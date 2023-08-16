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ГлавнаяПрогнозыДенис Гольцов - Джордан Хейдерман, прогноз на 19 августа: ставки и коэффициенты на бой PFL

Денис Гольцов - Джордан Хейдерман, прогноз на 19 августа: ставки и коэффициенты на бой PFL

Обновлено:
Без шансов для Хейдермана?
Руслан Ипполитов
Источник: PFL
Источник: PFL

Полное содержание

  • Статистика
  • Денис Гольцов
  • Джордан Хейдерман
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • UPD: результат
  • Полный кард, где смотреть бой Гольцов - Хейдерман

В ночь на субботу, 19 августа, по московскому времени состоится турнир плей-офф турнира PFL. Поговорим о бое Денис Гольцов и Джордан Хейдерман в тяжелом весе. Сумеет ли американец создать сложности Денису?

Статистика

Гольцов

 

Хейдерман

Россия

Страна

США

33

Возраст

31

38

Бои

7

31 (15 / 10 / 6 / 0)

Победы (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)

7 (2 / 3 / 1 / 1)

7 (3 / 3 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

0

196

Рост (см)

191

198

Размах рук (см)

189

Денис Гольцов

Денису 33 года, и опыта ему не занимать. Он выступает за клуб Sambo Piter. Его рост 196 сантиметров и размах рук 198 сантиметров. Представитель России одинаково комфортно себя чувствует как в партере, так и в стойке. В PFL в этом году две досрочные победы. «Русский богатырь» сумел победить Цезаря Феррейру и Йоргана де Кастро. 

Джордан Хейдерман

Джордан провел семь боев на профессиональной арене. Он еще ни разу не был повержен. Но стоит отметить, что на шоу TUF американец был нокаутирован Заком Пауге. В общий зачет это поражение не пошло, но стоит взять на заметку, так как Зак никогда не считался нокаутером. Хейдерман не лучшим образом держит удар, и это его главная проблема перед боем с Денисом. 

Сравнение коэффициентов

 Победа ГольцоваПобеда ХейдерманТМ (1,5)ТБ (1,5)
«Фонбет»1,105,801,602,15
«Мелбет»1,125,501,602,20
«Бетсити»1,105,501,652,10

Прогноз на бой

Гольцов должен с самого начала боя давить на своего оппонента в стойке. Ожидаем, что Хейдерман не сумеет устоять даже до завершения боя. Технический арсенал, физическая мощь, опыт - все на стороне Дениса. Мы считаем, что представителю России удастся досрочно завершить этот бой, поэтому делаем ставку на тотал меньше 1,5 раунда. 

UPD: результат

Наша ставка выиграла. Гольцов одержал победу удушающим приемом в первом раунде.

Полный кард, где смотреть бой Гольцов - Хейдерман

Турнир PFL 8 стартует на арене Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США) в субботу, 19 августа, в 01:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, а бой Денис Гольцов - Джордан Хейдерман состоится не ранее 03:15.

Легальные трансляции турниров PFL на российском телевидении не предусмотрены.

Полный кард

  • Ренан Феррейра (Бразилия) - Морис Грин (США). Тяжелый вес;
  • Лариса Пачеко (Бразилия) - Елена Колесник (Украина). Женский полулегкий вес;
  • Денис Гольцов (Россия) - Джордан Хейдерман (США). Тяжелый вес;
  • Марина Мохнаткина (Россия) - Эмбер Лейбрук (США). Женский полулегкий вес;
  • Натан Келли (Ирландия) - Деймон Нильсон (США). Полулегкий вес;
  • Крис Миксэн (США) - Эдди Джордж (США). Легкий вес;
  • Абрахам Бэбли (Великобритания) - Энтони Винт (США). Тяжелый вес;
  • Данило Маркес (Бразилия) - Сатоси Иски (Япония). Тяжелый вес;
  • Кейтлин Нил (США) - Майра Мазар (США). Женский полулегкий вес;
  • Луи Сазерленд (Шотландия) - Дайквон Бакли (США). Тяжелый вес.

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