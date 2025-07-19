Хуан-Мануэль Серундоло — Игнасио Бусе, 19 июля: прогноз на матч 1/2 финала турнира в Гштааде

В субботу, 19 июля, в полуфинале турнира в швейцарском Гштааде встретятся аргентинец Хуан-Мануэль Серундоло и перуанец Игнасио Бусе. Первый из соперников сенсационно выбил в четвертьфинале 13-ю ракетку мира и 1-ю на турнире - норвежца Каспера Рууда. Соперники у перуанца были попроще, но он как никогда близок к завоеванию первого в карьере титула. Оцениваем шансы противников.

Дата / Время: 19.07.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Рой Эмерсон Арена»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Хуан-Мануэль Серундоло (23 года, 109-я ракетка мира)

1-й круг: Ян-Леннард Штруфф (Германия, 103) — 6:3, 3:6, 6:3

2-й круг: Давид Гоффен (Бельгия, 50) — 5:7, 6:4, 6:1

¼ финала: Каспер Рууд (Норвегия, 13) —6:2, 1:6, 6:3

Игнасио Бусе (21 год, 167-я ракетка мира)