Танг Кай — Акбар Абдуллаев, 12 января: прогноз на титульный бой турнира ONE, трансляция и полный кард

Абдуллаев ни разу не доводил свои поединки до судейских решений. У Кая таким методом завершились шесть из 21 боя. При этом на двоих у соперников 25 побед нокаутами. Такая статистика явно намекает на то, какой исход стоит ожидать.

Да, часто топовые ударники, которые сносят одного соперника за другим, именно в очных противостояниях показывают затяжную битву. Однако полагаем, что это всё-таки не тот случай. Да и коэффициенты на имеющийся у букмекеров вариант ТМ (2,5) слишком привлекательны.

Учитывая агрессивность и широкий технический арсенал Кая и Абдуллаева, заиграем именно такой маркет. А вот ставить на исход не решимся, тем более что кыргызстанец идет явным фаворитом букмекеров. Но уровень его оппозиции был довольно скромным, а китаец - явный шаг вперед, который сулит и соответствующие риски.