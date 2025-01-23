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8 января 17:28ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваONE Championship

Танг Кай — Акбар Абдуллаев, 12 января: прогноз на титульный бой турнира ONE, трансляция и полный кард

Непобежденный кыргызстанец в шаге от титула
Александр Бокулёв
Источник: ONE
Источник: ONE

Промоушен ONE уже в начале 2025 года проведет крупный турнир в Бангкоке. Главным событием станет титульный поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) между китайцем Тангом Каем и кыргызстанцем Акбаром Абдуллаевым. Появится ли в лиге новый чемпион?

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Статистика

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Кай

 

Абдуллаев

Китай

Страна

Кыргызстан

28

Возраст

27

21

Бои

11

19 (15 / 0 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

11 (10 / 1 / 0)

2 (0 / 0 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

0

177

Рост (см)

177

184

Размах рук (см)

177

Танг Кай

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В профессиональных MMA выступает с 2016 года. Выигрывал турнир WBK в полулегком весе. В 2019 году начал биться в ONE, где выиграл все восемь поединков. В 2022-м забрал чемпионский пояс в полулегком весе благодаря победе над Таном Ли. В последнем поединке в марте в реванше нокаутировал соперника во втором раунде и защитил титул.

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Акбар Абдуллаев

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В профессиональных MMA выступает с 2020 года. Бился в промоушенах FFC и WEF, а также в российской лиге RCC. В 2023 году дебютировал в ONE, где выиграл все три поединка. В последнем бою в мае нокаутировал Халила Амира во втором раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа КаяПобеда АбдуллаеваТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI3,351,301,991,73

Прогноз на бой

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Абдуллаев ни разу не доводил свои поединки до судейских решений. У Кая таким методом завершились шесть из 21 боя. При этом на двоих у соперников 25 побед нокаутами. Такая статистика явно намекает на то, какой исход стоит ожидать.

Да, часто топовые ударники, которые сносят одного соперника за другим, именно в очных противостояниях показывают затяжную битву. Однако полагаем, что это всё-таки не тот случай. Да и коэффициенты на имеющийся у букмекеров вариант ТМ (2,5) слишком привлекательны.

Учитывая агрессивность и широкий технический арсенал Кая и Абдуллаева, заиграем именно такой маркет. А вот ставить на исход не решимся, тем более что кыргызстанец идет явным фаворитом букмекеров. Но уровень его оппозиции был довольно скромным, а китаец - явный шаг вперед, который сулит и соответствующие риски.

Бесплатная трансляция, где смотреть бой де Кай - Абдуллаев

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Турнир ONE Fight Night 27 стартует на «Lumpinee Stadium» в Бангкоке (Таиланд) в субботу, 11 января, в 04:00 по московскому времени. Поединок Кай - Абдуллаев начнется не ранее 09:30 мск.

Прямую трансляцию турнира в полном объеме проведут федеральный телеканал «Матч ТВ» и кабельный «Матч! Боец».

Полный кард

  • Танг Кай (Китай) - Акбар Абдуллаев (Кыргызстан). Полулегкий вес. Титульный бой;
  • Кулабдан Сор Джор Пиек Утай (Таиланд) - Джон Линекер (Бразилия). Муай-тай. Легчайший вес;
  • Денис Замбоанга (Филиппины) - Алёна Рассохина (Украина). Женский атомный вес. Бой за временный титул;
  • Люк Лессей (США) - Коди Жером (Канада). Муай-тай. Полулегкий вес;
  • Томми Лангакер (Норвегия) - Данте Леон (Канада). Грэпплинг. Промежуточный вес;
  • Тацумицу Вада (Япония) - Санжар Закиров (Узбекистан). Наилегчайший вес;
  • Рамболек Чор Аджалабун (Таиланд) - Пархан Гейрати (Иран). Муай-тай. Легчайший вес;
  • Аарон Канарте (Эквадор) - Энкх-Оргил Баатархуу (Монголия). Полулегкий вес;
  • Чихиро Савада (Япония) - Менг Бо (Китай). Женский атомный вес;
  • Суаблак Тор Пран49 (Таиланд) - Дмитрий Ковтун (Россия). Муай-тай. Легчайший вес.
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