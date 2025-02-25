Манель Капе — Асу Алмабаев, 2 марта: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

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Ближайший турнир UFC возглавит рейтинговый поединок в наилегчайшем весе (до 56,7 кг) между португальцем Манелем Капе и казахстанцем Асу Алмабаевым. Изначально планировалось, что Капе побьется с Брэндоном Ройвалом, но американец снялся из-за травмы. У Алмабаева же был назначен бой с бразильцем Алланом Насименто, заменившим австралийца Стива Эрцега, которому дали поединок с мексиканцем Брэндоном Морено. После всех перестановок Насименто был исключен из карда.
Так чем закончится противостояние между Капе и Алмабаевым? Анализируем предложения букмекеров и расклады.
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Капе
Алмабаев
Португалия / Ангола
Страна
Казахстан
31
Возраст
31
27
Бои
23
20 (12 / 5 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
21 (3 / 9 / 9)
7 (0 / 2 / 5)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (1 / 0 / 1)
6
Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC
8
165
Рост (см)
162,5
173
Размах рук (см)
165
99
Размах ног (см)
91,5
В профессиональных MMA дебютировал в 2012 году. В 2015-м стал чемпионом Knock Out Championship в легчайшем весе. В 2019-м выиграл пояс Rizin в этой же категории, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене вернулся в наилегчайший вес, проиграл первые два боя, но затем одержал четыре подряд победы, после чего уступил Мухаммаду Мокаеву. В последнем поединке в декабре нокаутировал Бруно Густаво да Силву в третьем раунде.
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В детстве занимался национальной казахской борьбой, в дальнейшем освоил бокс, карате, рукопашный бой, джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2013 года. В 2019-м завоевал временный пояс M-1 Global в наилегчайшем весе, в 2020-м стал чемпионом Naiza FC в той же категории. Далее выступал в престижном промоушене Brave CF, после чего подписал контракт с UFC, где выиграл все четыре боя. В последнем поединке в октябре единогласным решением судей одолел Матеуса Николау.
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У Капе внушительные габариты для наилегчайшего дивизиона, что особенно актуально ввиду его акцента на работе в стойке. Преимущество в размахе рук наверняка поможет португальцу с его вариативной ударной техникой доставить Алмабаеву немало проблем на верхнем этаже.
Однако и казахстанец способен проявить себя в стойке. В том числе для того, чтобы дезориентировать оппонента и перевести бой в партер. А уже на нижнем этаже Алмабаев — явный фаворит. Поединок с Мокаевым доказал, что у Капе возникают серьезные проблемы с качественными борцами. Ожидаем этого и в предстоящем противостоянии.
Таким образом, разница в коэффициентах кажется завышенной. У Алмабаева точно не меньше опций для победы. Он умеет и набрасывать сабмишены из многих позиций, и набирать очки за счет контроля.
Что касается функциональной подготовки, то соперники выглядят примерно равными в этом компоненте. А данный фактор будет очень важным, ведь близкую развязку мы вряд ли увидим. Капе наверняка попробует взвинтить темп в первом раунде, но дальше бой с высокой вероятностью приобретет более плавный формат и затянется.
Ждем, что поединок дойдет как минимум до чемпионских раундов, но более широкая линия появится у букмекеров ближе к турниру.
Турнир UFC Fight Night 253 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 1 на 2 марта по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому главный бой Капе — Алмабаев стоит ожидать около 05:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.
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