Мозес Итаума – Джермейн Франклин, 28 марта: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Поединок англичанина Мозеса Итаумы и американца Джермейна Франклина был запланирован на 24 января. Но из-за травмы британца событие перенесли на пару месяцев. Скажется ли это на предстоящем поединке?
Итаума
Франклин
|Англия
Страна
США
|21
Возраст
32
|13
Бои
26
|13 (11)
Победы (нокауты)
24 (15)
|0
Поражения (нокауты)
2 (0)
|15
Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec
36
|194
Рост (см)
191
|201
Размах рук (см)
196
|Левша
Стойка
Правша
Уроженец Словакии, в детстве с семьей переехал в Великобританию. Младший брат боксера Кароля Итаумы. На любительском уровне выиграл все 24 боя, на профессиональном ринге выступает с 2023 г. В мае 2024-го забрал пояс WBO Inter-Continental в тяжелом весе, который защитил трижды. В дальнейшем также выиграл титулы Содружества и WBA International. В последнем поединке в августе нокаутировал Диллиана Уайта за две минуты и забрал пояс Содружества.
С 2015 г. выступает в профессионалах, где выиграл 21 бой подряд. Затем потерпел два поражения кряду – от Диллиана Уайта и Энтони Джошуа. После этого вышел на серию из трех побед. В последнем поединке в сентябре одолел Ивана Дычко единогласным решением судей.
Итауму продолжают довольно грамотно продвигать. Ему повышают статус и уровень оппозиции, но по-прежнему без явных рисков для идеального рекорда. Вот и Франклина нельзя назвать списанным боксером, при этом его шансы на победу минимальны.
Ключевой козырь Итаумы – скорость. И в работе ног, и в уклонах, и в ударах. Англичанин умеет быстро забирать инициативу и загонять соперников в тупик. При этом Итаума старается действовать грамотно и рационально, а не лететь вперед с открытым забралом.
Франклину придется использовать весь свой опыт, чтобы быстро не сломать под давлением оппонента. Если американец будет засиживаться в обороне, то поражение нокаутом – вопрос времени. А вот при регулярных контратаках и попытках периодически работать первым номером могут появиться шансы как минимум пройти все 10 раундов.
В любом случае рискнем предположить, что в этот раз экстремально быстрой победы Итаумы мы не увидим. Франклин еще ни разу не проигрывал досрочно, поэтому ждем, что поединок дойдет минимум до пятого раунда.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Турнир на «Co-OP LIVE Arena» в Манчестере (Великобритания) начнется в субботу, 28 марта, в 20:00 по московскому времени. Главный бой Итаума – Франклин стоит ожидать около 02:00 мск (29 марта).
Официальным вещателем турнира будет сервис DAZN.
Полный кард