТМ (22,5).
Гауфф с запасом обновил личный рекорд в Майами, но турнир складывается для нее непросто – как и вся первая часть сезона. Неслучайно все четыре матча американка выиграла в трех сетах, причем в двух случаях победы были волевыми. Запаса прочности у нее немного относительно собственных стандартов, но мастерства и общего высокого класса пока хватало.
Вопрос, сработает ли это с Муховой. Чешка стабильно и качественно проводит сезон. У нее уже есть большой титул в Дохе, в Майами она отдала лишь один сет за четыре матча. Неудивительно, что букмекеры отдают предпочтение (пусть и мизерное) все-таки Муховой.
Но статистика личных встреч, безусловно, смущает. Нельзя игнорировать тот факт, что чешка проиграла американке все пять очных матчей, один из них – на последнем Australian Open. Это уже похоже на закономерность, но нынешние обстоятельства можно считать благоприятными для того, чтобы прервать такую серию.
Резюмируя, видим Мухову фавориткой предстоящего матча, но лишь номинально. Шансы очень близки, козыри есть у обеих спортсменок, а потому резонно рассмотреть линию не на исход, а на тотал. Полагаем, есть высокая вероятность обмена выигранными сетами. А уж ТБ (21,5) теннисистки наверняка пробьют в красивой борьбе.