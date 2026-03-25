Мозес Итаума – Джермейн Франклин, 28 марта: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Итауму продолжают довольно грамотно продвигать. Ему повышают статус и уровень оппозиции, но по-прежнему без явных рисков для идеального рекорда. Вот и Франклина нельзя назвать списанным боксером, при этом его шансы на победу минимальны.

Ключевой козырь Итаумы – скорость. И в работе ног, и в уклонах, и в ударах. Англичанин умеет быстро забирать инициативу и загонять соперников в тупик. При этом Итаума старается действовать грамотно и рационально, а не лететь вперед с открытым забралом.

Франклину придется использовать весь свой опыт, чтобы быстро не сломать под давлением оппонента. Если американец будет засиживаться в обороне, то поражение нокаутом – вопрос времени. А вот при регулярных контратаках и попытках периодически работать первым номером могут появиться шансы как минимум пройти все 10 раундов.

В любом случае рискнем предположить, что в этот раз экстремально быстрой победы Итаумы мы не увидим. Франклин еще ни разу не проигрывал досрочно, поэтому ждем, что поединок дойдет минимум до пятого раунда.