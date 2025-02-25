Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
25 февраля 16:41ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Манель Капе — Асу Алмабаев, 2 марта: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Впервые казахстанец возглавит шоу промоушена
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Ближайший турнир UFC возглавит рейтинговый поединок в наилегчайшем весе (до 56,7 кг) между португальцем Манелем Капе и казахстанцем Асу Алмабаевым. Изначально планировалось, что Капе побьется с Брэндоном Ройвалом, но американец снялся из-за травмы. У Алмабаева же был назначен бой с бразильцем Алланом Насименто, заменившим австралийца Стива Эрцега, которому дали поединок с мексиканцем Брэндоном Морено. После всех перестановок Насименто был исключен из карда.

Так чем закончится противостояние между Капе и Алмабаевым? Анализируем предложения букмекеров и расклады. 

ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Статистика

Свернуть

Капе

 

Алмабаев

Португалия / Ангола

Страна

Казахстан

31

Возраст

31

27

Бои

23

20 (12 / 5 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

21 (3 / 9 / 9)

7 (0 / 2 / 5)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (1 / 0 / 1)

6

Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC

8

165

Рост (см)

162,5

173

Размах рук (см)

165

99

Размах ног (см)

91,5

Манель Капе

Свернуть

В профессиональных MMA дебютировал в 2012 году. В 2015-м стал чемпионом Knock Out Championship в легчайшем весе. В 2019-м выиграл пояс Rizin в этой же категории, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене вернулся в наилегчайший вес, проиграл первые два боя, но затем одержал четыре подряд победы, после чего уступил Мухаммаду Мокаеву. В последнем поединке в декабре нокаутировал Бруно Густаво да Силву в третьем раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Асу Алмабаев

Свернуть

В детстве занимался национальной казахской борьбой, в дальнейшем освоил бокс, карате, рукопашный бой, джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2013 года. В 2019-м завоевал временный пояс M-1 Global в наилегчайшем весе, в 2020-м стал чемпионом Naiza FC в той же категории. Далее выступал в престижном промоушене Brave CF, после чего подписал контракт с UFC, где выиграл все четыре боя. В последнем поединке в октябре единогласным решением судей одолел Матеуса Николау.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа КапеПобеда АлмабаеваТМ (2,5)ТБ (2,5)
FONBET1,502,683,351,30

Прогноз на бой

Свернуть

У Капе внушительные габариты для наилегчайшего дивизиона, что особенно актуально ввиду его акцента на работе в стойке. Преимущество в размахе рук наверняка поможет португальцу с его вариативной ударной техникой доставить Алмабаеву немало проблем на верхнем этаже.

Однако и казахстанец способен проявить себя в стойке. В том числе для того, чтобы дезориентировать оппонента и перевести бой в партер. А уже на нижнем этаже Алмабаев — явный фаворит. Поединок с Мокаевым доказал, что у Капе возникают серьезные проблемы с качественными борцами. Ожидаем этого и в предстоящем противостоянии.

Таким образом, разница в коэффициентах кажется завышенной. У Алмабаева точно не меньше опций для победы. Он умеет и набрасывать сабмишены из многих позиций, и набирать очки за счет контроля. 

Что касается функциональной подготовки, то соперники выглядят примерно равными в этом компоненте. А данный фактор будет очень важным, ведь близкую развязку мы вряд ли увидим. Капе наверняка попробует взвинтить темп в первом раунде, но дальше бой с высокой вероятностью приобретет более плавный формат и затянется.

Ждем, что поединок дойдет как минимум до чемпионских раундов, но более широкая линия появится у букмекеров ближе к турниру.

Полный кард, где смотреть бой Капе Алмабаев

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 253 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 1 на 2 марта по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому главный бой Капе Алмабаев стоит ожидать около 05:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.

Основной кард

  • Манель Капе (Португалия) Асу Алмабаев (Казахстан). Наилегчайший вес;
  • Коди Брандэйдж (США) Джулиан Маркес (США). Средний вес;
  • Насрат Хакпараст (Марокко) — Эстебан Рибович (Аргентина). Легкий вес;
  • Остен Лейн (США) — Мариу Пинту (Португалия). Тяжелый вес;
  • Хайдер Эмил (Филиппины) — Уильям Гомис (Франция). Полулегкий вес;
  • Дэнни Бэрлоу (США) — Сэм Паттерсон (Англия). Полусредний вес;

Прелимы

  • Рикардо Рамос (Бразилия) — Чепе Марискал (США). Полулегкий вес;
  • Дуглас Силва де Андраде (Бразилия) — Джон Кастанеда (США). Легчайший вес;
  • Андреа Ли (США) — Джейджей Олдрич (США). Женский наилегчайший вес;
  • Дэнни Силва (США) — Лукас Алмейда (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Монтана де ла Роса (США) — Луана Каролина (Бразилия). Женский наилегчайший вес;
  • Чарльз Джонсон (США) — Рамазан Темиров (Узбекистан). Наилегчайший вес.
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров