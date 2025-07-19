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18 июля 14:26ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Хуан-Мануэль Серундоло — Игнасио Бусе, 19 июля: прогноз на матч 1/2 финала турнира в Гштааде

Остались ли силы и эмоции у аргентинца после Рууда?
Руслан Ипполитов

В субботу, 19 июля, в полуфинале турнира в швейцарском Гштааде встретятся аргентинец Хуан-Мануэль Серундоло и перуанец Игнасио Бусе. Первый из соперников сенсационно выбил в четвертьфинале 13-ю ракетку мира и 1-ю на турнире - норвежца Каспера Рууда. Соперники у перуанца были попроще, но он как никогда близок к завоеванию первого в карьере титула. Оцениваем шансы противников.

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Дата / Время: 19.07.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Рой Эмерсон Арена»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Хуан-Мануэль Серундоло (23 года, 109-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Ян-Леннард Штруфф (Германия, 103) — 6:3, 3:6, 6:3
  • 2-й круг: Давид Гоффен (Бельгия, 50) — 5:7, 6:4, 6:1
  • ¼ финала: Каспер Рууд (Норвегия, 13) —6:2, 1:6, 6:3

Игнасио Бусе (21 год, 167-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Ласло Джере (Сербия, 65) — 7:6, 1:6, 6:4
  • 2-й круг: Камиль Майхшак (Польша, 109) — 1:6, 7:5, 6:1
  • ¼ финала: Роман Андрес Бурручага (Аргентина, 131) — 6:3, 3:6, 6:1

Игнасио Бусе (Перу)

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Профессионал с 2021 года. Максимальное место в мировом мужском рейтинге - 152.

В 2025 году провел 4 матча: 3 победы - 1 поражение. Это всего второй турнир АТР в году, в котором перуанец принимает участие.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина)

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Победитель одного турнира ATP и десяти турниров ATP Challenger в одиночном разряде. Профессионал с 2018 года. Максимальное место в мировом мужском рейтинге - 79.

В 2025 году провел 13 матчей: 7 побед - 6 поражений. Дальше второго круга ни на одном турнире в текущем году не проходил. 

На «Ролан Гаррос» вылетел во втором раунде.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Раньше турнирные пути аргентинца и перуанца никогда не пересекались.

Ставки на исход

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Эксперты PARI в котировках явное предпочтение отдают норвежцу. Вероятность победы 13-й ракетки мира оценена коэффициентом 1,30. На аргентинца есть возможность поставить за 3.50.

Ставки на 1-й сет

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Заключить пари на то, что первый сет останется за Серундоло букмекер предлагает за 1,98. Такая же ставка на Бусе принимается с коэффициентом 2.26.

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Коэффициенты букмекеров

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Победа Серундоло

Победа Бусе

Победа Серундоло в 1-м сете

Победа Бусе в 1-м сете

PARI

1.30

3.50

1.64

2.26

Прогноз и ставка

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Оба соперника прошли сложный путь, сыграв максимально возможные три сета в каждом из предыдущих своих матчей на турнире. Но то, что выдал на предыдущей стадии Серундоло, иначе, как чудом, не назвать. Проигрывая в решающем сете 0:3, аргентинец взял подряд шесть геймов и вырвал путевку в полуфинал из рук у 13-й ракетки мира - Каспера Рууда. После таких подвигов Хуану-Мануэлю будет сложно найти эмоции на следующую игру. Впрочем, заряд бодрости подобный финишный спурт тоже мог придать. На первый сет аргентинца хватить должно точно, а что будет дальше - загадывать не станем. Выбор редакции - победа Серундоло в первом сете. 

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