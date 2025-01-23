Присцилла Хон / Анна Калинская — Мирра Андреева / Диана Шнайдер, 4 января: прогноз на финал турнира в Брисбене

В субботу, 4 января, в финале хардового турнира WTA 500 в Брисбене в парном разряде выступят сразу трое россиянок. Анна Калинская в дуэте с австралийкой Присциллой Хон будет играть против своих соотечественниц Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. Кто заберет титул?

Дата / Время: 04.01.2025, не ранее 15:00 по московскому времени

Арена: Теннисный центр Квинсленд, Арена Пэта Рафтера (Брисбен, Австралия)