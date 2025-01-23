Танг Кай — Акбар Абдуллаев, 12 января: прогноз на титульный бой турнира ONE, трансляция и полный кард

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Промоушен ONE уже в начале 2025 года проведет крупный турнир в Бангкоке. Главным событием станет титульный поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) между китайцем Тангом Каем и кыргызстанцем Акбаром Абдуллаевым. Появится ли в лиге новый чемпион?
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Кай
Абдуллаев
Китай
Страна
Кыргызстан
28
Возраст
27
21
Бои
11
19 (15 / 0 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
11 (10 / 1 / 0)
2 (0 / 0 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
0
177
Рост (см)
177
184
Размах рук (см)
177
В профессиональных MMA выступает с 2016 года. Выигрывал турнир WBK в полулегком весе. В 2019 году начал биться в ONE, где выиграл все восемь поединков. В 2022-м забрал чемпионский пояс в полулегком весе благодаря победе над Таном Ли. В последнем поединке в марте в реванше нокаутировал соперника во втором раунде и защитил титул.
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В профессиональных MMA выступает с 2020 года. Бился в промоушенах FFC и WEF, а также в российской лиге RCC. В 2023 году дебютировал в ONE, где выиграл все три поединка. В последнем бою в мае нокаутировал Халила Амира во втором раунде.
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Абдуллаев ни разу не доводил свои поединки до судейских решений. У Кая таким методом завершились шесть из 21 боя. При этом на двоих у соперников 25 побед нокаутами. Такая статистика явно намекает на то, какой исход стоит ожидать.
Да, часто топовые ударники, которые сносят одного соперника за другим, именно в очных противостояниях показывают затяжную битву. Однако полагаем, что это всё-таки не тот случай. Да и коэффициенты на имеющийся у букмекеров вариант ТМ (2,5) слишком привлекательны.
Учитывая агрессивность и широкий технический арсенал Кая и Абдуллаева, заиграем именно такой маркет. А вот ставить на исход не решимся, тем более что кыргызстанец идет явным фаворитом букмекеров. Но уровень его оппозиции был довольно скромным, а китаец - явный шаг вперед, который сулит и соответствующие риски.
Турнир ONE Fight Night 27 стартует на «Lumpinee Stadium» в Бангкоке (Таиланд) в субботу, 11 января, в 04:00 по московскому времени. Поединок Кай - Абдуллаев начнется не ранее 09:30 мск.
Прямую трансляцию турнира в полном объеме проведут федеральный телеканал «Матч ТВ» и кабельный «Матч! Боец».
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