Денис Гольцов - Джордан Хейдерман, прогноз на 19 августа: ставки и коэффициенты на бой PFL

Джордан провел семь боев на профессиональной арене. Он еще ни разу не был повержен. Но стоит отметить, что на шоу TUF американец был нокаутирован Заком Пауге. В общий зачет это поражение не пошло, но стоит взять на заметку, так как Зак никогда не считался нокаутером. Хейдерман не лучшим образом держит удар, и это его главная проблема перед боем с Денисом.