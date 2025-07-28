Алекса Грассо — Валентина Шевченко, 17 сентября: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

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В ночь на воскресенье, 17 сентября, по московскому времени Абсолютный бойцовский чемпионат проведет турнир серии Fight Night в Лас-Вегасе. Возглавит шоу титульный поединок в женском наилегчайшем весе (до 56,7 кг) между мексиканкой Алексой Грассо и кыргызстанкой Валентиной Шевченко. Сумеет ли Пуля взять реванш и вернуть себе пояс?
Грассо
Шевченко
Мексика
Страна
Кыргызстан / Перу
30
Возраст
35
-
Прозвище
Пуля
19
Бои
27
16 (4 / 2 / 10)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
23 (8 / 7 / 8)
3 (0 / 1 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (1 / 1 / 2)
Чемпионка
Место в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона UFC
1
1
Место в рейтинге UFC (pound-for-pound)
3
165
Рост (см)
165
168
Размах рук (см)
170
95
Размах ног (см)
96,5
Владеет коричневым поясом по бразильскому джиу-джитсу, с 2012 года выступает в профессиональных MMA. Несколько лет билась в крупнейшем женском промоушене Invicta FC, после чего выиграла шоу The Ultimate Fighter и получила контракт с UFC. В ведущей лиге мира потерпела три поражения при двух победах, вследствие чего поднялась из минимального в наилегчайший вес. В новой категории выиграла четыре боя подряд и получила титульный шанс. В последнем поединке в марте Грассо победила Шевченко болевым приемом и завоевала чемпионский пояс. После ухода из спорта Аманды Нуньес мексиканка возглавила женский рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
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Родилась в Бишкеке, имеет гражданства Кыргызстана, России и Перу. Мастер спорта международного класса по тхэквондо и тайскому боксу, владеет черным поясом по дзюдо. Также обладает достижениями в боксе и кикбоксинге. С 2003 года выступает в профессиональных MMA, с 2015-го - в UFC. В 2017-м уступила Аманде Нуньес в бою за титул в женском легчайшем весе, а в 2018-м стала чемпионкой в наилегчайшей категории. Шевченко семь раз защитила титул, уступив его Грассо в марте. При этом представительница Кыргызстана остается рекордсменкой UFC среди женщин по числу последовательных защит пояса.
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Фактор первого поединка соперниц повлиял на котировки букмекеров. Шевченко остается фавориткой, но коэффициенты на её победу теперь не мизерные, а вполне рабочие. Полагаем, есть смысл заиграть именно этот маркет. Всё-таки Пуля, несмотря на проблемы и в позапрошлом бою, не выглядит спортсменкой, чья карьера безвозвратно пошла на спад. Кыргызстанка всё так же упорно трудится, остается максимально универсальной атлеткой, а тут ещё и мотивационный аспект на высочайшем уровне.
Если же говорить сугубо о навыках, то базово Шевченко превосходит соперницу во всех компонентах. Грассо была хороша в стойке в их первом бою, но качественная работа над огрехами и рациональная тактика могут помочь бывшей чемпионке исправить это. А в партере именно кыргызстанка владела преимуществом, пока не допустила роковую ошибку в четвертом раунде. Полагаем, Шевченко успешно конвертирует выводы после поражения в победный реванш.
Бой завершился ничьей (48-47, 47-48, 47-47). Пояс остался у Грассо.
Турнир UFC Fight Night 227 стартует на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в воскресенье, 17 сентября, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой вечера Грассо - Шевченко стоит ожидать около 07:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет «Матч! Боец», а на «Матч ТВ» смотреть онлайн бесплатно можно будет только основной кард.