Присцилла Хон / Анна Калинская — Мирра Андреева / Диана Шнайдер, 4 января: прогноз на финал турнира в Брисбене

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В субботу, 4 января, в финале хардового турнира WTA 500 в Брисбене в парном разряде выступят сразу трое россиянок. Анна Калинская в дуэте с австралийкой Присциллой Хон будет играть против своих соотечественниц Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. Кто заберет титул?
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Дата / Время: 04.01.2025, не ранее 15:00 по московскому времени
Арена: Теннисный центр Квинсленд, Арена Пэта Рафтера (Брисбен, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Хон / Калинская (26 / 26 лет, 523-я / 140-я ракетка мира)
Андреева / Шнайдер (17 / 20 лет, 68-я / 50-я ракетка мира)
Этот дуэт получил wild card на турнир в Брисбене. Хон ранее не брала титулов ни в одиночном, ни в парном разряде. Калинская же выиграла три турнира WTA в парной категории, в том числе два - на харде. В одиночном разряде россиянка занимает 14-е место в мировом рейтинге.
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Впервые встали в дуэт на Олимпиаде-2024, где выиграли серебро. Титулов WTA в парном разряде не брали. В индивидуальном мировом рейтинге Андреева занимает 16-е место, Шнайдер - 13-е.
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Соперницы не проводили очных матчей в парном разряде.
Букмекеры считают российский дуэт фаворитом финала. Так, FONBET предлагает коэффициенты 1,45 на победу Андреевой и Шнайдер и 2,60 на успех Хон и Калинской.
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Букмекерская компания FONBET дает коэффициенты 1,77 на ТБ (20,5) и 1,93 на ТМ (20,5).
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Хон и Калинская очень удивили на турнире в Брисбене, поэтому их статус андердога воспринимается больше как формальность. Выглядят они точно не хуже российских соперниц. Вдобавок у Андреевой на субботу запланирован полуфинал одиночного разряда против первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко. Этот матч будет для россиянки первым и точно отнимет силы. Вопрос, насколько ей удастся восстановиться перед парной встречей.
Именно этот фактор может стать определяющим. Рискнем предположить, что Хон и Калинская смогут воспользоваться большей свежестью и забрать как минимум один сет.
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