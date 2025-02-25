Манель Капе — Асу Алмабаев, 2 марта: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

У Капе внушительные габариты для наилегчайшего дивизиона, что особенно актуально ввиду его акцента на работе в стойке. Преимущество в размахе рук наверняка поможет португальцу с его вариативной ударной техникой доставить Алмабаеву немало проблем на верхнем этаже.

Однако и казахстанец способен проявить себя в стойке. В том числе для того, чтобы дезориентировать оппонента и перевести бой в партер. А уже на нижнем этаже Алмабаев — явный фаворит. Поединок с Мокаевым доказал, что у Капе возникают серьезные проблемы с качественными борцами. Ожидаем этого и в предстоящем противостоянии.

Таким образом, разница в коэффициентах кажется завышенной. У Алмабаева точно не меньше опций для победы. Он умеет и набрасывать сабмишены из многих позиций, и набирать очки за счет контроля.

Что касается функциональной подготовки, то соперники выглядят примерно равными в этом компоненте. А данный фактор будет очень важным, ведь близкую развязку мы вряд ли увидим. Капе наверняка попробует взвинтить темп в первом раунде, но дальше бой с высокой вероятностью приобретет более плавный формат и затянется.

Ждем, что поединок дойдет как минимум до чемпионских раундов, но более широкая линия появится у букмекеров ближе к турниру.