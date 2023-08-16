Денис Гольцов - Джордан Хейдерман, прогноз на 19 августа: ставки и коэффициенты на бой PFL

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В ночь на субботу, 19 августа, по московскому времени состоится турнир плей-офф турнира PFL. Поговорим о бое Денис Гольцов и Джордан Хейдерман в тяжелом весе. Сумеет ли американец создать сложности Денису?
Гольцов
Хейдерман
Россия
Страна
США
33
Возраст
31
38
Бои
7
31 (15 / 10 / 6 / 0)
Победы (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)
7 (2 / 3 / 1 / 1)
7 (3 / 3 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
0
196
Рост (см)
191
198
Размах рук (см)
189
Денису 33 года, и опыта ему не занимать. Он выступает за клуб Sambo Piter. Его рост 196 сантиметров и размах рук 198 сантиметров. Представитель России одинаково комфортно себя чувствует как в партере, так и в стойке. В PFL в этом году две досрочные победы. «Русский богатырь» сумел победить Цезаря Феррейру и Йоргана де Кастро.
Джордан провел семь боев на профессиональной арене. Он еще ни разу не был повержен. Но стоит отметить, что на шоу TUF американец был нокаутирован Заком Пауге. В общий зачет это поражение не пошло, но стоит взять на заметку, так как Зак никогда не считался нокаутером. Хейдерман не лучшим образом держит удар, и это его главная проблема перед боем с Денисом.
Гольцов должен с самого начала боя давить на своего оппонента в стойке. Ожидаем, что Хейдерман не сумеет устоять даже до завершения боя. Технический арсенал, физическая мощь, опыт - все на стороне Дениса. Мы считаем, что представителю России удастся досрочно завершить этот бой, поэтому делаем ставку на тотал меньше 1,5 раунда.
Наша ставка выиграла. Гольцов одержал победу удушающим приемом в первом раунде.
Турнир PFL 8 стартует на арене Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США) в субботу, 19 августа, в 01:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, а бой Денис Гольцов - Джордан Хейдерман состоится не ранее 03:15.
Легальные трансляции турниров PFL на российском телевидении не предусмотрены.
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