Анна Калинская – Елена Остапенко, 11 мая: прогноз на матч турнира в Риме

Россиянка уже показала свой лучший результат в столице Италии
Александр Бокулёв
Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Анна Калинская
  • Елена Остапенко
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

Россиянка Анна Калинская в четвертом круге грунтового турнира WTA-1000 в Риме встретится с латвийкой Еленой Остапенко. Кто окажется сильнее и продолжит борьбу за титул?

Дата / Время: 11.05.2026, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: Foro Italico (Рим, Италия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Турнирная сетка

Анна Калинская (27 лет, 24-я ракетка мира, 22-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Катерина Синякова (Чехия) – 4:6, 7:6 (7:4), 7:5
  • 3-й круг: Белинда Бенчич (Швейцария, 12) – 6:4, 6:3

Елена Остапенко (28 лет, 36-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Лукреция Стефанини (Италия) – 6:0, 6:1
  • 2-й круг: Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 2:6, 6:2, 6:3

Победительница этого матча в четвертьфинале встретится с сильнейшей из пары Сорана Кырстя (Румыния, 26) – Линда Носкова (Чехия, 13)

Анна Калинская

Титулов на уровне WTA в одиночном разряде не брала. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Дохе (хард) и Чарльстоне (грунт), а на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2026 г. одержала 13 побед при девяти поражениях. В Риме уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела во втором круге.

Елена Остапенко

Бывшая пятая ракетка мира. Выиграла девять одиночных титулов уровня WTA, в том числе один турнир «Большого шлема» – «Ролан Гаррос» в 2017 г. На грунте также стала чемпионкой в Штутгарте-2025. В нынешнем сезоне дошла до полуфинала в Дохе (хард) и четвертьфинала в Линце (грунт), на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2026 г. одержала 13 побед при 11 поражениях.

Личные встречи

Спортсменки ранее провели четыре официальных очных матча, все – на харде. Во всех случаях побеждала Калинская.

Ставки на исход

Букмекеры считают фавориткой латвийку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,82 на её победу и 1,98 на успех россиянки.

Ставки на тоталы

Три из четырех очных матчей спортсменок продлились не менее 19 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,81 на ТБ (20,5) и 1,99 на ТМ (20,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа КалинскойПобеда ОстапенкоТБ (20,5)ТМ (20,5)
WINLINE1,981,821,811,99

Прогноз и ставка

Несмотря на тотальное преимущество по личным встречам, Калинская подходит к матчу в ранге андердога по букмекерским котировкам. И это интересный вариант в контексте ставок. Конечно, Остапенко порой демонстрирует топовый уровень на грунте, но в целом её подводит стабильность. Агрессивный стиль в плохие дни приводит к обилию ошибок, и всегда трудно предсказать, какая версия латвийки появится на корте.

Калинская в этом смысле более надежна. Когда нет проблем со здоровьем, россиянка способна цепляться почти за любую соперницу. И, похоже, на любом покрытии, ведь в Риме она хороша даже на неудобном для себя грунте. После матча-триллера с Синяковой Калинская не растеряла сил и уверенно победила Бенчич. Пожалуй, есть явный смысл заиграть как минимум плюсовую фору по геймам через россиянку.

