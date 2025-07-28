Алекса Грассо — Валентина Шевченко, 17 сентября: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Фактор первого поединка соперниц повлиял на котировки букмекеров. Шевченко остается фавориткой, но коэффициенты на её победу теперь не мизерные, а вполне рабочие. Полагаем, есть смысл заиграть именно этот маркет. Всё-таки Пуля, несмотря на проблемы и в позапрошлом бою, не выглядит спортсменкой, чья карьера безвозвратно пошла на спад. Кыргызстанка всё так же упорно трудится, остается максимально универсальной атлеткой, а тут ещё и мотивационный аспект на высочайшем уровне.

Если же говорить сугубо о навыках, то базово Шевченко превосходит соперницу во всех компонентах. Грассо была хороша в стойке в их первом бою, но качественная работа над огрехами и рациональная тактика могут помочь бывшей чемпионке исправить это. А в партере именно кыргызстанка владела преимуществом, пока не допустила роковую ошибку в четвертом раунде. Полагаем, Шевченко успешно конвертирует выводы после поражения в победный реванш.