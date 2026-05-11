Анна Калинская – Елена Остапенко, 11 мая: прогноз на матч турнира в Риме

Несмотря на тотальное преимущество по личным встречам, Калинская подходит к матчу в ранге андердога по букмекерским котировкам. И это интересный вариант в контексте ставок. Конечно, Остапенко порой демонстрирует топовый уровень на грунте, но в целом её подводит стабильность. Агрессивный стиль в плохие дни приводит к обилию ошибок, и всегда трудно предсказать, какая версия латвийки появится на корте.

Калинская в этом смысле более надежна. Когда нет проблем со здоровьем, россиянка способна цепляться почти за любую соперницу. И, похоже, на любом покрытии, ведь в Риме она хороша даже на неудобном для себя грунте. После матча-триллера с Синяковой Калинская не растеряла сил и уверенно победила Бенчич. Пожалуй, есть явный смысл заиграть как минимум плюсовую фору по геймам через россиянку.