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14 сентября 9:34ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Алекса Грассо — Валентина Шевченко, 17 сентября: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Вечер будет приурочен ко Дню независимости Мексики
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

В ночь на воскресенье, 17 сентября, по московскому времени Абсолютный бойцовский чемпионат проведет турнир серии Fight Night в Лас-Вегасе. Возглавит шоу титульный поединок в женском наилегчайшем весе (до 56,7 кг) между мексиканкой Алексой Грассо и кыргызстанкой Валентиной Шевченко. Сумеет ли Пуля взять реванш и вернуть себе пояс?

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Статистика

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Грассо

 

Шевченко

Мексика

Страна

Кыргызстан / Перу

30

Возраст

35

-

Прозвище

Пуля

19

Бои

27

16 (4 / 2 / 10)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

23 (8 / 7 / 8)

3 (0 / 1 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (1 / 1 / 2)

Чемпионка

Место в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона UFC

1

1

Место в рейтинге UFC (pound-for-pound)

3

165

Рост (см)

165

168

Размах рук (см)

170

95

Размах ног (см)

96,5

Алекса Грассо

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Владеет коричневым поясом по бразильскому джиу-джитсу, с 2012 года выступает в профессиональных MMA. Несколько лет билась в крупнейшем женском промоушене Invicta FC, после чего выиграла шоу The Ultimate Fighter и получила контракт с UFC. В ведущей лиге мира потерпела три поражения при двух победах, вследствие чего поднялась из минимального в наилегчайший вес. В новой категории выиграла четыре боя подряд и получила титульный шанс. В последнем поединке в марте Грассо победила Шевченко болевым приемом и завоевала чемпионский пояс. После ухода из спорта Аманды Нуньес мексиканка возглавила женский рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

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Валентина Шевченко

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Родилась в Бишкеке, имеет гражданства Кыргызстана, России и Перу. Мастер спорта международного класса по тхэквондо и тайскому боксу, владеет черным поясом по дзюдо. Также обладает достижениями в боксе и кикбоксинге. С 2003 года выступает в профессиональных MMA, с 2015-го - в UFC. В 2017-м уступила Аманде Нуньес в бою за титул в женском легчайшем весе, а в 2018-м стала чемпионкой в наилегчайшей категории. Шевченко семь раз защитила титул, уступив его Грассо в марте. При этом представительница Кыргызстана остается рекордсменкой UFC среди женщин по числу последовательных защит пояса.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ГрассоПобеда ШевченкоДосрочное завершениеПолный бой
PARI2,551,541,871,87

Прогноз на бой

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Фактор первого поединка соперниц повлиял на котировки букмекеров. Шевченко остается фавориткой, но коэффициенты на её победу теперь не мизерные, а вполне рабочие. Полагаем, есть смысл заиграть именно этот маркет. Всё-таки Пуля, несмотря на проблемы и в позапрошлом бою, не выглядит спортсменкой, чья карьера безвозвратно пошла на спад. Кыргызстанка всё так же упорно трудится, остается максимально универсальной атлеткой, а тут ещё и мотивационный аспект на высочайшем уровне.

Если же говорить сугубо о навыках, то базово Шевченко превосходит соперницу во всех компонентах. Грассо была хороша в стойке в их первом бою, но качественная работа над огрехами и рациональная тактика могут помочь бывшей чемпионке исправить это. А в партере именно кыргызстанка владела преимуществом, пока не допустила роковую ошибку в четвертом раунде. Полагаем, Шевченко успешно конвертирует выводы после поражения в победный реванш.

UPD: результат

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Бой завершился ничьей (48-47, 47-48, 47-47). Пояс остался у Грассо.

Полный кард, где смотреть бой Грассо - Шевченко II

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Турнир UFC Fight Night 227 стартует на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в воскресенье, 17 сентября, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой вечера Грассо - Шевченко стоит ожидать около 07:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет «Матч! Боец», а на «Матч ТВ» смотреть онлайн бесплатно можно будет только основной кард.

Основной кард

  • Алекса Грассо (Мексика) - Валентина Шевченко (Кыргызстан / Перу). Женский наилегчайший вес. Титульный бой;
  • Кевин Холланд (США) - Джек Делла Маддалена (Австралия). Полусредний вес;
  • Рауль Росас-младший (Мексика) - Терренс Митчелл (США). Легчайший вес;
  • Даниэль Зеллхубер (Мексика) - Кристос Гиагос (США). Легкий вес;
  • Фернандо Падилья (Мексика) - Кайл Нельсон (Канада). Полулегкий вес;

Прелимы

  • Лупита Годинез (Мексика) - Элис Рид (США). Женский минимальный вес;
  • Роман Копылов (Россия) - Джош Фремд (США). Средний вес;
  • Эдгар Чайрез (Мексика) - Даниэль Ласерда (Бразилия). Наилегчайший вес;
  • Трэйси Кортез (США) - Жасмин Джасдависиус (Канада). Женский наилегчайший вес;
  • Алекс Рейес (США) - Чарли Кэмпбелл (США). Легкий вес;
  • Джозефин Кнатссон (США) - Марник Манн (США). Женский минимальный вес.

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