Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
3 января 17:13ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Присцилла Хон / Анна Калинская — Мирра Андреева / Диана Шнайдер, 4 января: прогноз на финал турнира в Брисбене

Как минимум у одной россиянки будет титул
Александр Бокулёв

В субботу, 4 января, в финале хардового турнира WTA 500 в Брисбене в парном разряде выступят сразу трое россиянок. Анна Калинская в дуэте с австралийкой Присциллой Хон будет играть против своих соотечественниц Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. Кто заберет титул?

ПОЛУЧИТЬ ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Дата / Время: 04.01.2025, не ранее 15:00 по московскому времени

Арена: Теннисный центр Квинсленд, Арена Пэта Рафтера (Брисбен, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

Свернуть

Хон / Калинская (26 / 26 лет, 523-я / 140-я ракетка мира)

  • 1-й тур: Мию Като / Джулиана Олмос (Япония / Мексика) - 6:4, 6:2
  • 1/4 финала: Чань Хаочин / Людмила Киченок (Китайский Тайбэй / Украина, 1) - 7:6 (7:4), 6:2
  • 1/2 финала: Тимея Бабош / Николь Меликар-Мартинес (Венгрия / США) - 6:1, 7:5

Андреева / Шнайдер (17 / 20 лет, 68-я / 50-я ракетка мира)

  • 1-й тур: Надежда Киченок / Сара Соррибес-Тормо (Украина / Испания) - 2:6, 6:2, 10-5
  • 1/4 финала: Паула Бадоса / Онс Жабер (Испания / Тунис) - 6:2, 6:3
  • 1/2 финала: Суко Аояма / Эри Ходзуми (Япония) - 7:5, 6:2

Хон / Калинская

Свернуть

Этот дуэт получил wild card на турнир в Брисбене. Хон ранее не брала титулов ни в одиночном, ни в парном разряде. Калинская же выиграла три турнира WTA в парной категории, в том числе два - на харде. В одиночном разряде россиянка занимает 14-е место в мировом рейтинге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Андреева / Шнайдер

Свернуть

Впервые встали в дуэт на Олимпиаде-2024, где выиграли серебро. Титулов WTA в парном разряде не брали. В индивидуальном мировом рейтинге Андреева занимает 16-е место, Шнайдер - 13-е.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Соперницы не проводили очных матчей в парном разряде.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают российский дуэт фаворитом финала. Так, FONBET предлагает коэффициенты 1,45 на победу Андреевой и Шнайдер и 2,60 на успех Хон и Калинской.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ FONBET

Ставки на тоталы

Свернуть

Букмекерская компания FONBET дает коэффициенты 1,77 на ТБ (20,5) и 1,93 на ТМ (20,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ FONBET

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа Хон / КалинскойПобеда Андреевой / ШнайдерТМ (20,5)ТБ (20,5)
FONBET2,601,451,931,77

Прогноз и ставка

Свернуть

Хон и Калинская очень удивили на турнире в Брисбене, поэтому их статус андердога воспринимается больше как формальность. Выглядят они точно не хуже российских соперниц. Вдобавок у Андреевой на субботу запланирован полуфинал одиночного разряда против первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко. Этот матч будет для россиянки первым и точно отнимет силы. Вопрос, насколько ей удастся восстановиться перед парной встречей.

Именно этот фактор может стать определяющим. Рискнем предположить, что Хон и Калинская смогут воспользоваться большей свежестью и забрать как минимум один сет.

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров