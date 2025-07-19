Хуан-Мануэль Серундоло — Игнасио Бусе, 19 июля: прогноз на матч 1/2 финала турнира в Гштааде

Партнерский проект
В субботу, 19 июля, в полуфинале турнира в швейцарском Гштааде встретятся аргентинец Хуан-Мануэль Серундоло и перуанец Игнасио Бусе. Первый из соперников сенсационно выбил в четвертьфинале 13-ю ракетку мира и 1-ю на турнире - норвежца Каспера Рууда. Соперники у перуанца были попроще, но он как никогда близок к завоеванию первого в карьере титула. Оцениваем шансы противников.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Дата / Время: 19.07.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Рой Эмерсон Арена»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Хуан-Мануэль Серундоло (23 года, 109-я ракетка мира)
Игнасио Бусе (21 год, 167-я ракетка мира)
Профессионал с 2021 года. Максимальное место в мировом мужском рейтинге - 152.
В 2025 году провел 4 матча: 3 победы - 1 поражение. Это всего второй турнир АТР в году, в котором перуанец принимает участие.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Победитель одного турнира ATP и десяти турниров ATP Challenger в одиночном разряде. Профессионал с 2018 года. Максимальное место в мировом мужском рейтинге - 79.
В 2025 году провел 13 матчей: 7 побед - 6 поражений. Дальше второго круга ни на одном турнире в текущем году не проходил.
На «Ролан Гаррос» вылетел во втором раунде.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Раньше турнирные пути аргентинца и перуанца никогда не пересекались.
Заключить пари на то, что первый сет останется за Серундоло букмекер предлагает за 1,98. Такая же ставка на Бусе принимается с коэффициентом 2.26.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI
Оба соперника прошли сложный путь, сыграв максимально возможные три сета в каждом из предыдущих своих матчей на турнире. Но то, что выдал на предыдущей стадии Серундоло, иначе, как чудом, не назвать. Проигрывая в решающем сете 0:3, аргентинец взял подряд шесть геймов и вырвал путевку в полуфинал из рук у 13-й ракетки мира - Каспера Рууда. После таких подвигов Хуану-Мануэлю будет сложно найти эмоции на следующую игру. Впрочем, заряд бодрости подобный финишный спурт тоже мог придать. На первый сет аргентинца хватить должно точно, а что будет дальше - загадывать не станем. Выбор редакции - победа Серундоло в первом сете.