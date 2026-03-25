Мозес Итаума – Джермейн Франклин, 28 марта: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Обновлено:
Англичанин пока только побеждает на профессиональном ринге
Александр Бокулёв


Поединок англичанина Мозеса Итаумы и американца Джермейна Франклина был запланирован на 24 января. Но из-за травмы британца событие перенесли на пару месяцев. Скажется ли это на предстоящем поединке?

Итаума

 

Франклин

Англия

Страна

США

21

Возраст

32

13

Бои

26

13 (11)

Победы (нокауты)

24 (15)

0

Поражения (нокауты)

2 (0)

15

Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec

36

194

Рост (см)

191

201

Размах рук (см)

196

Левша

Стойка

Правша

Мозес Итаума

Уроженец Словакии, в детстве с семьей переехал в Великобританию. Младший брат боксера Кароля Итаумы. На любительском уровне выиграл все 24 боя, на профессиональном ринге выступает с 2023 г. В мае 2024-го забрал пояс WBO Inter-Continental в тяжелом весе, который защитил трижды. В дальнейшем также выиграл титулы Содружества и WBA International. В последнем поединке в августе нокаутировал Диллиана Уайта за две минуты и забрал пояс Содружества.

Джермейн Франклин

С 2015 г. выступает в профессионалах, где выиграл 21 бой подряд. Затем потерпел два поражения кряду – от Диллиана Уайта и Энтони Джошуа. После этого вышел на серию из трех побед. В последнем поединке в сентябре одолел Ивана Дычко единогласным решением судей.

 Победа Итаумы Победа Франклина ТМ (5,5) ТБ (5,5)
PARI1,0412,002,101,65

Прогноз на бой

Итауму продолжают довольно грамотно продвигать. Ему повышают статус и уровень оппозиции, но по-прежнему без явных рисков для идеального рекорда. Вот и Франклина нельзя назвать списанным боксером, при этом его шансы на победу минимальны.

Ключевой козырь Итаумы – скорость. И в работе ног, и в уклонах, и в ударах. Англичанин умеет быстро забирать инициативу и загонять соперников в тупик. При этом Итаума старается действовать грамотно и рационально, а не лететь вперед с открытым забралом.

Франклину придется использовать весь свой опыт, чтобы быстро не сломать под давлением оппонента. Если американец будет засиживаться в обороне, то поражение нокаутом – вопрос времени. А вот при регулярных контратаках и попытках периодически работать первым номером могут появиться шансы как минимум пройти все 10 раундов.

В любом случае рискнем предположить, что в этот раз экстремально быстрой победы Итаумы мы не увидим. Франклин еще ни разу не проигрывал досрочно, поэтому ждем, что поединок дойдет минимум до пятого раунда.

Где смотреть бой Итаума – Франклин

Турнир на «Co-OP LIVE Arena» в Манчестере (Великобритания) начнется в субботу, 28 марта, в 20:00 по московскому времени. Главный бой Итаума – Франклин стоит ожидать около 02:00 мск (29 марта).

Официальным вещателем турнира будет сервис DAZN.

Полный кард

  • Мозес Итаума (Англия) – Джермейн Франклин (США). Тяжелый вес;
  • Уилли Хатчинсон (Шотландия) – Эзра Тейлор (Англия). Полутяжелый вес;
  • Лиам Дэвис (Англия) – Франческо Гранделли (Италия). Полулегкий вес. Бой за титул EBU;
  • Шакил Томпсон (Англия) – Брэд Полс (Англия). Средний вес;
  • Натан Хини (Англия) – Джером Уорбуртон (Уэльс). Средний вес;
  • Нельсон Бирчалл (Англия) – Райан Гриффитс (Англия). Полулегкий вес. Бой за титул чемпиона Англии;
  • Алекс Мёрфи (Англия) – Джош Холмс (Англия). Легкий вес;
  • Майкл Гомес-младший (Англия) – Джордан Флинн (Англия). Легкий вес;
  • Джон Джо Карриган (Англия) – Дэнни Костелло (Англия). Первый средний вес;
  • Билли Дениз (Англия) – Грант Деннис (Англия). Второй средний вес;
  • Аадам Хамед (ОАЭ) – Майкл Муни (Англия). Первый полусредний вес.

