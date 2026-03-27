Коко Гауфф – Каролина Мухова, 26 марта: прогноз на полуфинал турнира в Майами

Гауфф с запасом обновил личный рекорд в Майами, но турнир складывается для нее непросто – как и вся первая часть сезона. Неслучайно все четыре матча американка выиграла в трех сетах, причем в двух случаях победы были волевыми. Запаса прочности у нее немного относительно собственных стандартов, но мастерства и общего высокого класса пока хватало.

Вопрос, сработает ли это с Муховой. Чешка стабильно и качественно проводит сезон. У нее уже есть большой титул в Дохе, в Майами она отдала лишь один сет за четыре матча. Неудивительно, что букмекеры отдают предпочтение (пусть и мизерное) все-таки Муховой.

Но статистика личных встреч, безусловно, смущает. Нельзя игнорировать тот факт, что чешка проиграла американке все пять очных матчей, один из них – на последнем Australian Open. Это уже похоже на закономерность, но нынешние обстоятельства можно считать благоприятными для того, чтобы прервать такую серию.

Резюмируя, видим Мухову фавориткой предстоящего матча, но лишь номинально. Шансы очень близки, козыри есть у обеих спортсменок, а потому резонно рассмотреть линию не на исход, а на тотал. Полагаем, есть высокая вероятность обмена выигранными сетами. А уж ТБ (21,5) теннисистки наверняка пробьют в красивой борьбе.